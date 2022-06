L’energia che trasmettono è quella degli anni ’80, ma anche un’improvvisa voglia di sole, spiaggia e relax. Le unghie fluo parlano d’estate e di tendenze, ma anche e soprattutto di vitalità e colori come giallo, arancione, verde e rosa. L’ispirazione? Mentiremmo, se non dicessimo che gli evidenziatori hanno un ruolo cruciale per questo tipo di manicure.

Per dare un tocco di colore alla nail art occorre lasciarsi tentare dalla unghie fluo. Una manicure caratterizzata dalla vivacità del colore e, soprattutto, da una brillantezza…fluorescente. Colori elettrici ed estrosi, decisamente non adatti alle timide. Le unghie verde fluo, ma anche arancioni, gialle e fucsia, infatti, sono fatte per farsi notare. A completare il mood delle unghie fluo sono, ovviamente, le decorazioni. Bellissime se portati in total look, gli smalti fluo più accesi e vibranti danno il meglio di sé attraverso disegni e contrasti. Dalla classica french manicure a pattern geometrici, fino a un classico effetto mismatched, non esistono limiti quando si tratta di smalti fluo. L’importante, in fondo, è osare.

Unghie fluo: a chi stanno bene?

Colori come verde, fucsia e arancione fluo sono fatti per brillare sotto il sole dell’estate. Una tendenza che si ripropone ogni anno e che sa dare alla manicure leggerezza, freschezza e un pizzico di pazzia. Certo, perché i colori sgargianti sono l’ideale per esaltare l’abbronzatura. Ecco perché è importante armonizzarli con la carnagione, trovando l’equilibrio giusto tra una carnagione dorata e altre più olivastre o tendenti al rosato. Ovviamente, un elemento fondamentale è la forma delle unghie. Il modo migliore per sfoggiare una manicure fluo, infatti, è abbinandola a unghie corte e tonde per ottenere un effetto quasi caramelloso. Decisamente più intrigante, invece, è l’effetto degli smalti fluorescenti sulle unghie lunghe: a stiletto o a ballerina, regalano un effetto più graffiante, da maneggiare con cura.

I migliori smalti effetto neon 1/10

Faby, Nail Laquer nella tonalità A long summer 2/10 Pupa, Lasting Color Shock nella tonalità Electric Blue 3/10 Le Mini Macaron, Smalto Semipermanente nella tonalità Ohlala Havana 4/10 Fedua, Regular Nail Polish nella tonalità White Milk 5/10 Essie, smalto semi matte nella tonalità Have a ball 6/10 OPI Infinite Shine 2 nella tonalità Girl Without Limits 7/10 Astra, Gel Polish nella tonalità Chili Pepper 8/10 Passione Unghie, Gel Semipermanente nella tonalità SPF45 Fluo Apple 9/10 Layla, NooN by Fedez Smalto Semipermanente nella tonalità Slime 10/10 Manucurist smalto per unghie nella tonalità Green Garden PREV NEXT

Tendenze fuorescenti, le regole da rispettare

Amatissime, le unghie fluo non sono facili da sfoggiare. Le regole fondamentali sono due: avere unghie sempre curate - cuticole comprese! - e scegliere un top coat glossato. La chiave per interpretare al meglio i colori fluorescenti, infatti, è esaltarne la luminosità. Una regola valida anche per manicure mismatched e decorazioni: sulle unghie, infatti, è possibile utilizzare lo smalto fluo anche solo per qualche disegno. E se la tonalità è davvero molto intensa, l’opzione da provare è il matte. In questo modo, l’esuberanza del colore sarà leggermente attenuata dal finish opaco. I colori da non perdere per perfette unghie fluorescenti? Verde, arancione, rosa e verde.

Unghie rosa fluo

Una tonalità immancabile per ottenere una manicure al neon è il rosa fluo. Si tratta di una nuance perfetta per unghie dalla forma quadrata o ovale, ma che può regalare qualche soddisfazione anche in abbinamento a unghie a mandorla, leggermente più lunghe. L’effetto è fresco, estivo e romantico, da provare in abbinamento a decorazioni geometriche o pattern sfumati.

Unghie gialle e fluo

Il colore a cui dovresti pensare mentre ti immagini una manicure fluo è un brillante giallo evidenziatore. Vitaminica ed energica, questa sfumatura renderà la manicure decisamente appariscente. Ecco perché è l’idea perfetta per chi ama le unghie eccentriche e vistose. Come smorzare il colore? Prova lo smalto giallo fluo per una french manicure, magari creando un contrasto attraverso finish matte o colori più soft.

L’arancione per le unghie

Nessuna tonalità trasmette summer vibes quanto l’arancione fluo. Un colore che porta alla mente il tramonto, il fuoco, la vitalità delle giornate estive. Ecco perché potresti utilizzarla per creare una decorazione con piccole fiamme. O, al contrario, utilizzarlo per dare vita a un total look fluorescente. La tonalità da provare per aggiungere un pizzico di originalità? L’arancione corallo, in versione neon ovviamente.

Unghie verde fluo

Intenso e vivace, il verde fluo colora le unghie con leggerezza. Ecco perché si tratta di un colore che può valorizzare unghie lunghe e corte, squadrate o ovali. Le tonalità di verde fluo sono numerose, da sperimentare in abbinamento a colori più tenui come il rosa o da arricchire con un effetto leopardato.