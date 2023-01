S e la vita fosse un film avremmo sempre la riga dell'eyeliner perfetta, lo smalto impeccabile, il rossetto non sbaverebbe e i brufoli avrebbero il buon senso di non comparire nei momenti meno opportuni. Ma IRL bisogna essere pronte a tutto, proprio come i boy scout

Raramente i disastri sono annunciati e, puntualmente, succedono quando il tempo scarseggia o siamo in prossimità di un evento importante. Piangere e disperarsi è inutile: se qualcosa può essere prevenuto e ci sono avvenimenti che necessitano per forza di salvataggi in extremis, ecco perché davvero, tanto nella vita come quando si tratta di bellezza, non bisogna farsi trovare impreparata.

Beauty imprevisto: ti svegli con un brufolo

Quante volte prima di andare a letto ti sei soffermata davanti allo specchio e ti sei fatta i complimenti, perché finalmente la tua skincare routine ha funzionato e hai una pelle pressoché immacolata? Peccato che succeda sempre così: ogni volta che le cose sembrano funzionare a dovere arriva lui, il brufolo maledetto, che si erige trionfante in punti particolarmente dolorosi e soprattutto visibili come un faro nella notte?

Come rimediare: Sarebbe cosa buona e giusta avere sempre a portata di mano i patch per brufoli, cerottini trasparenti arricchiti con acido salicilico, che ti aiutano a togliere l'infiammazione e a proteggere il brufolo dalla tentazione di toccarlo e torturarlo. Inoltre sono perfetti per camuffarlo perfettamente sotto il trucco, il che li rende dei veri e propri must-have.

Come prevenire: Prevedere il brufolo è davvero difficile, ma avere in casa sieri o detergenti che contengono acido salicilico, che aiutano a depurare: sono utili non solo se soffri di acne, ma anche in caso di episodi sporadici.

Beauty disastro: le macchie di autoabbronzante

Volevi darti un tono o perdere un po' di grigiore invernale e ti sei ritrovata a chiazze o con le mani macchiate? Succede anche ai migliori. L'autoabbronzante, sul viso e sul corpo, non va mai, mai, MAI applicato senza prima aver fatto lo scrub e aver rimosso le cellule morte, perché nelle zone più screpolate tende a depositarsi una maggior quantità di prodotto, ergo il risultato disomogeneo.

Come rimediare: Se ti senti particolarmente ricca, applica un siero a base di vitamina C (meglio se ad alta concentrazione) sulle zone interessate e massaggia con vigore: la vitamina C ha azione schiarente. In alternativa puoi provare dei metodi casalinghi, come l'acido citrico. Per l'esattezza ti basta del succo di limone: imbibisci delle garze e lasciale a riposo sulla macchia per almeno un'ora, poi strofina. La garza ha una delicata azione esfoliante e dovrebbe riuscire a portar via buona parte della macchia. Se non fosse sufficiente, entra in doccia e fai uno scrub. Puoi anche abbinare succo di limone e bicarbonato, soluzione particolarmente adatta qualora ti fossi macchiata le mani e le cuticole. L'azione sbiancante è efficace anche sulle unghie. La soluzione che però garantisce il risultato è il self tan remover, prodotto che dovresti avere sempre a portata di mano, sia che tu sia un'esperta di autoabbronzante o una neofita, perché gli incidenti capitano anche ai migliori.

Come prevenire: Fai sempre lo scrub prima di applicare il prodotto su qualsiasi parte di viso e corpo, meglio se il giorno prima e non il giorno stesso. Indossa sempre i guanti apposta quando metti l'autoabbronzante e piuttosto anche uno di lattice, così sei davvero sicura che non trapassi nulla. Non toccare nulla e non rivestirti prima di essere sicura che il prodotto sia asciutto: meglio aspettare cinque minuti in più che ritrovarti con i vestiti rovinati e chiazze.

Beauty disastro: i capelli sono sporchi e non hai tempo di lavarli

Spesso andiamo a letto la sera pensando che i capelli riescano a reggere un giorno in più, ma succede che ci risvegliamo la mattina scoprendo che il sebo si è impossessato delle radici. O semplicemente ci siamo svegliate tardi e non abbiamo tempo per la doccia, dipende dalle abitudini che hai. Ma il risultato non cambia: i capelli sono sporchi e così non puoi uscire.

Come rimediare: La soluzione più rapida ed efficace è lo shampoo secco, sia in polvere che in spray. Applicalo mentre ti trucchi, così che nel frattempo assorba il sebo in eccesso. Poi massaggialo e spazzolalo via e la piega dura un giorno di più anzi, potrebbe essere anche meglio. Non hai lo shampoo secco? Poco male, il borotalco ha la stessa azione assorbente.

Se in casa non hai nessuno dei due? E allora è il momento di sfoggiare uno chignon o una coda altissima e tiratissima. Insomma, raccogli i capelli. Probabilmente grideranno "non siamo stati lavati", ma almeno risolvi la situazione con stile.

Come prevenire: No, questo non si può prevenire, quindi trova il rimedio più adatto alle tue esigenze e ai tuoi mezzi.

Beauty disastro: il rossetto che migra

I rossetti matte che tanto abbiamo amato non stanno vivendo un momento particolarmente felice, abbandonati in favore di finish cremosi, shimmery e lipgloss, che però non hanno lo stesso grip sulle labbra. Riabituarsi al rischio di sbavature potrebbe succedere nel modo meno piacevole, rischiando di trovare colore sul viso oppure, orrore, sui denti.

Come rimediare: Tieni sempre a portata di mano cotton fioc e correttore, con il primo elimini la sbavatura e con il secondo rendi tutto uniforme.

Come prevenire: Forse ultimamente ti sei dimenticata del vecchio metodo foglio di velina e cipria in polvere per fissare, anche se un po' penalizza la lucentezza del rossetto. La matita è un must, perché aiuta a delimitare i bordi e rende più difficile (ma non impossibile) la migrazione del prodotto, soprattutto se è molto cremoso. L'ultimo consiglio aiuta a prevenire le sbavature sui denti, non è un gesto elegante, ma in fondo sei nella privacy del tuo bagno. Metti un dito in bocca e avvolgilo con le labbra a forma di pesce, poi estrailo con un gesto deciso: il prodotto in eccesso che sarebbe finito sui denti è ora sul dito e dovresti essere al sicuro.

Beauty disastro: eyeliner storto o asimmetrico

Ci sono giornate no anche per chi è in grado di applicare l'eyeliner a occhi chiusi, quindi per tutti i comuni mortali l'errore è sempre messo in conto: lo spessore troppo marcato o la coda storta e asimmetrica.

Come rimediare: Un accorgimento prima di iniziare è quello di non fare la base prima di aver applicato l'eyeliner, sopratutto se usi un primer occhi e/o un eyeliner waterproof, che rendono la correzione un po' più difficile, perché sono fatti per durare. In questo caso ti serve un cotton fioc con punta sottile imbibito di struccante bifasico e correggi l'errore, ma se non sei di fretta elimina tutto e ricomincia da zero.

Come prevenire: Basta aprire TikTok per trovare un metodo per tratteggiare l'eyeliner con precisione. Scotch, cucchiaino, tappo dell'eyeliner, stencil o applicatori particolari: sperimenta fino a quando non trovi un metodo a prova di errore.

Beauty disastro: lo smalto sbeccato

Niente urla sciatteria come lo smalto sbeccato, soprattutto quando è di un colore acceso, come il rosso, ma è un rischio calcolato ogni qualvolta scegliamo la manicure con smalto normale, sia che venga applicato dall'estetista e ancora di più se lo facciamo a casa, dove non riusciamo a renderlo così sottile come fanno le professioniste.

Come rimediare: Prima di tutto dipende da dove e quando accade e quasi mai la fortuna lo fa succedere quando sei a casa con tutto il kit per la manicure. Se non hai una borsa mignon e puoi portare con te una piccola trousse, tieni spazio per una lima, lo smalto del colore che indossi e top coat ad asciugatura rapida. Lima la superficie dell'unghia con lo smalto sbeccato - non è necessario rimuoverlo in toto, ma è sufficiente appiattire quello rimasto fino a che lo strato superficiale diventa opaco - poi applica un po' di smalto dove è saltato, aspetta che si asciughi e stendi un altro strato, questa volta coprendo tutta l'unghia. Infine passa il top coat e dovresti essere a posto fino alla prossima manicure.

Come prevenire: Prova il gel o il semipermanente, ma in questo caso il problema sarebbe la ricrescita, che comunque potresti coprire con lo smalto dello stesso colore. Sta a te scegliere il minore dei mali. Se fai la manicure a casa l'unico modo per cercare di prevenire il disastro è non dimenticare mai il top coat, assicurandoti di sigillarlo al meglio.

Beauty disastro: hai esagerato a strappare le sopracciglia

Come rimediare: Ti sei fatta prendere la mano e hai creato un buco tra le sopracciglia? Sperando che tu abbia semplicemente estirpato un pelo nella posizione sbagliata, l'unico rimedio è la matita per sopracciglia, con mina dura e sottile, per riempire lo spazio vuoto. E aspettare pazientemente che ricresca.

Come prevenire: Per evitare di farti prendere la mano, disegna le linee guida ogni volta che devi sfoltire o mettere in ordine le sopracciglia e controlla bene l'origine e il percorso di ogni pelo prima di estirparlo. La soluzione (quasi) definitiva? Microblading o dermopigmentazione e non ci pensi più.