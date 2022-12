C on il pixie cut e un make up semplice, Demi Lovato è semplicemente favolosa su Instagram e ci fa ancora sognare

Regina dei cambi look e star camaleontica, Demi Lovato su Instagram svela un beauty look da favola con un make up semplice, ma d’effetto. La popstar si è esibita durante un evento organizzato da UNICEF, svelando uno stile favoloso.

Il pixie cut d’altronde è un grande classico dal fascino intramontabile. Scelto da tantissime celebrity soprattutto per la sua grande versatilità. Nato negli anni Venti, il termine “pixie” in inglese vuol dire “folletto”. Proprio a indicare un haircut sbarazzino e leggero, nato come simbolo dell’emancipazione femminile, dedicato a donne pronte a ribellarsi, scegliendo un look androgino. Nel corso degli anni questo taglio non ha mai perso il suo fascino, diventando un cult in Vacanze romane grazie ad Audrey Hepburn e conquistando tutti grazie a Twiggy negli anni Sessanta.

Il bello del pixie? Si tratta di un taglio estremamente versatile che puoi sfoggiare con stili e lunghezze differenti. Quello scelto da Demi Lovato, nel dettaglio, è un pixie cut medio che consente di giocare con volumi e movimenti. L’haircut della cantante richiama molto il celebre mullet, con i cappelli lunghi sulla nuca e la frangetta corta. L’ideale per valorizzare i ciuffi ribelli e il colore creamy black della sua chioma.

E il make up? Quello di Demi Lovato è decisamente favoloso! La popstar infatti ha scelto di puntare sullo sguardo grazie a un ombretto borgogna, eyeliner per definire l’occhio e ciglia finte extra long. Per le labbra il must resta l'overlining, la tecnica lanciata da Chiara Ferragni e Kim Kardashian per avere labbra più carnose e belle senza bisogno di ricorrere alla chirurgia. Il segreto sta nel disegnare il contorno della bocca, uscendo leggermente fuori, e utilizzare un rossetto nude, da arricchire con un velo di gloss al centro del labbro inferiore.

Nel complesso il beauty look di Demi Lovato è favoloso ed è impossibile non avere voglia di replicarlo. I segreti del trucco della popstar d’altronde sono pochi, ma super efficaci. Demi cura molto l’idratazione della pelle, scegliendo per la skincare prodotti ad hoc che possano nutrire e idratare l’epidermide.

Non solo: la star non esce mai di casa senza aver ridefinito le sue sopracciglia. Per tenerle sempre in ordine, oltre al microblading, ricorre al gel, da applicare sulle bold eyebrows dopo averle pettinate con cura, eliminando eventuali peletti in più e coprendo i buchi con la matita.