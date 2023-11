Le Velvet Champagne Nails sono le unghie cozy e frizzanti perfette per le feste

R icordi le Velvet Nails? Le Velvet Champagne Nails sono la loro versione 2.0 color champagne e luccicante ideale per le festività

al primo novembre in poi, come insegna Mariah Carey, it is timeeee: le feste si avvicinano.

E qual è il modo migliore per entrare nello spirito adatto se non con una manicure che ne richiami lo scintillio e porti con sè la magia delle festività?

D’altronde se vogliamo dirla tutta, in materia di scintillio, il 2023 ha dato il suo massimo per quanto riguarda le varie tendenze e aesthetic: a partire dalle Glazed Donut Nails di Hailey Bieber, ispirate alla glassa che ricopre le ciambelle e ricche di perlescenze a più non posso, passando per le Mermaid Nails, piene di brillanti, glitter e luccichii che imitano i riflessi del mare fino ad arrivare a quell’estetica che ingloba un po’ tutti i vari trend e che si poggia su ogni tipo possibile di manicure, ossia la Chrome Nails Aesthetic, la nail art dall'effetto cromato, metallico e specchiato che viene creato con una polvere apposita da applicare sopra al proprio colore preferito di smalto.

Di conseguenza, basandoci sul successo delle precedenti tendenze, TikTok non ci deluderà nemmeno quando si tratta delle nuove estetiche per le feste: preparati dunque ad accogliere il prossimo trend nato per restare, le Velvet Champagne Nails.

Che cosa sono le Velvet Champagne Nails?

Brillantinate, scintillanti e luminose, le Velvet Champagne Nails - che sono la versione color champagne delle Velvet Nails - inglobano tutto quello che amiamo di questo periodo dell’anno: il luccichio delle luci di Natale, il colore dello champagne che berremo allo scoccare della mezzanotte di Capodanno e quel tocco cozy chic che ci ricorda i maglioni caldi e gli abiti in velluto chiaro. Più di una classica e semplice manicure neutra e glitterata, le Velvet Champagne Nails richiamano le cromie delle bollicine dello champagne con delle tonalità nude e luminose e i bagliori del velluto colpito dalla luce con una serie di particelle iridescenti, per una nail art raffinata ma frizzante (sì, non è una coincidenza) e casual.

Perfetta per catalizzare l’attenzione sulle tue mani, questa manicure è l’ideale per non far mai passare inosservata nessuna delle tue unghie e per essere quel più uno capace di svoltare da solo un look e renderlo sensazionale. Quel che si dice accessorize your nails.

Inoltre un altro punto di forza di questa nail art è che non risulta mai noiosa grazie ai mille giochi di luce che cambiano costantemente in base all’angolazione con la quale la si guarda.

Ma non solo: grazie alla loro base naturale e soft, le Velvet Champagne Nails potrebbero diventare il tuo nuovo passepartout poiché nonostante la dose extra (extra, extra) di glow, hanno la capacità di risultare sempre sofisticate e glamour.

Come portare le Velvet Champagne Nails?

Come per tutte le tendenze di TikTok fino a ora, anche per le Velvet Champagne Nails le opzioni sono illimitate: dalla manicure uniforme che occupa tutta la superficie dell’unghia a quella che cambia la direzione dell’applicazione dalla base alla punta fino ai french e mini french. Non c’è limite alla creatività: sbizzarrisciti con dettagli, mix&match e disegni oppure opta per qualcosa di minimal e lineare in base al tuo mood.

Come si creano le Velvet Champagne Nails?

Se abbiamo stuzzicato la tua curiosità e stai pensando a come ricreare questo trend a casa, il modo più facile per realizzarlo è usando uno smalto apposito, detto anche smalto magnetico, del colore di tuo interesse. In alternativa puoi affidarti a delle polveri colorate per unghie iridescenti che, applicate sopra allo smalto, ricreano la texture tridimensionale di questo tessuto.

Il procedimento è semplice: fai una prima e una seconda passata di smalto champagne, ma prima che quest’ultima sia asciughi del tutto intingi il dito nella polvere e aspetta che si setti. Infine applica un top coat per un effetto lucido che sublimerà ed enfatizzerà ancora di più il luccichio e il gioco è fatto.