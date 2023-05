Creme solari trasparenti: ecco quelle che ti faranno innamorare

F acili da stendere e non lasciano aloni: da oggi non hai più scuse per non mettere la crema solare. Ti abbiamo trovato le migliori

Che la crema solare sia da usare tutti i giorni l’abbiamo già detto moltissime volte e non ci stancheremo mai di ripeterlo. Certo, la quantità necessaria da applicare perché la protezione sia efficace rende tutto un po’ più complicato e spesso è uno step che si salta per pigrizia o mancanza di tempo. Sensorialità e gradevolezza sono caratteristiche fondamentali alle quali non vogliamo e non possiamo rinunciare.

Trovare la crema solare viso e corpo che fa per te non è semplice e spesso si procede per tentativi. Le protezioni solari viso non devono lasciare l’alone bianco che fa somigliare a dei fantasmi e quelle per il corpo devono essere leggere e che si assorbano velocemente, così da non far sudare o rimanere unte e appiccicose rischiando di macchiare i vestiti.

Le creme solari trasparenti sono le migliori per rispondere a tutte queste esigenze: sono impalpabili nella texture quando le applichiamo e rimangono leggere anche una volta asciutte, così da non occludere i pori creando un effetto serra che con l’umidità possa renderle fastidiose una volta indossate.

Crema solare spray trasparente

Le creme solari spray sono indubbiamente le migliori se cerchiamo leggerezza e trasparenza sul corpo. Sul viso invece, l’ideale è stratificare le diverse fasi della skincare, così da arrivare alla quota necessaria che assicura la protezione, aiutandoti anche con i sieri che contengono SPF e rimanendo più leggera con l’ultimo strato di solare.

ISDIN FOTOPROTECTOR LOTION SPRAY SPF 50+

FILORGA UV BRONZE BODY SPRAY SOLARE ANTI AGE SPF 50+

HELIOCARE 360 INVISIBLE SPRAY SPF30

LA ROCHE POSAY ANTHELIOS XL SPRAY INVISIBILE ULTRA LEGGERO PROTEZIONE SOLARE 50+

SVR SUN SECURE SPRAY POCKET SPF50+ IDRATANTE INVISIBILE

EUCERIN SUN SPRAY TRASPARENT PROTEZIONE SOLARE SPF30 PER PELLE GRASSA

LANCASTER SUN BEAUTY Crema viso SPF 30

Dior Crema Protettiva per il Viso SPF 30

Collistar Abbronzatura Perfetta Crema Solare Protezione Attivi Viso-Corpo SPF50+

Purito Daily To Go Sunscreen SPF 50+ PA+++

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.