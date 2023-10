Unghie rosa nude: la manicure per eccellenza che non ti stancherà mai

L o smalto c’è, ma non si vede. O si vede poco. Ed è la manicure più elegante di sempre.

Se da un lato lo smalto colorato e le nail art continuano ad avere un successo inesorabile, dall’altro stiamo pian piano riscoprendo il piacere di una manicure appena sussurrata, tanto che il Barely There Nude è una delle tendenze unghie più amate.

Le unghie rosa, vestite di uno smalto più o meno coprente, sono uno dei grand must have dell’intero anno, anche perché è un colore senza tempo che si sposa perfettamente non solo con i look super trendy, ma conquista anche chi vuole unghie eleganti e ordinate.

Quello che serve come base di partenza è lo smalto color ballerina, chiamato così perché quella sfumatura di rosa delle punte delle ballerine di danza classica. Da qui la manicure Barely There Nude può assumere diverse intensità - un velo per dare quel finish trasparente che fa sembrare l’unghia naturalmente bella e sana o due passate per renderlo più intenso e coprente - e ancor più opzioni di finish, che sia lucido, glossy o cromato.

Sei ancora in cerca di ispirazione? Allora guarda qui per realizzarle a casa fai da te o da portare come ispirazione alla tua manicurista di fiducia per poter sfoggiare anche tu le unghie rosa più eleganti di sempre.

Unghie rosa eleganti