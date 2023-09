Smalto grigio: 7 idee per renderlo cool e in linea con il nostro umore autunnale 

7 modi di sfoggiare lo smalto grigio che provano che questo colore è il perfetto simbolo della malinconia autunnale

Settembre si sa, è il momento in cui tutta la malinconia per la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno converge: le giornate si accorciano, la prima brezza fresca accarezza la pelle, le maniche dei vestiti si allungano, i colori cambiano e si incupiscono e i cieli iniziano a diventare più plumbei. Ed è proprio quando questo cambiamento delle stagioni avviene che lo smalto grigio fa capolino nel mondo beauty, impossessandosi delle tendenze del momento e diventando uno dei colori più cool da sfoggiare all autumn long.

Se questa nuance veniva fino a poco tempo fa utilizzata raramente per quanto riguarda la nail art e considerata noiosa, questo autunno preparati a un’esplosione di grey shades a tutto volume: lo smalto grigio infatti è il perfetto nail polish per abbracciare la malinconia di settembre e tutti i suoi colori e per catalizzare l’attenzione con una manicure in linea con il nostro umore. Così saremo tristi, ma pur sempre favolose!

Ma non solo: grigio non significa per forza boring e, dopo aver dato un’occhiata a queste 7 gray manicure che abbiamo selezionato per te, siamo sicure che cambierai idea sullo smalto grigio e cederai al suo fascino nostalgico e settembrino!

Grey Uruuru Nails

Chi l’ha detto che le le Uruuru Nails, le unghie duochrome, cangianti e iridescenti ispirate alle aurore boreali scandinave e alle bolle di sapone, possano solo tingersi di tonalità come azzurro, lilla, viola, rosa e verde? La versione autunnale di questo trend riscopre dunque il grigio perla, in una versione light, eterea e desaturata, accostato a riflessi cangianti sui toni caldi, in un perfetto mix di colori di transizione che simboleggia sia il sole di fine agosto che il grigiume dei cieli settembrini. Il tutto, con una dose di coolness che non passa di certo inosservata.

Gray Chrome Nails

Grigio non significa necessariamente solo grigio chiaro e tenue: che ne dici dunque di optare per una bella nuance antracite bold e leggermente dark in accordo con uno dei trend più popolari del momento? Realizzare questa manicure è molto semplice: ti basterà un top e base coat, uno smalto nero e una polvere duochrome da applicare sopra lo smalto e fissare in seguito e… il gioco è fatto!

Gray Aura Nails

Le Aura Nails, chiamate così per il loro carattere new-age e il loro riferimento all’aura e alla spiritualità, sono caratterizzate da un piccolo ovale (realizzato con l’aerografo nei casi più professionali o con una spugnetta) sfumato e posto al centro dell’unghia. In questo caso, divertiti a giocare e a sperimentare con varie tonalità di grigio (il più chiaro sovrapposto a quello più scuro, viceversa o simili fra loro) e, se te la senti, aggiungici anche qualche dettaglio 3D o cromato, proprio come insegna la nail artist Queenie Nguyen con le sue Alien Superstar Nails, ispirate all’album di Beyoncé Renaissance, abbellite da un effetto glazed donut circoscritto all’ovale dell’aura e ornamenti trasparenti in rilievo.

Classic Gray Nails

La semplicità, a volte, può essere la nostra miglior alleata: per questo ti consigliamo - in una marea di trend, tendenze e aesthetics - di non disdegnare a priori un’intramontabile e sempre classy manicure in gel monocromatica che fa sempre la sua bella figura. Se proprio vuoi darle quel twist in più, prova a divertirti con una scala di grigi - dal più chiaro al più scuro - diversi su ogni dito.

Watercolor Gray Nails

Le Watercolor Nails si tingono di grigio, in un tripudio di delicatezza e astrattismo, proprio come una pittura ad acquerello su una tela. In questo caso, cavalca l’onda del gray trend con una transizione sui toni del grigio che si dissolvono man mano per passare a un’altro grado di saturazione: dal grigio fumo a quello tortora, fino agli accostamenti con gli smalti trasparenti.

Gray Marble Nails

Anche se le marble nails non sono una vera e propria novità, il loro fascino non ha mai smesso di ammaliare gli utenti e, com’era prevedibile, grazie al ritorno ciclico delle tendenze, sono di nuovo in pista. Ispirata al marmo, questa nail art ne riprende e ricrea l’effetto sulle unghie, con sfumature, texture e venature annesse - in questo caso - sui toni del grigio.

Gray Sweater Nails

Quando sentiamo le parole “grey” e “sweater”, la nostra mente corre immediatamente al popolarissimo immaginario invernale del grey sweater ed era solo questione di tempo che questo accostamento tanto amato si trasformasse in un trend da sfoggiare non appena la stagione fredda fa capolino. D’altronde, il “maglione grigio” è il perfetto simbolismo autunnale e invernale da ricreare anche con la nail art, che, su una base matte, si riempie di dettagli in rilievo e che ricreano la trama di un pullover.