Integratori di collagene per la pelle: a cosa servono e i migliori da comprare online

I l collagene è il segreto per chi vuole una pelle soda ed elastica, ma non solo. Ecco a cosa servono e quali scegliere in base alle tue esigenze.

Se gli integratori di collagene per la pelle sono sulla bocca di tutti, forse un motivo c’è. Il collagene è importante per tutto l’organismo ed è uno dei principali componenti del tessuto connettivo. Lo troviamo nelle ossa, nelle articolazioni e nella pelle.

Ed è soprattutto di collagene per la pelle che vogliamo parlare oggi e di cosa deriva dalla sua scarsa presenza. Alla nascita e fino ai 25 anni di vita, il collagene è presente in altissima quantità nel nostro organismo, che è in grado di produrlo da solo. Tuttavia dai 25 anni in poi la sua presenza inizia a diminuire dell’1-2% l’anno e la pelle inizia a mostrare i segni dell’età che avanza.

Cos’è il collagene

Quando parliamo di pelle e collagene, quest’ultimo è responsabile dell’elasticità, della tonicità e della compattezza della pelle, che si presenta senza rughe e con pori poco visibili. Con il passare del tempo la sintesi di collagene diminuisce e di conseguenza iniziano a vedersi le prime rughe e si verifica una perdita di tono dell’ovale. Oltre al passare del tempo, anche fattori genetici, ambientali e stile di vita contribuiscono a una più veloce degradazione del collagene.

Ma come si può contrastare la perdita di collagene? Laddove non arriva l’alimentazione entrano in gioco gli integratori di collagene, che giocano a questo punto un ruolo importante nella routine anti-age.

Collagene alimentare

L’alimentazione è il modo principale in cui si può contrastare la perdita di collagene, che si trova soprattutto nella pelle e nelle ossa e nelle articolazioni degli animali. In una dieta pro-collagene è quindi bene inserire tagli di carne ricchi di fibre come collo, spalle e petto; la pelle di maiale del salmone e del pollo sono altrettanto ricche di collagene, così come il brodo di ossa di manzo, pollo e pesce e poi i frutti di mare e le uova.

Integratori di collagene

Laddove non arriva la dieta scendono in campo i nutraceutici, quelli che vengono comunemente chiamati integratori di collagene. A questo punto però, la questione collagene si fa un po’ complicata. Il collagene è una proteina molto grande e difficilmente digeribile e, così come è difficile che il collagene nella skincare sia efficace (la molecola non penetra), lo stesso vale per gli integratori.

Ma quindi è una fregatura? Gli integratori di collagene funzionano? Per quanto riguarda i nutraceutici, quelli efficaci sono a base di collagene idrolizzato, quindi già parzialmente digerito, che risulta più semplice da assorbire. Un discorso simile si applica alla skincare, dove parliamo di peptidi e attivi pro-collagene, cioè che ne stimolano la produzione.

Negli integratori antietà il collagene viene spesso associato ad altri ingredienti, come la vitamina C e dall’arginina e spesso viene anche associato all’acido ialuronico.

Collagene vegano

La locuzione collagene vegano suona come un ossimoro, anche se ultimamente si fa tanto parlare di questa nuova forma di collagene che dovrebbe essere in grado di soddisfare anche le esigenze di chi non assume prodotti di origine animale. Gli effetti e l’efficacia sono ancora in fase di studio, ma la miglior fonte di collagene risulta senza dubbio il collagene naturale di pesce estratto dalla pelle e dalle squame dei pesci, caratterizzato da un piccolo contenuto di peptidi, maggiore biodisponibilità e digeribilità rispetto al collagene di altre fonti.

