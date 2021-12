P erché molte volte, dopo la ricostruzione gel, le unghie si spezzano e risultano più fragili? Proviamo a scoprirne le cause e come risolverle, per sfoggiare unghie in perfetta salute e una manicure sempre al top

Belle, forti, lucenti e con smalti e forme di tendenza che non vi fanno mai passare inosservate. Che dire, le vostre unghie sono davvero spettacolari. Ma perché, allora, dopo averle impreziosite con smalti semipermanenti e rinforzate con la ricostruzione gel, le vostre unghie si spezzano? Risultando più fragili di come le avete lasciate?

Prima di rispondere a questa domanda sappiate che questa, è una condizione tutt’altro che rara, dovuta a diversi fattori. Una conseguenza normale della ricostruzione, quindi? Assolutamente no, perché niente che danneggia o indebolisce il nostro corpo lo è. Quindi no, non dovrebbe essere normale. Ma, di fatto, è un effetto molto frequente e i motivi che lo causano possono essere diversi. Proviamo, quindi, a capire perché accade e come fare per risolvere questo problema.

Vantaggi e svantaggi della ricostruzione gel

Per prima cosa è importante sapere come funziona e cosa si intende per ricostruzione gel delle unghie, ovvero un trattamento estetico il cui scopo è quello di “risanare” l’unghia ricoprendola e allungandola con specifici prodotti cosmetici e tecniche diverse.

Così facendo, le unghie, risultano più lunghe, forti e resistenti. Oltre ad apparire molto più belle. Un alleato di bellezza, quindi, soprattutto per chi ha unghie deboli e fragili, che tendono a spezzarsi (e anche nel caso in cui si abbia il bruttissimo vizio di mangiarle). Ma attenzione, perché la ricostruzione gel porta con sé anche qualche piccolo problema.

Gli svantaggi

Anche se può sembrare un controsenso, infatti, questo trattamento di bellezza risulta particolarmente gravoso per chi ha le unghie fragili naturalmente, poiché va ad indebolirle ulteriormente. Non tanto a causa dei prodotti che vengono applicati sulla parte, quanto piuttosto nel come viene eseguita la ricostruzione e nel come avviene la sua rimozione.

Perché dopo la ricostruzione gel le unghie sono più deboli?

Le motivazioni per cui dopo la ricostruzione gel le unghie risultano più deboli, infatti, sono essenzialmente tre e dipendono da chi esegue il lavoro e la manicure. Quando le unghie vengono realizzate a regola d’arte, infatti, dovrebbero essere rispettati tre parametri di valutazione ed esecuzione:

lo spessore dell’unghia ricostruita deve essere il medesimo di quello naturale, senza far notare la ricostruzione stessa. Se questo maggiore o più sottile, infatti, la stabilità dell’unghia ne risente, portandola a spezzarsi più facilmente;

dell’unghia ricostruita deve essere il medesimo di quello naturale, senza far notare la ricostruzione stessa. Se questo maggiore o più sottile, infatti, la stabilità dell’unghia ne risente, portandola a spezzarsi più facilmente; il posizionamento adeguato del punto di rinforzo o bombatura dell’unghia, che deve essere fatto al centro dell’unghia naturale e senza mai esagerare;

o bombatura dell’unghia, che deve essere fatto al centro dell’unghia naturale e senza mai esagerare; la ricostruzione corretta dei laterali dell’unghia, ovvero della loro parte più esterna (che è anche uno dei punti più fragili dell’unghia stessa).

In mancanza di questi accorgimenti essenziali (e di tante alte sottigliezze), la ricostruzione gel può portare le unghie a indebolirsi ulteriormente. Ma non è tutto.

La rimozione del gel

La pratica di eliminazione della parte ricostruita, infatti, è piuttosto aggressiva. Le unghie, infatti, sono composte da cellule, le cheratinociti, che proprio durante la rimozione del gel vengono danneggiate dai solventi e strumenti utilizzati. Eliminandone la parte più superficiale e causando danni come la comparsa di macchie e irregolarità. E indebolendole maggiormente.

Proprio per questo motivo è essenziale che questo trattamento venga eseguito solo da esperte qualificate, in grado di agire solo sulla parte di gel applicato, senza toccare e intaccare l’unghia naturale. Preservandola dai diversi prodotti utilizzati per la rimozione e salvaguardandone la salute.

Come prendersi cura delle unghie dopo la ricostruzione gel

Ma attenzione. Perché la prima cura delle vostre unghie arriva direttamente da voi. E da qualche semplice accorgimento da seguire post ricostruzione gel, per far tornare le vostre unghie in splendida forma.

Per prima cosa, quindi, è essenziale munirsi della tanto citata santa pazienza, che mai come in questo caso vi deve essere amica. Per risanare le unghie deboli, infatti, ci vuole tempo. Ma come farlo?

Innanzitutto proteggendo le vostre unghie, sempre e comunque, prestando attenzione a non sottoporle a urti o danni e coprendole con dei guanti ogni volta che usate dei prodotti per pulire o di altro genere;

applicando della maschere apposite, degli impacchi a base di olio di oliva (che rinforza e lucida le unghie in modo naturale) schermandole con creme idratanti e nutrienti e con oli ricostituenti. Per esempio è ottima l’aloe vera ma anche l’olio di mandorle, di cocco e di jojoba;

apposite, degli impacchi a base di olio di oliva (che rinforza e lucida le unghie in modo naturale) schermandole con creme idratanti e nutrienti e con oli ricostituenti. Per esempio è ottima l’aloe vera ma anche l’olio di mandorle, di cocco e di jojoba; idratandosi nel modo corretto, bevendo molta acqua (circa due litri) e assumendo molta frutta e verdura (almeno cinque porzioni al giorno);

nel modo corretto, bevendo molta acqua (circa due litri) e assumendo molta frutta e verdura (almeno cinque porzioni al giorno); avendo cura di tenere le unghie corte fino a che non si saranno sistemate e rimesse a nuovo, utilizzando un’apposita limetta (e non la forbice o il tagliaunghie).

Aiutandole a rinforzarsi e a ricrescere più sane e robuste. A prova di smalti, manicure e di qualsiasi altra tendenza vogliate provare. Compresa quella più alla moda di tutte, mostrarle al naturale, bellissime e assolutamente uniche.