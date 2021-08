H ai paura che l'abbronzatura sparisca molto più rapidamente sotto la doccia? Non è proprio così: basta utilizzare i prodotti giusti ed effettuare l'operazione seguendo alcuni passaggi fondamentali per mantenere una tintarella da fare invidia. Scopri come fare!

Ogni anno è sempre la stessa storia: vorremmo che l’abbronzatura, in alcuni casi tanto sudata e frutto di lunghe esposizioni al sole prima di colorare la nostra pelle, non ci lasciasse mai. L’idea di tornare al pallore pre-vacanziero non alletta nessuno, soprattutto chi ha una carnagione chiara e d’inverno deve ricorrere al trucco per esaltare l’incarnato e minimizzarne il grigiore.

Il rischio di dover dire ciao alla tintarella non piace a nessuno, ma quello che in pochi sanno è che in realtà si può mantenerla per diverso tempo grazie ad alcune abitudini da adottare partendo dal momento della doccia. Continua a leggere per scoprire quali sono!

Applica un olio idratante prima della doccia

L’olio idratante ammorbidisce e inumidisce la pelle prima della doccia, facendo sì che non risenta dell’azione del bagnoschiuma, che spesso risulta essere molto aggressiva e favorisce la desquamazione e successivamente la comparsa di macchie una volta asciutta.

Quali olii corpo utilizzare durante la doccia

Gli olii per il corpo non sono tutti uguali, ma svolgono funzioni differenti anche a seconda del tipo di pelle. In generale, affinché la loro azione abbia effetto correttamente, ricordati sempre di leggere le istruzioni sulla confezione. Per esempio, i prodotti contenenti ingredienti con proprietà fotosensibilizzanti, necessitano di essere risciacquati.

In generale, sarebbe meglio applicare l’olio sulla pelle bagnata, quindi soprattutto sotto la doccia o appena dopo, perché viene assorbito meglio e non lascia quella sensazione di unto che spesso fa sì che il prodotto venga scartato a priori.

Se hai la pelle secca, in particolare, ti conviene addirittura scegliere un olio molto più idratante della crema che applichi la mattina o dopo la doccia, perché contiene delle proprietà specifiche che nutrono in profondità la superficie cutanea, evitando inspessimenti e spellature.

Preferisci sempre la doccia al bagno

In estate è meglio fare una bella doccia rinfrescante e tonificante anziché il bagno. Rimanere a mollo nell’acqua calda per molto tempo non fa bene alla pelle, soprattutto quando la temperatura è molto elevata e facilita la desquamazione.

Scegli un bagnoschiuma delicato

Come detto prima, il bagnoschiuma giusto ha un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’abbronzatura nel corso del tempo. In commercio trovi tantissimi prodotti lenitivi, profumati e idratanti, formulati appositamente per detergere la pelle senza compromettere la tintarella sotto la doccia.

Gli ingredienti migliori per mantenere l’abbronzatura con la doccia

Esistono alcuni ingredienti da preferire quando acquisti un bagnoschiuma, perché possiedono proprietà che mantengono l’abbronzatura brillante e intensa. Ecco quali sono:

olio di argan , estremamente nutriente e ricco di antiossidanti;

, estremamente nutriente e ricco di antiossidanti; betacarotene , che sappiamo essere uno degli elementi che, anche nei cibi, aiutano la tintarella a rimanere duratura, stimolando la produzione di melatonina;

, che sappiamo essere uno degli elementi che, anche nei cibi, aiutano la tintarella a rimanere duratura, stimolando la produzione di melatonina; burro di karitè , molto idratante;

, molto idratante; olio di jojoba , che nutre e illumina;

, che nutre e illumina; olio di cocco, che rende la pelle morbida, idratata e ristrutturata.

Ricordati dell’esfoliazione

Lo scrub è un’operazione che spesso viene evitata per paura di rovinare l’abbronzatura e di farla durare meno. In realtà, se fatta correttamente, permette alla tintarella di rimanere brillante e intensa anche per molto più tempo. L’esfoliazione, infatti, aiuta ad eliminare le cellule morte lasciando spazio a nuovi strati di epidermide su cui possono agire le cellule attive. Queste determinano un aumento della produzione di melanina, responsabile della pigmentazione.

Ovviamente, devi strofinare con delicatezza, altrimenti rischi di causare irritazioni o macchie rosse, o addirittura originare delle chiazze più chiare, in contrasto con altre più scure dove l’abbronzatura è rimasta più intatta.

Tieni a mente che oltre a eliminare le cellule morte, il peeling stimola la circolazione e tonifica la pelle, combattendo anche la cellulite.

Insomma: l’esfoliazione, fatta correttamente, è la migliore amica dell’abbronzatura!

Oltre a tantissimi prodotti già pronti in commercio, puoi creare uno scrub con ingredienti naturali, sani e profumatissimi, che in pochi minuti ti permettono di avere una pelle da favola praticamente a costo zero. E vedrai, sarà anche molto divertente realizzare il composto!

Gli ingredienti naturali migliori per l’esfoliazione sotto la doccia:

Per evitare che la pelle si screpoli durante il periodo estivo, apri il frigorifero e concediti un momento di relax e self-care assoluto sotto la doccia. Gli ingredienti disponibili con cui creare un esfoliante naturale sono molti, ecco alcuni esempi:

miele e zucchero;

caffè e yogurt;

sale e olio di oliva;

olio di mandorle e cacao;

kiwi e sale grosso;

Non strofinare la pelle sotto la doccia

Non c’è niente di più sbagliato che strofinare con troppo vigore la pelle durante la doccia con l’idea di migliorare la qualità della detersione, pulendola in profondità ed eliminando meglio le cellule morte. Utilizza, durante il lavaggio, una spugna morbida e delicata, passandola con dolcezza sul corpo.

Lo stesso tipo di trattamento dovrai riservarlo alla tua pelle anche durante l’asciugatura, tamponandola con un asciugamano, anziché strofinarla.