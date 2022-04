Il beauty look di Hailey Bieber ai Grammy Awards 2022 è un trionfo di bellezza e semplicità

S emplicità e raffinatezza. Ecco come imitare il beauty look di Hailey Bieber sfoggiato ai Grammy Awards 2022. Un tripudio di eleganza e fascino senza tempo

È davvero il caso di dirlo, basta davvero poco per sfoggiare un look pieno di fascino e ad alto tasso di seduzione. E pare che le celeb lo sappiano davvero bene. Basta guardare l’incantevole beauty look di Hailey Bieber durante la cerimonia dei Grammy Awards 2022.

Un tripudio di semplicità, eleganza e raffinatezza quasi d’altri tempi. Che ha saputo esaltare magistralmente la sua naturale bellezza e i suoi lineamenti, con un make up leggerissimo e un’acconciatura morbida e delicata. Per una total look etereo, pieno di classe e assolutamente da imitare. Il tutto impreziosito da uno splendido abito bianco firmato Saint Laurent.

Un vero trionfo di bellezza in cui la parola d’ordine è stata una sola, semplicità. Partendo proprio dal make up. E nel beauty look di Hailey Bieber i toni dominanti sono stati quelli nude. Dalle labbra, esaltate dal un rossetto rosato leggerissimo, agli occhi. Impreziositi con un ombretto nude sfumato e un tocco delicatissimo di bianco. Il tutto sigillato con una bella passata di mascara a dare volume alle lunghe ciglia.

E per rendere l’incarnato degno di un red carpet? Certo, la pelle della bella modella e influencer non ha bisogno di make up esagerati o troppo marcati. E infatti, per imitare il beauty look di Hailey Bieber, vi basterà uniformare la cute con un fondotinta e finire il tutto con una leggerissima passata di blush, per donare calore al volto in modo naturale e super chic.

Stesso discorso e cromie valgono per le unghie. Con una manicure minimal, impeccabile e delicata. Perfetta per un’occasione informale tanto quanto per sfilare su una passerella da vere star.

Ma non è tutto. Perché a rendere ancora più cool il beauty look di Hailey Bieber non si può non citare anche la sua stupenda acconciatura. Un treccia morbida, bassa, portata in modo casual, con due ciocche lasciate cadere sul davanti a incorniciare il volto in modo fine e sofisticato. Un hiar look perfetto per mettere in risalto il french balayage della modella. Creando un look pulito, che trasmette freschezza e semplicità, e allo stesso tempo in grado di donare un allure unica e un fascino senza tempo.

Che dire, il beauty look di Hailey Bieber è davvero un tripudio di romanticismo. Non vi resta che prendere spunto e provare ad imitarlo. Regalandovi un aspetto esclusivo e capace di valorizzare in pochissime mosse la vostra naturale bellezza.