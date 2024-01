Facials: i trattamenti in istituto da fare a casa

I trattamenti viso in istituto sono una vera goduria e i risultati sul viso sono praticamente immediati. Ma come facciamo a prolungarne i benefici?

Le star ci insegnano che i facials sono il segreto della loro pelle del viso tonica e luminosa e noi non potremmo essere più d’accordo.

Cosa c’è di meglio che prenderci del tempo per noi stesse e farci coccolare da mani esperte che, oltre a usare prodotti di skincare ultrasensoriali, ci fanno un bel massaggio al viso in grado di drenare e liftare, risollevando nono solo i lineamenti, ma anche l’umore.

Trattamento viso in istituto: come far durare a lungo gli effetti del facial

È vero, i facial non sono economici, ma con un po’ di sana girl math siamo tutte in grado di riuscire a giustificare la spesa e ammortizzare il costo. Mettiamola facile: se stiamo facendo un trattamento viso di certo non possiamo fare shopping e abbiamo appena risparmiato tantissimi Euro.

L’altra questione riguarda invece l’ammortamento. Ebbene sì. Appena uscite dall’istituto, dopo che le esperte mani di una facialist hanno operato miracoli su di noi, i livelli di soddisfazione sono alle stelle. Ma come facciamo a farli durare nel tempo? L’ideale sarebbe fare un facial al mese e poi continuare a casa con il protocollo domestico. Se poi riuscissi ad inserire nella tua routine anche delle pratiche di massaggio facciale - a mano libera o con l’ausilio di un gua-sha - allora sì che puoi godere a lungo dei benefici del tuo investimento.

I migliori trattamenti viso da fare in istituto

myBlend

Ogni trattamento inizia con l’analisi della pelle fatta con il macchinario mySkinDiag. Chiaramente si possono esprimere le proprie preferenze con la terapista che valuterà le opzioni del caso. Si può scegliere fra tre tipologie di trattamenti viso dalla durata di 30, 60 o 90 minuti - Express, The Essential, The Expert.

Durante il facial, i massaggi rilassanti si estendono a testa e collo, sede di molte zone energetiche, e sono personalizzati per rispondere alle esigenze di ognuna, come la mancanza di tono o luminosità, rughe, imperfezioni o disidratazione.

Dr.Hauschka

I trattamenti viso di Dr.Hauschka iniziano con un pediluvio che contribuisce a riportare la persona, la cui la mente è costantemente sollecitata, di nuovo con i piedi per terra. Durante i nostri trattamenti estetici le esperte sfruttano non solo il tocco delle mani, ma anche quello dei pennelli, che cambiano in base alle esigenze di ognuna.

Una pulizia delicata con la Crema detergente è il rituale di detersione di base per la mattina e per la sera, indicato per ogni condizione di pelle: preserva il suo naturale film idrolipidico e la prepara nel contempo alle fasi successive del trattamento. Successivamente si passa alla lozione tonificante, il trattamento di base rinforzante per la pelle che necessita di un impulso vivificante. Il Bagno di vapore per il viso svolge un’azione benefica sulla pelle, attivandone le naturali funzioni. In più, apre i pori. Il Bagno di vapore per il viso è il trattamento ideale per preparare la pelle, in modo particolare la pelle impura e mista che tende a presentare arrossamenti, al passo successivo della pulizia in profondità. Gli ultimi due step prevedono l’uso di una maschera purificante che lavora in profondità e infine una crema lenitiva e riequilibrante alla melissa.

Dermalogica

Dermalogica offre un ricco menu di trattamenti viso che iniziano sempre La Skin Therapist che fa un Face Mapping per capire quali sono le vere esigenze della pelle. Ogni volta che fai un facial avrai un Face Mapping, perché la tua pelle cambia con il tempo.

Durante il trattamento le Skin Therapist fanno Double Cleanse, esfoliano, eseguono estrazioni e fanno massaggi personalizzati e maschere. I prodotti utilizzati in istituto sono ad uso esclusivo delle professioniste, ma esistono prodotti di skincare per uso domestico in gradi di rispondere ad ogni esigenza.

Siamo in inverno e necessiti di una routine calmante e lenitiva? Le facialist suggeriscono sempre la doppia detersione, con pre-cleanse e detergente lenitivo, seguita da un mist, sempre calmante, da un siero e dal filtro solare.

Dibi Milano

Occhiaie e sguardo stanco non ti danno tregua? Tra i vari trattamenti offerti da Dibi Milano, ce n’è uno specifico che targetizza questo problema, mimetizzandole in tempi record. Filler Code occhi e labbra di Dibi Milano, ad esempio, è basato sull’applicazione di sieri e patch carichi di ingredienti funzionali, come caffeina, complessi di peptidi stimolanti il collagene e coenzima Q10, che attenuano i solchi orbitali e danno sprint alla microcircolazione. L’ideale è abbinarlo a un trattamento viso.

Becos

Palpebra cadente? Il trattamento Liftante per contorno occhi di Becos risolleva palpebre e arco sopraccigliare e apre lo sguardo. Dopo aver applicato un gel levigante e a effetto tensore, l’estetista applica una maschera super-lift in tessuto che avvolge contorno occhi, tempie e fronte e conclude con un massaggio.