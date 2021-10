T rattamenti di bellezza autunnali? Ecco come la natura ci viene in aiuto regalandoci tutti gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Per prendersi cura del proprio benessere e della propria bellezza.

Se anche per voi la parola autunno fa rima con prendersi cura di sé, allora non potete davvero fare a meno di conoscere i migliori ingredienti naturali che proprio questa stagione ci dona per i nostri trattamenti di bellezza. Zucca, castagne, uva. Tutto vale quando si tratta del benessere del nostro corpo.

Basta sapere come usarli e in che modo questi alimenti agiscono sul nostro corpo, per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Ecco, allora, come fare per prendersi cura della propria bellezza in modo semplice ed efficace. Garantendosi un beauty look strepitoso grazie ai giusti ingredienti, per dei trattamenti di bellezza efficaci e di sicuro effetto.

Trattamenti di bellezza con la cannella

Lo sappiamo, sicuramente siete abituate a sentirne il profumo e il gusto nei classici dolci autunnali alle mele che vi ha sempre preparato la mamma, la nonna o magari voi stesse. Ma sappiate che la cannella non è solo buona da mangiare, è anche un ingrediente strepitoso per i vostri trattamenti di bellezza. Come?

Per esempio per rimpolpare le labbra, sciogliendo un po’ di cannella con dell’olio vegetale e picchiettandolo con le dita sulla parte. Ma anche come alleata per la crescita dei vostri capelli, poiché stimolante per la circolazione, e come ingrediente di punta per la cura del viso, da usare nella maschere per pulire in profondità il volto, detergendolo con cura.

Olio di nocciola, alleato nei trattamenti di bellezza

Le nocciole sono ricchissime di Vitamina E, un potente alleato di bellezza per il nostro corpo. Grazie alle sue proprietà emollienti e lenitive, infatti, l’olio di nocciole è perfetto per i trattamenti di bellezza per le pelli sensibili. Ottimo per idratante la cute e per prevenire e migliorare l’aspetto delle smagliature.

Un vero concentrato di benessere da utilizzare quotidianamente per prendersi cura di sé e della propria bellezza.

Uva e vinaccioli, un trattamento di bellezza anti age

Frutto protagonista delle nostre tavole autunnali, l’uva è la regina indiscussa di questa stagione, anche quando si parla di trattamenti di bellezza. Il motivo? L’estratto di uva, grazie alla presenza di polifenoli (antiossidanti naturali), è perfetto come ingrediente per la skincare mirata contro i segni del tempo, come per esempio le rughe.

Proteggendo la pelle dai radicali liberi, preservando le riserve di acido ialuronico e contrastando l’invecchiamento cutaneo. Un vero alleato per la nostra bellezza.

Zucca che passione

Oltre a essere buonissima e super versatile in cucina (si può usare nella preparazione di primi, secondi e dolci), la zucca è anche un concentrato di benessere. Ricca di vitamine e sali minerali è un ingrediente preziosissimo per i trattamenti di bellezza della cute e per la salute dei capelli.

Grazie alle sue proprietà lenitive, emollienti e antiossidanti, la zucca è perfetta per la preparazione di maschere per il viso e per i capelli e scrub corpo. Per una cura generale in totale stile autunnale.

Castagne, dalla padella ai trattamenti di bellezza

E che dire della castagne? Ottime a tavola o sulle strade durante le passeggiate autunnali e perfette come ingrediente base nei trattamenti di bellezza di questa stagione. Ma come utilizzarla? Per esempio come maschera per il viso dall’effetto astringente, nutriente ed emolliente.

Ma anche come gommage super delicato per il viso e come impacco per i vostri capelli. Per un’azione astringente e sebo regolatrice super efficace.

Impacco per capelli

Per farlo vi basterà:

bollire e sbucciare le castagne (dovrebbero bastarne 4 o 5);

schiacciare la polpa;

unirla a un cucchiaio di miele e due cucchiai di olio di germe di grano o di semi di lino;

o di semi di lino; applicare il composto sulla chioma;

massaggiare.

E il gioco è fatto!

Olio d’Oliva, idratazione profonda

Grazie alle sue proprietà emollienti sulla cute e alla capacità di lucidare i capelli, l’olio di oliva è usato nei trattamenti di bellezza fin dall’antichità. Basta pensare che anche i Fenici lo usavano nelle loro ricette di bellezza ed erano solito chiamarlo “oro liquido”.

Ricco di polifenoli, fitosteroli e vitamina E, l’olio d’oliva svolge un’importante funzione antiossidante e antinfiammatoria, il che lo rende particolarmente adatto per le pelli a tendenza acneica. Oltre ad avere grandi proprietà idratanti, perfette per la cura di tutto il corpo e per effettuare della maschere ai capelli pre o post lavaggio. Per agire contro le punte secche, rinforzando la chioma e proteggendola dagli agenti esterni.

Funghi, antiossidanti naturali

Scoperti recentemente come alleati nei trattamenti di bellezza, i funghi sono una miniera di proprietà benefiche per la pelle. Antiossidanti e anti invecchiamento, illuminanti e dall’azione infiammatoria. Oltre ad avere una grande quantità di vitamina D utile a rinforzare il sistema immunitario e le difese della pelle stessa.

La loro azione contro i radicali liberi e la presenza di calcio, potassio, manganese, zinco, ferro, flavonoidi e vitamina B, li rende un ingrediente di punta per i trattamenti autunnali e per la salvaguardia della nostra bellezza.

Melograno per le pelli sensibili

Ricco di flavonoidi e di vitamine, A-C-E, il melograno è un frutto autunnale perfetto come alleato nei trattamenti di bellezza di questa stagione. Oltre a essere un potente antiossidante, questo frutto dal rosso intenso è in grado di potenziare la luminosità della cute.

Il che lo rende un ingrediente perfetto nella preparazione di tonici e sieri per il viso. Per prendersi cura della propria bellezza sia dentro che fuori e in modo naturale.

Trattamenti di bellezza e cachi, un binomio perfetto

E chi l’avrebbe mai detto che oltre a essere buonissimi i cachi sono anche strepitosi in fatto di bellezza? Il motivo? La presenza al loro interno di zeaxantina, luteina e licopene, tre tra i migliori antiossidanti per la nostra pelle che, insieme all’acido botulinico (una sostanza che stimola la cute in profondità), è in grado di donare all’epidermide tutto il benessere necessario e la bellezza che si merita.

Come usarli quindi? Sicuramente sotto forma di:

maschere viso , per regalare tonicità e luminosità alla pelle;

, per regalare tonicità e luminosità alla pelle; scrub anti rughe;

anti rughe; impacco per i capelli, per donargli nutrimento e una sferzata di lucentezza.

Frutti rossi, un concentrato di benessere per il corpo

Infine, particolarmente indicati per la cura della pelle del viso che nella stagione autunnale e con l’abbassamento delle temperature diventa più reattiva e soggetta a couperose, sono i frutti rossi. Un ingrediente che, anche se non propriamente autunnale, è perfetto per i trattamenti di bellezza in questa stagione.

Ricchi di flavonoidi dall’azione antiossidante, i frutti rossi aiutano a rinforzare la barriera cutanea. Impedendo alla pelle di danneggiarsi a causa degli agenti esterni (vento, freddo, pioggia, ecc.), ma anche dallo stress tipico del rientro.

Ingredienti semplici da reperire. Perfetti e buonissimi da consumare a tavola e ideali per essere utilizzati per prendersi cura del proprio corpo. Con dei trattamenti di bellezza ad hoc e un pieno di benessere sia dentro che fuori.