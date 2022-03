I beauty look della seconda stagione di Bridgerton? Sì, sono tutti qui

I ncarnato luminoso e make up glam: i beauty look dell'attesissima seconda stagione di Bridgerton sono un vero e proprio capolavoro! Vediamoli insieme, uno per uno

I beauty look della seconda stagione di Bridgerton sono un concentrato di toni pastello, pettinature elaborate e make up in stile regency. La serie Netflix creata e prodotta da Shonda Rhimes, torna con nuovi episodi per la gioia dei fan di tutto il mondo.

La seconda stagione ruota intorno a sir Anthony Bridgerton, fratello di Daphne, interpretato da Jonathan Bailey, che scoprirà l’amore e la passione grazie a Kate Sharma (Simone Ashley). Il loro primo incontro sarà super romantico, ma ci saranno tantissimi colpi di scena. Se il Duca di Hastings, Simon Bassett, è il grande assente del nuovo appuntamento con i Bridgerton, non manca Phoebe Dynevor, protagonista della prima stagione nel ruolo di Daphne.

Proprio Daphne rilancia uno dei trend più apprezzati: la micro frangia che caratterizza la bella dama e che sfoggia in ogni occasione, portandola appuntata, di lato oppure a tendina. La frangia, bombata e corta, si abbina alla perfezione al colore di capelli biondo fragola.

Che dire invece della radiant skin? La pelle luminosa è uno degli elementi chiave dello show Netflix e si abbina alla perfezione ai meravigliosi costumi dei Bridgerton. L'incarnato più bello? Quello di Penelope, che abbina alla sua splendida pelle un trucco nude con un tocco di mascara, un accenno di colore sulle labbra e sulle guance. Anche se l’effetto bonne minne – guance rosse naturali e incarnato diafano – è un must per tutti i personaggi della serie tv più amata di sempre.

Nella seconda stagione dei Bridgerton, grazie soprattutto alla splendida Kate Sharma, il beauty look si arricchisce con splendide acconciature. Boccoli ampi e ricci sono l’ideale per creare degli hairstyle impreziositi con fiocchi in seta, piume e tiare.

Fra i makeup più belli c’è senza dubbio quello di Lady Danbury. Viso luminoso, una leggerissima riga di eyeliner e rossetto rosa rendono il suo beauty look un capolavoro di eleganza e fascino, regalandole un portamento regale. Se si parla di labbra però a vincere è la Regina che anche nella seconda stagione dei Bridgerton non rinuncia al rossetto. La Queen, al contrario degli altri personaggi che scelgono nuance chiare e delicate, opta per per lipstick dai colori accesi e particolarmente intensi come il rosso, il vinaccia e il borgogna. Un modo per affermare il suo potere e per esaltare le meravigliose acconciature che la Regina sfoggia in tantissime occasioni pubbliche.