D iventato virale su TikTok, il Glow Juice sembra essere l'alleato per ottenere una pelle perfetta, capace di eliminare i brufoli e regalare luminosità all'incarnato

L’algoritmo di TikTok può essere sorprendente e, con un po' di attenzione a fake news e a rimedi fai da te non così salutari, può trasformarsi in una preziosa fonte di informazioni. Così, ad esempio, tra maschere miracolose e make up in stile Old Money, può capitare di imbattersi in una soluzione per pelle infiammata, acne e gonfiore addominale. Si chiama Glow Drink e, secondo i beauty addicted di TikTok, si tratterebbe di una bevanda a base di frutta e verdura, ricca di benefici per la salute dell'intestino e, dunque, della pelle. Addirittura, alcuni utenti hanno dichiarato di aver visto migliorare l'acne cistica proprio grazie alle proprietà del Glow Drink di TikTok.

Merito della profonda connessione tra intestino e pelle: un microbiota intestinale alterato, infatti, può essere tra le cause di problematiche cutanee come acne e psoriasi e, proprio per questo, migliorare la salute dell'intestino può diminuire l'infiammazione del corpo e, dunque, della pelle. Perché non farlo, dunque, seguendo la ricetta più green di TikTok?

Glow drink: cos'è e quanto berne

Un concentrato di nutrienti che agisce sul gonfiore addominale e sulla luminosità della pelle, anche se soggetta ad acne. Per questo, il Glow Drink dovrebbe essere assunto tutti i giorni, preferibilmente a colazione o come spuntino mattutino. L'obiettivo, infatti, è assicurarsi di bere un bicchiere di succo verde ogni giorno, per ottenere un'azione globale, non solo sul corpo, ma anche sull'umore e sui livelli di energia. Personalizzare la combinazione di ingredienti, magari aggiungendo polvere verde, pre e probiotici, può inoltre rivelarsi la soluzione giusta per dare un boost anche al sistema immunitario.

Gli ingredienti e la ricetta del succo verde di TikTok

Sebbene le ricette online differiscano in qualche dettaglio, i protagonisti del Glow Drink sono sempre gli stessi: mela verde, sedano, kale, cetriolo, limone e zenzero, spesso accompagnati da integratori o proteine, per potenziare l'effetto del mix benefico. Per realizzare il Glow Drink perfetto occorre semplicemente mixare gli ingredienti in un frullatore, diluendo con dell'acqua se necessario. A questo punto, basterà filtrare il succo per eliminare eventuali pezzi rimasti troppo grandi e, successivamente, conservarlo in frigorifero. Se l'obiettivo è preparare il Glow Drink in grandi quantità, provate a dividere la bevanda in una vaschetta per il ghiaccio e congelatelo: in questo modo, potrete conservarlo molto più a lungo.