Unghie trasparenti: come si indossa la manicure semplice, classica e raffinata per eccellenza!

L e unghie trasparenti sono un classico intramontabile della nail art. Facili da creare e da mantenere, si abbinano ad ogni outfit e vanno bene in ogni occasione. Scopriamo insieme tutte le ispirazioni da copiare per indossare al meglio questo look elegante e senza tempo!

Chissà perché le unghie trasparenti non passano mai di moda. Forse perché a volte la semplicità è la chiave per l’eleganza? O perché sono davvero facili da realizzare e da mantenere? Noi non abbiamo dubbi: le unghie effetto nudo sono un trend irrinunciabile, in grado di rimanere sempre attuale stagione dopo stagione, nonostante il continuo passaggio di mode e trend. Una passata di smalto trasparente è davvero l’ideale per valorizzare unghie dall’aspetto sano e ben curate, soprattutto dopo una manicure scrupolosa. Avrete così in una sola pennellata unghie luminose e raffinate, perfette da sfoggiare in ogni occasione.

Unghie trasparenti: ricostruzione e smalto semipermanente

Le unghie trasparenti sono un look facile da ricreare anche a casa con l’aiuto di uno smalto effetto gloss. Tuttavia, per un risultato davvero professionale e duraturo sarà necessario rivolgersi ad un professionista. Se desiderate unghie molto lunghe ma non riuscite a farle crescere, basterà optare per una ricostruzione in gel o con tip della lunghezza desiderata. Una volta raggiunto il risultato sperato, via libera ad una passata di smalto. La scelta è come sempre tra gel e semipermanente. Non c'è un'opzione migliore: tutto dipende dal vostro stile di vita, dalla durata media di una manicure sulle vostre unghie e dall'effetto che desiderate ottenere.

Unghie trasparenti gel – e la manicure dura fino a quattro settimane

Se desiderate unghie trasparenti brillanti, resistenti e davvero durature, allora il gel è la scelta giusta per voi. Il bonus? Le unghie trasparenti garantiscono una ricrescita davvero poco evidente, prolungando la durata della manicure ben oltre le quattro settimane.

Unghie trasparenti corte, a mandorla, o squadrate?

Le unghie trasparenti sono un grande classico, davvero elegante, raffinato e versatile. Per questo sono bellissime declinate in mille forme e lunghezze. Lo smalto trasparente saprà infatti rendere affusolata la mano anche se applicato su unghie corte, limate e ben curate. Per le amanti delle unghie più lunghe invece, via libera alla forma a mandorla, perfetta per allungare la mano ed ottenere un risultato davvero elegante.

Unghie trasparenti: le nail art e le idee più belle da copiare ora

Unghie trasparenti si, ma mai noiose! Per chi ha voglia di sperimentare pur mantenendo la manicure semplice e minimale, ecco una carrellata di idee ed ispirazioni tutte da copiare.

Unghie trasparenti glitter: per una manicure davvero luminosa

Come resistere ad una pioggia di brillantini? Le unghie trasparenti si rivestono di mille bagliori, molto simili ad una cascata di minuscoli fiocchi di neve, grazie all’aggiunta di brillantini e strass.

Unghie trasparenti french – per un tocco di eleganza in più

Se parliamo di grandi classici della manicure, non possiamo non pensare al french. Amatissima anche dalle spose, questa manicure abbina lo smalto trasparente ad una sottile mezzaluna bianco latte.

Unghie trasparenti – decorazioni, disegni & Co

Come personalizzare le vostre unghie trasparenti in modo fresco e davvero di tendenza? Decorandole con piccoli disegni minimali, tono su tono o coloratissimi!

Unghie trasparenti: bianco e argento si abbinano alla perfezione

Se vi piacciono le accent nails o le manicure multicolore, vi consigliamo di abbinare alle vostre unghie trasparenti dettagli bianchi o argento.

Unghie trasparenti: i fiori le rendono romantiche

La manicure si fa bohémienne grazie all’aggiunta di piccoli fiori essiccati. Basterà applicarli sullo smalto ancora fresco e una volta asciugato sigillare tutto con un’altra passata di top-coat trasparente!

Unghie trasparenti sfumate – prova il babyboomer

Altro nail look amatissimo, il babyboomer si sposa alla perfezione con lo smalto trasparente. Si tratta di una manicure french sfumata dall’effetto davvero elegante, sopratutto se abbinata ad una nail art minimal e luminosa.

Unghie trasparenti effetto vetro: si indossano così

L’ultima tendenza in fatto di unghie trasparenti? L’effetto vetro, o shattered glass, che replica le sfaccettature di una vetrata antica e innevata. Per una manicure da regina dei ghiacci. Let it go!