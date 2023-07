Le Uruuru Nails sono le unghie che si ispirano all’aurora boreale e alle bolle di sapone

L e Uruuru Nails sono ispirate alle aurore boreali scandinave e, tramite dettagli duochrome, foil cangianti e colori riflettenti, richiamano i colori delle bolle di sapone



Il 2023 è stato per eccellenza l’anno delle unghie perlescenti, colorate e duochrome.

Se negli anni precedenti il gusto degli utenti virava su tutta una serie di unghie più nude, matte e monocromatiche possibili, quest’anno si sono aperte le danze a tutta una serie di tendenze chrome, a partire dalle Glazed Donut Nail di Hailey Bieber, dall’effetto iridescente e glazed come una ciambella appena glassata, le Chrome Nails in generale - sia neutre che colorate - metallizzate e riflettenti, le Galaxy Nails (che arrivano direttamente dallo spazio con venature shimmer e celestial sparkles), fino ad arrivare a tutte le sfumature e opzioni di Mermaid Nails, riportate in auge dal film La Sirenetta.

Un’altro trend si aggiunge però alla lista delle Chrome Nails del momento e sono le Uruuru Nails, unghie ultra cangianti e opalescenti ispirate alle aurore boreali scandinave, che richiamano i colori delle bolle di sapone.

Cosa sono le Uruuru Nails?

Le Uruuru Nails, chiamate così in giapponese, ma dette anche Aurora Nails proprio per il loro collegamento con l’aurora boreale, sono nate a Seoul, sbarcando poi a Tokyo grazie a Yuca, una famosa nail-artist e facendo successivamente il giro del mondo grazie a social come Instagram e TikTok. Ad oggi, sono l’ultima tendenza in materia di nail art: perlescenti e riflettenti, prendono ispirazione proprio dalla luce dell'aurora boreale, che viene interpretata tramite gel, top coat e dettagli duochrome e colori sovrapposti uno all’altro che cambiano tonalità e riflessi a ogni angolazione e movimento delle mani.

Proprio come la più bella delle aurore boreali (o come fanno le bolle di sapone quando fluttuano in aria).

Realizzate generalmente in tonalità fredde su base trasparente - che vanno dall’azzurro, al lilla, al viola, al rosa, passando per verde e verde acqua - esistono anche con nuance calde come il giallo, l’arancione e il rosso e con dettagli e ornamenti dorati. Non solo: oltre alle sfumature arcobaleno date dai foil cangianti, anche glitter, brillantini, gemme e stickers 3D fanno piccole incursioni nella manicure, che si declina a piacimento anche con basi colore più intense, come bianco, fucsia, rosa e rosso, per un risultato particolare e bold.

Le varianti per realizzare questa nail art, inoltre, sono moltissime: dalle manicure tutte di un colore (tutte le unghie delle mani azzurre, tutte lilla e così via) a quelle che vedono protagonista ogni mano - o più dita - di un colore diverso. L’importante è mantenere sempre vivo il ricordo e l’effetto dell’illuminescenza dell’aurora.

Come si realizzano le Uruuru Nails?

La tecnica per la realizzazione delle Uruuru Nails consiste nello stendere una base in gel trasparente o colorata e applicare sopra di essa dei piccoli fogli di foil cangianti, ricoprendoli e sigillandoli poi con una nuova e parecchio abbondante colata di gel trasparente, in modo che il risultato ottico regali delle unghie molto spesse e bombate, proprio come vanno di moda nella manicure giapponese e coreana. In alternativa, è possibile creare questo nail look in maniera più facile e on the go utilizzando anche un’apposita polvere iridescente per nail art che si deve strofinare con una spugnetta sulla base appena creata e fissare infine con un sottile strato di top coat.