D al make-up alla skincare ormai le star di tutto il mondo non possono più fare a meno della bellezza (anche come lavoro)

C’è sempre spazio per scoprire e provare nuovi prodotti soprattutto per quanto riguarda il mondo della bellezza. Dalla skincare al make-up. Dai principi attivi ai colori. Delle formulazioni alle texture passando poi per colori e finish sempre diversi e sempre più nuovi: il mondo dedicato alla cura di viso, corpo e capelli sembra essere davvero infinito e tra tantissime nuove realtà, che spesso si basano sui principi degli small business, su etiche green e pensate per valorizzare il territorio, dall’altra parte sono le celebrità che decidono di buttarsi su business più grandi, e spesso su scala mondiale, per lanciare nuove proposte che, oltre a far chiacchierare, spesso riscontrano un grande successo.

Sempre più spesso inclusivi, pensati non solo per chi vuole curare il suo aspetto estetico, ma anche per chi vuole accettarsi. Oggi il mondo del beauty sì mixa e si fonde dando vita a tantissime novità e, se in America è un vero e proprio boom e tra le celeb che hanno scelto di percorrere questa strada troviamo anche Brad Pitt, Alicia Keys, Rihanna e non solo, piano piano anche in Europa e in Italia e le celebrità i VIP stanno scegliendo di approdare a questo mondo. Un nuovo spazio dove poter individuare un nuovo contatto tu per tu e più diretto con i propri fan, e follower, che li seguono sui principali social come Instagram e TikTok.

Pleasing, Harry Styles

Nata come linea di smalti, la linea beauty di Harry Stiles si è pian piano allargata comprendendo anche il make-up all'insegna del no-gender e del colore. A distinguersi non solo per le scelte di colore, ma anche per il design che li rende veri e propri pezzi da collezione.

Fenty (beauty e skin), Rihanna

La sua linea di skincare è stata pensata per accogliere e coccolare qualsiasi tipo di pelle, mentre il make-up comprende uno dei range più ampi di colori in modo da includere qualsiasi etnia e sfumatura. Ogni pezzo è un successo e il trucco fa brillare chiunque.

Florence by Mills, Millie Bobby Brown

Pensata per le più giovani, questa linea racchiude sia i prodotti di skincare che quelli di make-up. Dal design divertente e caratterizzata dalla tinta lilla in modo da differenziarsi e fare breccia nel cuore della Gen Z.

Luce, Alessia Marcuzzi

Una linea di cosmetici clean e biologici in continua evoluzione che vede la gamma ampliarsi sempre di più. Pensata per le pelli più sensibili e facilmente irritabili: davvero da non perdere.

Rhode Skincare, Hailey Bieber

Nel panorama dei divi di Hollywood si è aggiunta anche Hailey Baldwin, meglio conosciuta come Hailey Bieber. Al momento distribuita solo in America, questa linea non nasce solo da una celebrity, ma da una vera e propria appassionata di skincare che ha voluto condividere la sua passione.

Haus Lab, Lady Gaga

Trasformista e sempre pronta a sperimentare nuovi look e nuovi make-up, Lady Gaga ha lanciato una linea di trucchi che in pochissimo tempo è diventata virale su TikTok e imperdibile per qualsiasi beauty lover.

Honest Beauty, Jessica Alba

Una linea che comprende prodotti per il viso, il corpo e make-up pensati per chi soffre di pelle sensibile e non riesce a sfruttare le creme blasonate. Voluta proprio da Jessica Alba che ha pensato a una skincare dalle formule delicate, rispettose e gentili.

Goovi, Michelle Hunziker

Dalla skincare al make-up passando per il make-up e gli integratori alimentari: la linea di Michelle Hunziker è realizzata interamente in Italia con ingredienti fino al 99,5% naturali. Le sfumature vivide che caratterizzano il packaging permettendo al brand di ritagliarsi un suo spazio nel mondo beauty.

Keys Soulcare, Alicia Keys

“Ho imparato che posso vedere le persone con i miei occhi, ma è lo spirito che rende bella una persona”, ha affermato Alicia Keys founder del brand dalle formule cruelty free sviluppate dalla dermatologa Dr. Renée Snyder. Ispirati da antichi rituali di bellezza, ingredienti minerali e botanici sono abbinati a ingredienti moderni come acido ialuronico, ceramidi e il bakuchiol per creare formule delicate e altamente efficaci, ideali per tutti i tipi di pelle.

Skkn, Kim Kardashian

Prima fu il turno del make-up fino al 2021 quando Kim Kardashian ha annunciato un nuovo rebrand e presentando la linea di skincare in 9 fasi ideale per pelli mature e pensata per idratare e rimpolpare la pelle.

Kylie Cosmetics e Kylie Skin, Kylie Jenner

Le sue tinte labbra sono un must per le amanti dei rossetti, mentre la sua skincare caratterizzata dal packaging rosa è diventata imperdibile per le più giovani fan.

SOBEA Cosmetics, Federica Nargi

La mania dei beauty brand dei vip sta arrivando anche in Italia e la linea di make-up di Federica Nargi è solo l'ultima arrivata. "Da me, per voi” un progetto dedicato a tutte le donne che vogliono esprimere le proprie potenzialità senza limiti, in modo naturale, pratico e semplice.

Rare Beauty, Selena Gomez

In poco più di due anni questa linea è diventata una vera ossessione per gli amanti del make-up. Dal pack elegante e formule clean, tra i must c'è il suo blush liquido: super pigmentato e facile da applicare.