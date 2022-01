I ndecisa sulla manicure? Le unghie con i cuoricini di Valentina Ferragni sono la soluzione definitiva per affrontare San Valentino

Le unghie con i cuoricini di Valentina Ferragni sono la manicure definitiva per San Valentino. L’influencer e sorella minore di Chiara Ferragni ha svelato su Instagram le sue nuovissime unghie, caratterizzate da un tocco super romantico, rendendole da subito un must per la festa degli innamorati.

Le unghie con i cuoricini di Valentina Ferragni

Archiviati Natale e Capodanno è arrivato il momento di pensare a San Valentino. Manca ancora un po’ alla festa più romantica di sempre, ma Valentina Ferragni è già pronta. La fashion blogger ha infatti mostrato su Instagram un manicure da imitare immediatamente. Valentina si è concessa qualche ora nel salone della sua manicurist di fiducia, uscendo soddisfatta e con una manicure a cuori.

La piccola di casa Ferragni ha optato per le almond nails con smalto nude. Su ogni dito poi ha fatto aggiungere dei cuoricini dipinti, variando le nuance. Dal cuore bianco del pollice sino a quello fucsia del mignolo, le sue mani si sono trasformate in un arcobaleno. "Qualcuno è pronto per San Valentino", ha commentato sfoggiando la nail art e lasciando intendere che la accompagnerà nelle prossime settimane sino al giorno degli innamorati che trascorrerà con il fidanzato Luca Vezil.

Le nail art dell’influencer da copiare

D’altronde Valentina Ferragni non ha mai nascosto di avere una passione per la nail art, proprio come sua sorella Chiara. Dall’effetto shimmery a quello matte, l’influencer ama sperimentare quando si parla di manicure, lanciando mode e tendenze da copiare immediatamente!

Shimmery nails

Luminose e very cool, le shimmery nails sono state sfoggiate più volte da Valentina che non disdegna i brillantini, soprattutto per le serate importanti. Questa manicure si fa notare grazie a colori brillanti e sfumature valorizzate dai mini brillantini.

La forma perfetta per esaltarle è quella affusolata, da sempre un classico intramontabile e chic. Il risultato è eye-catchy e instagrammabile!

Ombrè nails

Le unghie sfumate sono l’ideale per chi, come Valentina Ferragni, ama esprimere la propria personalità anche attraverso la manicure.

Protagonisti i colori più delicati (meglio se pastello) accostati a tonalità scure. Tonalità neutre in contrasto con quelle più brillanti creano un effetto stupendo, mentre la palette di colori permette di giocare e sperimentare con le varie gradazioni.

Nude nails

Fra le tendenze lanciate e apprezzate da Valentina Ferragni ci sono anche le nude nails. Un concentrato di eleganza, perfette in ogni occasione e molto chic.

La fashion blogger, che ama la semplicità, le ha scelte per affrontare l’inverno, prima di puntare sui cuoricini. La forma è sempre quella a mandorla, ottima per esaltare il nude delle unghie.

Le manicure più trendy del 2022

Le unghie con i cuoricini di Valentina Ferragni sono solo uno dei tanti trend per quanto riguarda la manicure del 2022. Quali sono i must have di questa stagione? Ora che l’anno è ormai iniziato è il momento di scoprire come saranno le nostre mani nei prossimi mesi.

Blu is the new black – Il blu è senza ombra di dubbio il maxi trend del 2022. Dopo essere entrato di soppiatto nella beauty routine dell’autunno si conferma grande protagonista sia nel make up che nelle unghie. Complice anche il celebre colore Pantone 2022 che è un pervinca intenso , da sfruttare non solo nel look, ma anche per la manicure.

, da sfruttare non solo nel look, ma anche per la manicure. Tartarugata is very cool – La manicure più apprezzata del 2022 è quella che prende ispirazione dal carapace delle tartarughe. A scegliere il tartarugato sono state per prime star del calibro di Adele e Kendall Jenner, creando una vera e propria moda.

Super nude – La semplicità vince sempre, perciò il nude si riconferma un trend da non perdere per quanto riguarda le unghie. Al contrario di quanto si può pensare i colori fra cui scegliere sono tantissimi, dal rosa al marrone. L’importante è che la manicure sia minimalista e discreta.

French manicure forever – Non passa mai di moda la french manicure che nel 2022 si arricchisce con nuove ispirazioni e rivisitazioni. Si va dalle versioni più vibranti e originali a quelle senza tempo: tutto sta alla libertà e alla bravura del manicurist.

Applicazioni in 3d – Facili da usare, le applicazioni 3d sono semplici da usare e donano una manicure gioiello. Si può decorare solamente un’unghia oppure tutte, l’importante è scegliere una soluzione che si adatti al mood del momento.

Disegni ondulati per tutte – Opere di veri e propri artisti, i disegni ondulati sono super cool, creando disegni psichedelici. Accostamenti arditi e colori fluo sono consigliatissimi e da non perdere. Non a caso a scegliere questa manicure per affrontare l’inizio del 2022 sono state tantissime influencer e dive di Hollywood.