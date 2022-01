L e ragazze dell’Acquario sono pragmatiche e non amano perdere tempo, per questo il loro approccio alla beauty routine si potrebbe quasi definire scientifico

Da sempre le stelle hanno ispirato le decisioni di uomini e donne della storia in ambiti più o meno importanti e nonostante si tratti solo di suggestione o poco più perché questo non dovrebbe valere anche in ambito beauty? Ogni segno zodiacale, infatti, cala sulle persone a cui tocca in sorte determinate peculiarità che possono influenzare il loro approccio ai vari temi della vita, compreso quello alla beauty routine. Il segno di questo periodo dell’anno è l’Acquario e le ragazze che vi appartengono sembrano avere idee molto chiare in materia.

Gli acquisti sono guidati dall’intuizione

Le ragazze dell’Acquario sono nate tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. Una delle loro caratteristiche principali è quella di essere estremamente intuitive, al punto che quando si manifesta nella loro mente un pensiero su un possibile scenario futuro, raramente si sbagliano. Se appartieni al segno sei consapevole di questo piccolo dono e tendi ad assecondare la tua vocina interiore, che in ambito beauty risulta molto utile per capire, tra le mille novità che ogni mese offre il mercato, quelle che possano fare al tuo caso.

Ami sperimentare e non ti poni limiti ma non ti piace perdere tempo quindi solitamente sai già bene in che direzione dirigerti.

Skincare routine innovativa e spesso diversa

Nonostante tu sia perfettamente consapevole che ogni tipologia di pelle debba essere trattata seguendo step precisi e con prodotti appropriati, nel tuo campo d’azione ti piace spesso cambiare. Un’altra caratteristica del segno dell’Acquario, infatti, è di annoiarsi spesso e di avere costantemente bisogno di stimoli nuovi e motivi per continuare a compiere determinate azioni. Se la tua skincare routine fosse sempre uguale a se stessa con il passare del tempo la tentazione di mollare e smettere di farla potrebbe essere molto forte, meglio non correre rischi.

Ami provare formule chimiche all’avanguardia

Estremamente pragmatica, credi ciecamente nel progresso scientifico e nelle migliorie che questo può portare nella vita di tutti quindi per prenderti cura del tuo viso al mattino prediligi affidarti a formule frutto di studi e ricerche innovative in laboratorio.

Prodotti imprescindibili per la cura della tua pelle

Must have della tua routine mattutina sono i sieri, ancor meglio se ricchi di ingredienti energizzanti, antiossidanti e idratanti, e le creme viso, che ovviamente scegli in base alla tipologia della tua pelle.

Se sei una ragazza Acquario non ami impiegare troppo tempo per fare le cose e anche se sei assolutamente consapevole che per avere una pelle radiosa la skincare sia fondamentale, ambisci a dedicare a questa routine minori minuti possibili, soprattutto la sera.

Per questo per struccarti solitamente utilizzi un olio o un burro, che oltre ad eliminare il make up funga anche da primo, e a volte unico, passaggio della detersione.

Make up sì, purché creativo

Come dicevano, la donna dell’Acquario ama sperimentare e si lascia affascinare da tutto ciò che è nuovo. Questa inclinazione, unita a una personalità idealista, fantasiosa e creativa, si esprime al meglio nella scelta del make up che raramente manca.

Il trucco migliore per tutti i giorni

I prodotti che non possono mancare nella tua beauty bag sono un fondotinta illuminante con il quale uniformare l’incarnato e renderlo raggiante e un blush per creare un effetto bonne mine che metta in risalto un’ulteriore tua caratteristica spiccata: la delicatezza. Stendere questi due prodotti sul viso rappresenta per te la partenza ideale per creare un trucco giorno che completi con una riga sottile di eyeliner nero e una passata di mascara.

Per gli impegni di studio o lavoro giornaliero preferisci tenere a freno la creatività e giocartela solo sulle labbra, sulle quali ami alternare rossetti e gloss di ogni colore, purché non nude.

...e quella per la sera

Quando però la luce inizia a calare, il colore prende il sopravvento. Se hai un impegno più formale solitamente scegli uno smokey eyes rigorosamente non nero ma verde, blu, bordeaux o viola. Se invece in agenda c’è una serata pazza con le amiche, oltre all’immancabile rossetto ami sfoggiare eyeliner colorati o ombretti glitter.

Capelli in ordine in poche mosse

La tua curiosità verso il mondo ti porta spesso ad avere i minuti contati, quindi dedicare molto tempo ad occuparti della chioma per te è fuori discussione. Allo stesso modo però non ti piace presentarti a nessuna occasione con un look trasandato.

Per questo il tuo approccio all’hair style è molto semplice e prevede due opzioni vincente: tagli corti che si sistemino in un attimo come il bob o, in caso di capelli lunghi, acconciature facili da realizzare.

Se la tua chioma è fluente le soluzioni evergreen sono la coda di cavallo e le trecce, entrambe realizzabili in mille modi diversi e che quindi non ti fanno mai apparire banale.