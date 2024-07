A questo punto non avrai più scuse da utilizzare per non indossare lo schermo solare tutti i giorni.

Trovare la giusta formula di crema solare per la propria pelle è come vincere la lotteria: servono, dedizione, impegno. Ma soprattutto devi accettare il fatto che potresti non indovinarla al primo tentativo. Una cosa però è certa: hai più probabilità di trovare una formula e una texture di SPF per la tua pelle che vincere al Superenalotto.

Da oggi in poi le frasi “ho la pelle grassa, mi occlude i pori e mi fa venire i brufoli”, oppure “mi fa sudare la faccia” e anche “mi bruciano gli occhi” sono scuse che non verranno più accettate. Non c’è nessun motivo per non indossare lo schermo solare, né al mare (o in montagna) né in città.

Con tutte le opzioni disponibili sul mercato è davvero impossibile che non esista una protezione solare adatta a te. E poi lo sai già: proteggere la pelle dal sole è fondamentale per prevenire l’insorgere di malattie della pelle e l’invecchiamento precoce.

Conosci il tuo tipo di pelle

Ogni qualvolta ci si avvicini a un prodotto di skincare è fondamentale capire se è adatto alle esigenze della propria pelle. Come ripetiamo spesso, non esiste un prodotto migliore in assoluto, ma esiste il prodotto migliore per ognuna di noi. Conoscere il proprio tipo di pelle è quindi un requisito fondamentale, sempre e comunque.

Crema solare viso per pelli acneiche

La pelle grassa a tendenza acneica si riconosce perché tende ad essere sempre lucida a causa dell’eccesso di sebo presente sulla sua superficie. Spesso compaiono comedoni (punti bianchi e neri), brufoli e, nei casi più gravi, le papule dell’acne grave.

Chi ha questo tipo di pelle ha bisogno di indossare sempre il fattore di protezione per prevenire l’insorgere di macchie post-acne. La miglior crema solare per pelli grasse non unge, deve essere leggera, non comedogenica e con ingredienti seboregolatori che diano un finish mat.

Migliore protezione solare viso per pelle secca

Le pelli secche sono quelle che necessitano idratazione e nutrimento e che tendono a mostrare prima i segni dell’invecchiamento. La crema solare per questo tipo di pelle deve essere ricca di ingredienti idratanti, ma risultare leggera e soprattutto di facile assorbimento.

Crema solare per pelli sensibili e sensibilizzate

Le pelli sensibili sono quelle che reagiscono velocemente agli stimoli esterni e diventano rosse e presentano fastidi vari che possono essere prurito o pizzicore. La pelle sensibile è una condizione con cui si nasce, mentre la pelle sensibilizzata è temporanea. In entrambi i casi, le migliori protezioni solari sono quelle che contengono ingredienti che aiutano a rinforzare la barriera cutanea. E queste creme solari possono essere anche le più adatte a chi ha gli occhi sensibili che tendono a lacrimare facilmente. In alternativa ci sono gli stick solari e quelli per il contorno occhi, che sono più asciutti ed è più difficile che il prodotto migri troppo vicino alla mucosa.

Migliore crema solare viso antimacchia

Macchie cutanee e iperpigmentazione possono essere di varia origine, come quelle post-infiamamtorie o provocate dal sole. Per le discromie cutanee facilmente reversibili con i cosmetici è fondamentale una protezione solare che contenga principi attivi schiarenti, ma non solo. L’ideale sono quelle che contengono ingredienti che impediscano la melanogenesi e quindi la formazione di nuove macchie.

1/9 Glowy Sunscreen SPF 50+, Darling. Rimpolpa e illumina l’incarnato mentre protegge dai raggi UVA, UVB, dall’inquinamento ambientale e dalla Luce Blu. La sua miscela straordinaria di ingredienti include Allantoina, Estratto di Mirtillo e Vitamina E, dalle potenti proprietà antiossidanti, per lenire la pelle, uniformare l’incarnato e promuovere la luminosità. Grazie all’Olio di Jojoba e all’Olio di Albicocca, ha un effetto emolliente e idratante per una pelle morbida e setosa, rinforzando la barriera cutanea. 2/9 Sunissime Stick SPF 50+, Lierac. Offre un'elevata protezione per il viso e le zone sensibili (spalle, cicatrici, nei, tatuaggi) grazie al suo sistema filtrante ad ampio spettro [UVB + UVA + Luce Blu + Infrarossi]. La sua formula previene i segni del fotoinvecchiamento - rughe, macchie, rilassamento -per un'azione anti-età globale. 3/9 Stick Solare SPF 50+, SkinLabo. Grazie ai suoi filtri solari e alla Vitamina E crea un'efficace barriera di protezione dal sole sulle zone più sensibili come labbra, contorno occhi, nei, macchie, cicatrici e tatuaggi. 4/9 Fusion Water Magic Glow SPF 30, ISDIN. Assorbimento immediato, non lascia residui oleosi, non comedogenico, mineral oil free, oil control, dermatologicamente testato, non colorato: si adatta a tutti i fototipi, ipoallergenico: formulato per minimizzare il rischio di allergie. 5/9 Lovers in the Sun Stick Labbra SPF 30, Goovi. Stick labbra dalla texture ultra-scorrevole con finish lucido. Dona un aspetto luminoso, mentre il mix di burri vegetali nutrono ed idratano in profondità. 6/9 Stick Protettivo Watermelon Glow Niacinamide Dew Balm SPF30, Glow Recipe. Un siero stick con protezione solare, niacinamide e acido ialuronico che protegge, idrata e lascia la pelle immediatamente glowy, schiarendola nel tempo. Aiuta a uniformare il tono e prevenire l'iperpigmentazione. La formula traslucida e non comedogenica lascia la pelle non grassa. 7/9 Sun Secure Gel Ultramat SPF 50+, SVR. Gel ultra mat e ultra resistente al sudore che non cola e si assorbe facilmente. 8/9 Pigment Solution Fluid, Heliocare 360°. Il suo complesso a base di acido ellagico e niacinamide, aiuta a prevenire e a ridurre l’intensità delle iperpigmentazioni e delle macchie solari. Contiene inoltre una combinazione di pigmenti che si mimetizzano con la pelle per uniformare l’incarnato.

È arricchita con Fernblock®+ ed altri attivi (quali Vitamina E e Glicosilasi) con potere antiossidante ed attività fotoprotettiva e riparatrice. Non brucia gli occhi e resiste ad acqua e sudore. 9/9 Sun Protection Invisible Stick SPF 50, Kiko. Stick protettivo e idratante che rimane trasparente sulla pelle. La sua formula è arricchita con vitamina E ed acido ialuronico.