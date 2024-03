Guida alle problematiche più comuni della pelle: fra acne, eczema e dermatite 

R osacea, dermatite, psoriasi: sappiamo davvero che cosa sono?

Eczema, acne, dermatite: tutti li abbiamo sentiti nominare almeno una volta nella vita, ma in pochi sappiamo cosa significano (e cosa comportano) davvero.

La pelle, un organo complesso e ricco di sfaccettature, non sempre “funziona” come ci aspetteremmo ed è lì, che iniziano i problemi. Stress, cattive abitudini, prodotti aggressivi, condizioni ambientali avverse, squilibri ormonali e addirittura genetica, possono incidere pesantemente sullo stato della nostra pelle che, nei casi migliori presenterà qualche piccola alterazione della sua salute generale, ma in quelli peggiori potrebbe anche sviluppare una delle famose problematiche tanto temute della pelle.

Per non farvi trovare impreparati abbiamo quindi fatto un piccolo recap di quelle che sono le principali condizioni avverse che possono colpire l’epidermide, per iniziare a distinguerle fra loro e a conoscerne le differenze e similarità.

Eczema

Conosciuto anche anche dermatite atopica, l’eczema è una condizione cronica della pelle caratterizzata da prurito, arrossamenti, irritazioni, infiammazioni e secchezza cutanea, talvolta con l’aggiunta di piccole vescicole e desquamazione. Particolarmente comune nelle persone che presentano già di per sè una pelle sensibile e reattiva, può colpire persone di tutte le età e scatenarsi in qualsiasi momento della vita a causa di stress, ansia, sbalzi ormonali e favorito da una barriera protettiva alterata e debole. I prodotti ideali da utilizzare su questo tipo di pelle sono dunque senza profumo, con attivi ad azione lenitiva e ingredienti volti a ripristinare la funzione della barriera protettiva.

Acne

Forse la più conosciuta (e temuta) fra le patologie della pelle: l’acne è scatenata da un’infiammazione cronica del follicolo pilifero e delle ghiandole sebacee che si manifesta con lo sviluppo di comedoni, papule, pustole o addirittura, nei casi più gravi, cisti. Estremamente frequente in età adolescenziale, colpisce però anche persone in età adulta ed è causata da tre fattori principali che possono anche lavorare in sinergia fra loro: produzione eccessiva di sebo, batteri cutanei e squilibri ormonali. Altre cause che possono peggiorare l’acne sono stress, dieta e fattori ambientali avversi. A livello di skincare la sua cura prevede l’utilizzo di vari trattamenti topici astringenti, purificanti ed esfolianti, preferibilmente ricchi di ingredienti come acido salicilico, niacinamide + solfato di zinco e perossido di benzoile dalle proprietà antibatteriche. Nel caso questi non bastassero, si procede con trattamenti disponibili su prescrizione medica come retinoidi topici, antibiotici orali o isotretinoina.

Psoriasi

La psoriasi è una malattia autoimmune che si scatena in soggetti che presentano un sistema immunitario iper reattivo che genera un maggior ricambio cellulare e provoca la formazione di placche rosse rialzate coperte da squame, chiazze di pelle ruvida e ispessita e lesioni eritematose che compaiono principalmente su zone del corpo che sono soggette a frizione come gomiti, ginocchia, pancia e schiena bassa, ma anche su cuoio capelluto, mani, piedi e nelle pieghe cutanee. Dalla componente ereditaria, questa problematica non ha ancora una vera e propria cura specifica, ma può essere tenuta sotto controllo con creme agli steroidi e infuse con vitamina D3 ma anche con l’utilizzo di acqua termale cheaiuta a ridurre l’estensione delle chiazze psoriasiche (o con alcuni farmaci di prescrizione medica). Infine è importante ricordare che uno dei fattori di riacutizzazione principali della psoriasi è lo stress.

Rosacea

Rossori (spesso diffusi su naso, guance ma anche su mento, fonte e collo), dilatazione dei vasi sanguigni e imperfezioni varie sono tutti sintomi di ciò che chiamiamo rosacea, una condizione infiammatoria cronica della pelle che colpisce principalmente le persone dalla cute particolarmente chiara che si arrossa facilmente. Non solo: una pelle affetta da rosacea che non viene curata con la giusta attenzione potrebbe nel tempo infiammarsi ancora di più, manifestando rossori scuri e violacei sempre più persistenti e, in uno stadio avanzato, pelle del naso gonfia e occhi irritati. Infine, esistono una serie di fattori che possono innescare o aggravare la rosacea come condizioni ambientali avverse, i cibi molto conditi e speziati, alcol, ormoni, acqua troppo calda, skincare aggressiva e stress.

Dermatite

“Dermatite” viene usato come termine generale per indicare un’infiammazione della pelle che in realtà può suddividersi, fra le tipologie principali, in: dermatite da contatto (causata dal contatto diretto della cute con sostanze irritanti), dermatite seborroica (dovuta all’iperattività delle ghiandole sebacee), dermatite da stasi (associata a problemi circolatori) o dermatite atopica (ereditaria e causata probabilmente dalla combinazione di alterazioni cutanee e disordini del sistema immunitario). Nonostante le differenze per cause d’origine e manifestazioni, tutte queste forme di dermatiti hanno in comune dei sintomi primari come rossori, prurito, infiammazione, desquamazione e addirittura, a volte, piccole lesioni cutanee che possono essere alleviati – sempre tenendo conto della causa scatenante – con una skincare adeguata, lenitiva e adatta a pelli sensibili.