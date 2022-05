L ily Rose Depp ci ispira come nessuna mai con le sopracciglia messy e il nude make up...da copiare subito!

Nude make up e sopracciglia messy: Lily Rose Depp, figlia di Johnny Depp, è già una icona di bellezza e ci ispira, ancora una volta, con il suo beauty look da favola. Modella e attrice, Lily ha una vera e propria passione per il trucco naturale, per questo non perde occasione per sfoggiarlo.

In occasione del suo 23esimo compleanno Lily ha voluto fare le cose in grande, scegliendo un beauty look che è davvero strepitoso. Per l’occasione ha puntato tutto su un rosa tenue e naturale per illuminare l’incarnato, un filo di ombretto ed eyeliner per evidenziare lo sguardo.

Il tocco in più? Le labbra, rese splendide da l’overlining lip, una tecnica amatissima da tantissime star, come Kim Kardashian o Chiara Ferragni. La prima a lanciare il trend, che arriva direttamente dagli anni Novanta, è stata qualche mese fa Jennifer Lopez, grande fan delle labbra nude. La tecnica regala un effetto volumizzante e super push up senza usare il filler.

Un trucco correttivo semplicissimo, ma molto efficace, che ha un effetto strepitoso. Gli step per creare questo effetto sono pochi e facilissimi da seguire. Per prima cosa idrata la bocca, applicando fuori dal contorno una matita nude. Questo trick ti permetterà di rendere volumizzate le labbra da un punto di vista ottica. Completa con il gloss per ottenere un risultato super plump.

Se ti stai chiedendo come applicare la matita seguendo l’esempio di Lily Rose Depp ti accontentiamo subito! Prepara una base, applicando il fondotinta sulla bocca. Usando una matita in seguito definisci l’arco di cupido. Questa mossa ti aiuterà a creare la forma giusta per le overlining lips. Sborda pochi millimetri rispetto al contorno naturale, ridisegnando le dimensioni e il gioco è fatto!

L’ultimo step per copiare il beauty look di Lily Rose Depp sono le sopracciglia messy. Folte e di carattere, danno un twist in più a ogni make up. Trend su Instagram e fra le celebrity, le messy browns sono facilissime da realizzare. Il bello di questo must? Si possono mostrare anche i peletti in più, spostandoli in direzione di tempie e setto nasale.

Usa matita e mascara per riempire i buchi, poi usa un pettinino per sistemare le ciglia, pettinandole verso l’alto. Infine fissale sfruttando un prodotto ad hoc, come un gel trasparente oppure colorato con la stessa nuance delle sopracciglia.