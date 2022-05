S e stai valutando di mettere da parte il fondotinta, ma non vuoi rinunciare a un tocco di colore anche in estate devi assolutamente conoscere e utilizzare le creme solari viso colorate

Simile a un fondotinta e con le stesse caratteristiche e peculiarità di una protezione solare: la crema solare viso colorata è la scelta perfetta se vuoi dare tono alla tua pelle, optando però a una formula più leggera e che, allo stesso tempo, ti protegga dai danni dei raggi solari.

Perfetta per la città, sostituendo così fondotinta, BB cream e CC cream, la crema solare colorata ti permetterà di uniformare l'incarnato e creare una barriera verso i raggi UVA e UVB che causano numerosi danni per la pelle e non solo.

Dalle formule Bio a quelle idratanti, passando per quelle pensate per le pelle grassi e acneiche: qui una selezioni delle migliori creme solari colorate che puoi acquistare e utilizzare insieme a blush e non solo.

Diego dalla Palma, Crema-Gel Colorata Protezione Giornaliera SPF50

Oltre a donare un bellissimo colorito, grazie alle microcapsule presenti all'interno della crema solare, questo fluido svolge un'azione anti invecchiamento globale combattendo rughe e inquinamento. Merito del complesso Daily Defence, che la rende non solo una protezione perfetta per il mare, ma anche da usare quotidianamente in città.

I pigmenti minerali, dalla coprenza leggera si adattano a tutti i tipi di incarnato, uniformando e donano luminosità al viso e rendendolo radioso ed uniforme.

Lancôme, Soleil Bronzer

Una BB cream solare pensate per uniformare e donare abbronzatura al viso. All'interno della sua formula si trovano le classiche funzioni protettive dell'SPF in abbinamento all'effetto cosmetico di una crema colorata.

I filtri UVA-UVB ad ampio spettro, proteggono la pelle dall'invecchiamento accelerato foto-indotto, inoltre l'azione sublimatrice della crema permette di uniformare il colorito andando a intensificare il colorito acquisito.

La crema perfetta per chi vuole un'abbronzatura luminosa e uniforme, con un effetto satinato, senza dover rinunciare alla protezione dai raggi solari.

ISDIN Fotoprotector Fusion Water Color SPF 50

Una delle creme solari più famose e amate, specialmente come base make-up, che oggi diventa colorata e può essere utilizzata da sola per dare un tono e uniformità al viso. Un fotoprotettore a base di acqua che si applica facilmente, che si assorbe con facilità e lasciando una piacevole sensazione sul viso.

Una protezione alta UVB/UVA SPF50 che può essere anche applicata sulla pelle bagna, dopo una doccia o dopo un bagno, andando così a proteggere la pelle. La formula, inoltre, è Sea Friendly, cioè non andrà ad intaccare l'ecosistema marino.

Dr. Hauschka, Protezione solare colorata per il viso SPF30

Perfetta da tenere in borsa grazie alle sue dimensioni ridotte, questa crema solare colorata con SPF 30 è l'ideale per chi è alla ricerca di un prodotto touch and go anche durante il giorno. Una formulazione naturale da usare sia in città che al mare, importante però è la riapplicazione dopo docce o bagni, sia in mare che in piscina.

Ultrasun SPF50+, FaceFluid Tinted

In cerca di una crema solare colorata per il viso dalla formule vegana? Questo prodotto fa per te. Un fluido idratante che protegge, non solo da raggi UVA e UVB, ma anche dalla luce blu e dagli infrarossi. Un motivo in più per indossarla in città e anche in ufficio, in modo da proteggere la pelle dai danni causati dalla tecnologia.

Al suo interno l'innovativo enzima Ectoin®, che difende la pelle dagli stress ambientali cui è esposta, e SPF50+, questa crema non grassa si assorbe rapidamente nella pelle, e può essere usata sia al posto della crema idratante sia del fondotinta vista la sua capacità di lasciare un colorito uniforme e luminoso.

La Roche-Posay Anthelios, UVMune 400 Invisible Fluid Tinted SPF50+

Una crema pensata per qualsiasi tipo di pelle, comprese quelle più sensibili, merito anche della texture ultraleggera che assicura un velo confortevole e non unto. Una vera e propria barriera che limita gli effetti dannosi dell'esposizione ai raggi UVA, UVB e infrarossi, grazie anche al filtro Mexoryl 400: un filtro fotostabile, approvato dai dermatologi, che assorbe i raggi UV e previene l'invecchiamento precoce.

