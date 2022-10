L a notte di Halloween 2020 si avvicina e per arrivare prontissime oltre che al costume bisogna pensare anche alle unghie! Via libera a ragnatele, pipistrelli e total black per la notte più paurosa dell'anno.

La notte di Halloween si avvicina e la fantasia così come la creatività incomincia a galoppare a suon di costumi di Halloween, decorazioni per trasformare casa nella dimora degli orrori e makeup paurosi! Per completare il tuo horror look non basta un cappello da strega, anche le unghie vogliono la loro parte: nail art halloween con zucche intagliate, ragnatele, sangue e i fantasmini. Sei pronta? Ecco le più belle che abbiamo scoperto in giro e non solo su Pinterest.

Nail Art Halloween semplici e facili

I dettagli decorativi non sono mai abbastanza e anche le tue unghie possono diventare paurossissime grazie a nail art halloween a regola d’arte. Sì, perché oltre a maschere e cappelli, anche le unghie devono essere perfettamente in tema con la serata.

Ecco allora immagini a cui ispirarsi per avere unghie a prova di vampiro e tante idee da copiare. Se la tua intenzione è truccarti da strega, da fantasma o da terrificante vampira siamo sicuri che riuscirai a trovare la nail art facile e semplice che fa al caso tuo. Via libera quindi all’immaginazione e all’estro per delle mani (e piedi) davvero mostruosi!

A volte è la forma a fare la differenza, come in questo caso. La forma a stiletto, con lunghezza XXL, diventa perfetta per le unghie di Halloween grazie allo smalto rosso metallico.

Una combo bicolor con le nueance del momento: arancione e nero, da sfoggiare anche per i giorni successivi.

Bastano un paio di applicazioni, come degli occhi posticci, per una nail art a tema Halloween davvero semplice.

Una piccola mummia su fondo opaco: l'idea semplice che potrai replicare facilmente.

Cosa fa più Halloween delle ragnatele? Sbizzarrisciti a riempire le tue unghie di questi “adorabili” mostricciattoli… ma… fai attenzione ai ragni!

Unghie gel per Halloween, le idee da replicare

Se con i colori cupi proprio non ti piacciono e vuoi delle unghie più femminili e da sfoggiare per tutto il mese allora quello che fa per te sono le unghie gel nella tonalità del rosa. Per la notte di halloween, punta allora su dei simpatici occhietti e testi che danno un tocco “horror” alla più classica delle manicure nude.

Sembra impossibile, ma anche il bianco può diventare protagonist ad Halloween, soprattutto se si abbina a sfumature accese e brillanti.

Il gel permette di creare decorazioni, sia bidimensionali che tridimensionali, piene di dettagli così precisi da sembrare quasi stampati. E poi un ragno ci sta sempre bene.

Nulla ci vieta, anche in occasione del 31 ottobre, di giocare con colori e sfumature accese. La cosa importante è aggiungere sempre un tocco di nero, per non venire a meno alle tradizioni della serata più paurosa dell'anno.

Hai paura che una manicure ad hoc per Halloween, specialmente se realizzata in gel, possa annoiarti in tempi brevi? La risposta è nelle press on nails: unghie posticce da applicare con un adesivo ad hoc e da indossare giusto il tempo di una serata o poco più.

La manicure in gel permette, oltre a disegni accurati e precisi, anche di realizzare allungamenti, anche esagerati. Proprio come il caso di questa spooky nail art pensata per Halloween.

Le unghie squadrate e lunghe, oltre a essere di tendenza, permettono anche di avere uno spazio più ampio dove inserire disegni e nail art. Qui domineranno fantasmi, pipistrelli, mummie ma dallo stile minimal.

Le unghie eleganti per Halloween

Le manicure realizzate per Halloween, spesso, possono avere un aspetto creepy, altre volte divertente, ma raramente chic. Eppure, anche in questo caso è possibile realizzare delle unghie eleganti, la cosa importante è scegliere nail art, colori e disegni non troppo letterali e che vivano al meglio il mood. A partire proprio dal rosso, un colore evergreen che ricorda il sangue e, quindi, i vampiri.

Se le gocce di sangue sono troppo, puoi sempre optare per una manicure che sfrutta e gioca con i colori del momento.

Le unghie a stiletto, per la loro forma allungata e punta, riportano alla mente il mondo delle streghe e, per questo motivo, sfruttare la shape della manicure è un'ottima idea per le unghie di Halloween. Un tocco di black, con motivi sparkle sono la scelta elegante che non ti aspetti.

Si chiamano ombrè nails e, se realizzate con colori cupi e profondi, rientrano a pieno titolo tra le unghie eleganti per Halloween.

Questa nail art di Halloween nasconde un piccolo segreto: un minuscolo cuoricino che si confonde con il dripping ispirato al sangue.

Unghie nere per Halloween

Per le amanti del (quasi) total black, ecco una nail art vampiresca di ispirazione gotica: motivi damascati e texture vellutate che richiamano le atmosfere dark del romanzo di Bram Stoker, sono perfette per un travestimento goth chic da vampira.

Insieme al nero un altro colore protagonista della notte di Halloween è sicuramente il rosso che tinge le unghie del colore del sangue. La notte delle streghe sta arrivando!

A questa nail art non manca nulla: il nero, il rosso e la zucca intagliata simbolo della serata. Creepy.

Non è Halloween senza uno scheletro, ma perché sfruttare il classico bianco? I colori neon e fluo la renderanno una vera opera d'arte.

La manicure opaca, ottenuta grazie a un top coat matte, è un valido aiuto per rendere in nero ancora più cupo, spaventoso e alienante.

La marble manicure, tanto amata nel primi Anni 2000, oggi torna anche in occasione di Halloween. Nero, bianco, grigio e un leggero tocco di arancione: un effetto da riprovare su pointed nails.

Carini, ma spaventosi: i fantasmini sono la parte divertente di Halloween e quindi irresistibili.

Giocare con le texture e i contrasti può essere utile. Come scegliere uno smalto glossy rosso e un fondo nero opaco: un match che porterà tutta l'attenzione sulla manicure.

Unghie per Halloween arancioni

Dal foliage alle zucche: impossibile non pensare all'arancione quando si parla di autunno. Le sue sfumature dominano questa stagione e, allo stesso modo, diventano anche protagoniste nella serata del 31 ottobre, merito anche della Jack-o'-lantern simbolo della serata. Per questo motivo, il colore diventa fulcro anche delle unghie di Halloween.

Conosci il nail stamping? Questa tecnica, che comporta l'uso di un timbro in silicone che riporta il disegno scelto sull'unghia, è un valido alleato per le manicure della notte dei morti. Qui, in nero, su una french manicure arancione e nude.

Facile, colorata e semplice da replicare: un fondo arancione con piccole gocce sui toni del nero e del bianco. Un effetto Pollock da replicare con un dotted tool o un pennellino sottilissimo.

Mai pensato a un'accent nails con fondo arancione? Qui in combo con il verde borso e una nail art total black.