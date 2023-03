Velvet nails: le unghie effetto velluto che ci fanno impazzire

S e vuoi ricreare a casa questa nail art super luccicante ti diciamo cosa ti serve e come fare. È facilissimo e il risultato stupefacente.

Da qualche tempo impazzano le velvet nails, le unghie effetto cangiante che mimano la texture e il finish del velluto rasato. Quello che ti serve sapere è che non serve necessariamente andare dalla manicurista per realizzare questa nail art, ma puoi farlo tranquillamente a casa e sulle unghie naturali. Quello che ti serve è lo smalto adatto.

Il necessario per ricreare lo smalto effetto velluto è appunto lo smalto, magnetico per l’esattezza. Probabilmente l’hai già sentito nominare quando impazzavano le cat’s eye nails. Beh, se già hai lo smalto del tuo colore preferito in casa, sei già sulla buona strada per realizzare questa manicure super luminosa e glamour.

Un altro punto a favore di questo tipo di manicure è che non servono unghie estremamente lunghe perché possa essere valorizzata e inoltre stanno bene con tutte le forme, a mandorla, tonde o quadrate.

Velvet nail: come fare lo smalto effetto velluto

Un suggerimento, se decidi di fare le velvet nails a casa sulla tua unghia naturale, non dimenticare una base neutra per proteggere l’unghia. Lo smalto magnetico infatti, pur essendo di base uno smalto normale, è arricchito con micro scagliette metalliche che si spostano grazie all’uso di una calamita, creando questa illusione ottica di effetto velluto sulle unghie.

Se hai dimestichezza con gli accessori della manicure puoi creare anche manicure più elaborate con alcuni dettagli velvet.

In alternativa puoi comprare le polveri colorate per unghie effetto velluto, che ricreano la texture tridimensionale di questo tessuto. Puoi scegliere se usare smalto e polvere dello stesso colore, oppure anche a contrasto, questo dipende dal risultato che vuoi ottenere.

Step 1: Stendi una prima passata sottile di smalto e lascia asciugare bene.

Step 2: Una volta che lo smalto è asciutto procedi con la seconda passata, ma prima che questa sia asciutta intingi il dito nella polvere colorata. In questo modo aderirà perfettamente all’unghia. In alternativa puoi rovesciare la polvere direttamente sull’unghia. Ricordati di usare un contenitore che ti permetta non solo di non sporcare, ma di recuperare la polvere che non ha aderito all’unghia.

Step 3: Per un effetto luminoso e cangiante ti serve come top coat uno smalto super glossy o dall’effetto gel. Aspetta che la polvere sia ben adesa all’unghia e dai una passata di smalto trasparente come tocco finale.