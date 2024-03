Come cambia la skincare per la pelle in primavera

L a parola d’ordine è: analizzare le necessità della pelle e adattare la propria skincare di conseguenza

Con l’arrivo della bella stagione il cambio armadio non è l’unico lavoro che dobbiamo mettere in conto di fare il prima possibile: anche la skincare deve adattarsi alle nuove esigenze della pelle, che richiama nuovi prodotti, attivi mirati e texture più leggere e rinfrescanti. Ma non solo: le problematiche che una “pelle primaverile” deve affrontare sono anche l’aumento di possibili imperfezioni causate da sebo in eccesso e pollini, senza contare il fatto di liberarsi dal tanto temuto grigiore invernale. Quali sono dunque gli accorgimenti da mettere in pratica per affrontare al meglio lo spring time?

Reintrodurre dei prodotti illuminanti

Una delle sfide più difficili per la nostra pelle quando la primavera bussa alle porte è disfarsi del tipico grigiore invernale che la rende opaca, spenta e poco uniforme. Se durante i mesi freddi avevi dunque interrotto un po’ l’esfoliazione in favore di una routine più lenitiva e delicata, ora è tempo di reintrodurre i tanto amati peeling chimici per rimuovere la cellule morte e donare luminosità alla pelle. Oltre agli AHA e i BHA però, un altro ingrediente che può aiutare a farci ritrovare il glow perduto è la vitamina C, dal forte potere antiossidante, schiarente, anti-macchia e rivitalizzante. In più, abbinata al SPF al mattino, ne sublima l’azione protettiva e anti-age per una combo perfetta.

Fare ancora più attenzione all’uso della protezione solare

Se per caso fai parte di quella fetta di popolazione che ancora non usa la protezione solare tutto l’anno ma sente il bisogno di proteggersi dai raggi UVB e UVA solo con la bella stagione (male) è giunto il momento di ritirarla fuori dalla beauty bag, se invece la utilizzi all year long, dovrai fare ancora più attenzione ad applicarla regolarmente e con cura. La pelle, infatti, sarà maggiormente esposta al sole a causa delle nuove abitudini che adotteremo (il bel tempo ci invoglierà a stare all’aperto più a lungo, i primi caldi a stenderci al sole per la primissima tintarella) e proprio per questo la cute ha bisogno di un SPF dallo spettro ampio e alto, preferibilmente 50.

Le texture si fanno più leggere

Durante l’inverno le texture che preferiamo per proteggere la pelle da freddo, intemperie, rossori e irritazioni varie sono quelle più ricche e corpose. Al contrario, la primavera chiama finish più leggeri e sottili, permettendoci di adeguare la skincare alle esigenze della nuova stagione. Il caldo e il possibile aumento della produzione di sebo molto probabilmente - anche se non vale per tutte le pelli come regola generale prefissata - rendono superfluo l’uso di creme vellutate e di oli molto densi, ma non solo: l’utilizzo di queste texture può addirittura farci ottenere il risultato opposto a quello che stiamo cercando. Invece di rendere la nostra pelle più sana, potrebbero infatti rischiare di renderla impura e irritata, proprio perché mal tollerate in un determinato contesto ambientale. Il nostro consiglio è quindi di prediligere prodotti dai finish light (magari in gel, a base d’acqua oppure, se parliamo di oli, setosi) e monitorare la reazione della pelle nel tempo. Se necessiterà di maggior apporto d’idratazione, nulla vieta di fare un passo indietro e aggiungere qualche layer alla skincare abituale!

Proteggersi dalle imperfezioni

A causa del possibile incremento della produzione di sebo (compresa l’esposizione a polvere e polline) potremmo assistere a un aumento delle imperfezioni. Per far fronte a questa situazione i migliori alleati da avere sempre con sè sono un detergente delicato ma purificante, magari contenente acido salicilico in basse quantità e sieri anti-imperfezioni che riducano le imperfezioni, affinino la grana della pelle e restringano i pori.

Sì ai prodotti rinfrescanti

Caldo = prodotti dall’effetto fresco.

Anche se sono decisamente più apprezzati in estate, non è detto che una rinfrescantina qua e là non possa essere d’aiuto con i primi innalzamenti di temperatura. Ovviamente dipende dai gusti e dalle preferenze di ognuno, ma può darsi che la nostra pelle di tanto in tanto richieda un boost di freschezza. In nostro soccorso dunque arrivano tutti quei prodotti skincare dall’azione rinfrescante e come maschere, creme in gel e patches per il viso da usare all’occorrenza e anche alcuni tools come maschere cryo o gli ice globes per decongestionare.

