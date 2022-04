Questi sono i beauty look più belli di Élite (e come replicarli passo per passo)

A cconciature e make up da non perdere? Ecco quali sono i beauty look più belli di Élite da replicare fin da ora e garantirsi un make up e un hair style da lasciare senza fiato

La quinta stagione della serie tv Netflix, Élite, è finalmente approdata in Italia e con lei sono arrivati anche tutti gli splendidi beauty look sfoggiati dalle sue protagoniste e da cui, già dalle scorse stagioni, siamo stati incantati.

Make up e acconciature davvero esclusive e tutte da imitare. Per essere sempre al top e per ottenere un beauty look in perfetto stile Élite, capace di catalizzare gli sguardi e di rendervi le vere dive di ogni occasione, formale e non. Ma quali sono i beauty look più cool e indimenticabili che ci hanno accompagnato, e ancora lo fanno, durante le varie stagioni della serie e a cui non dovreste proprio rinunciare?

Beh, tornando un pochino indietro nel tempo sicuramente quello proposto dall’attrice Danna Paola ovvero Lucrecia. Che nelle prime tre stagioni di Élite, sfoggia uno stile chic, sofistico ed elegante. Fatto di cerchietti bombati, gioiello o maxi che decorano in modo perfetto la lunga chioma morbida e fluente. Impreziosita da onde super naturali e dall’effetto glam assicurato. Elemento di punta del suo beauty look? Il rossetto, rosso e matte, che non deve mai mancare e che rende l’attrice assolutamente impeccabile e sensuale.

E che dire poi dell'amatissima marchesina di Élite, Carla, interpretata da Ester Exposito e che ha saputo incantare il pubblico con la sua bellezza straordinaria. Fatta da una base trucco leggerissima e un beauty look acqua e sapone, super luminoso e chic. Il tutto valorizzato ancora di più da una pony tail liscia e dalla lucentezza dei suoi capelli biondi.

Esattamente come quelli di Isadora, una new entry della quinta stagione della serie, interpretata dall’attrice argentina Valentina Zenere, che sfoggia una chioma bionda con riga centrale, morbida e ondulata. E un make up semplice, da toni nude, con mascara ad esaltare lo sguardo e gli occhi azzurri e labbra dai toni ambrati. Super luccicanti e voluminose.

Un beauty look quasi all’opposto di quello proposto da Rebeka Parilla de Bormujo Ávalos ovvero, nella vita, Claudia Salas. Caratterizzato dalla sua impeccabile coda alta che lascia libero il volto catalizzando l’attenzione sul make up degli occhi. Impreziosito da una passata di eyeliner o matita nera su entrambe le rime degli occhi, donandogli profondità, carattere e un magnetismo davvero unico. Sottolineando alla perfezione il suo animo ribelle.

E che la accomuna a un’altra protagonista di Élite 5, Mencia Blanco, interpretata dalla giovanissima attrice Martina Cariddi, che sfoggia una frangetta super cool e tagliata perfettamente pari e al di sopra delle sopracciglia. Un hair style di cui è impossibile non innamorarsi e che, se in apparenza fa tanto brava ragazza, nasconde una personalità e un carattere tutto da scoprire e che vi saprà rapire completamente.

Non vi resta che incollarvi alla televisione per non perdervi nulla della nuova stagione di Élite e dei suoi sempre bellissimi beauty look. Tutti da imitare per essere al top in ogni momento della giornata.