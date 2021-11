Q uanto può durare la ricostruzione gel unghie? Le domande (che non avete mai osato fare) sul trattamento più in voga del momento

Addio unghie sbeccate e manicure perfetta: la ricostruzione gel è la nuova tendenza per sfoggiare una nail art long lasting e impeccabile. Questo trattamento beauty garantisce un effetto wow ed è ottimo anche per le più pigre. Ma perché sceglierla e quanto dura?

I segreti della ricostruzione gel

La ricostruzione gel è un’ottima soluzione non solo per avere una manicure stupenda, ma anche per risolvere numerosi problemi. Si tratta di un rimedio beauty ottimo per contrastare l’onicofagia, ma anche nei casi in cui le unghie hanno una forma che non ti piace. La manicure gel infatti consente di lavorare sulla struttura oltre che a regalare una tonalità che dura a lungo.

Cambia il risultato, non la durata

Questo trattamento beauty consente due opzioni, entrambe long lasting. Si possono allungare le unghie utilizzando tips applicate su quelle originali, in alternativa si può semplicemente coprire l’unghia con una copertura.

Come scegliere la soluzione giusta? Chiedere consiglio a un professionista è sempre la decisione migliore. A tre settimane dall’applicazione poi sarà necessario tornare in salone per rimuovere il prodotto (proteggendo la salute delle tue unghie) o per un breve ritocco.

Unghie gel e smalto semipermanente?

Spesso le unghie gel vengono confuse con lo smalto semipermanente. Si tratta in realtà di due tecniche differenti. Il semipermanente prevede un’asciugatura tramite lampada LED oppure UV, dura circa due o tre settimane, ma molto dipende dal proprio stile di vita. La ricostruzione gel invece consente di modificare sia la forma che la lunghezza delle unghie. Queste tecniche si differenziano inoltre in base alla rimozione: nel caso del semipermanente è necessario lasciare in posa un solvente, nel secondo invece è necessaria una limatura.

Quanto dura il trattamento

Il primo vantaggio della ricostruzione gel sta nel tempo. Dimentica sbeccature e continue applicazioni, ma soprattutto ore passate dall’estetista. Certo, tutto dipende dalla situazione di partenza e dalle tue unghie, ma i vantaggi sono assicurati. La seduta dura in media 40/50 minuti e lo smalto gel durerà circa tre settimane. Al termine di questo periodo, se non vorrai cambiare colore, basterà un semplice ritocco per coprire la ricrescita.

La beauty routine per la manicure gel

La beauty routine per le manicure gel si snoda attraverso sette step fondamentali.

Detersione – La pulizia è fra i passi fondamentali per la bellezza delle mani. Lavale quotidianamente con acqua tiepida , usando un detergente che sia anche idratante. Prediligi formule delicate, senza sostanze idroalcoliche. Gli ingredienti ideali? Burro di karitè per regalare morbidezza!

, usando un detergente che sia anche idratante. Prediligi formule delicate, senza sostanze idroalcoliche. Gli ingredienti ideali? Burro di karitè per regalare morbidezza! Esfoliazione – Spesso la pelle secca e screpolata è causata dall’accumulo di cellule morte. Non dimenticare dunque di realizzare una esfoliazione una o due volte a settimana. Renderà la pelle pronta per assorbire i benefici di ogni prodotto idratante, da siero all’olio sino alla crema.

è causata dall’accumulo di cellule morte. Non dimenticare dunque di realizzare una esfoliazione una o due volte a settimana. Renderà la pelle pronta per assorbire i benefici di ogni prodotto idratante, da siero all’olio sino alla crema. Siero – Le rughe e la perdita di elasticità della pelle sono più evidenti sulle mani. Per combattere i segni dell’invecchiamento non c’è niente di meglio di un siero antiage. Applicala sul dorso delle mani per eliminare le macchie scure e averle morbidissime.

della pelle sono più evidenti sulle mani. Per combattere i segni dell’invecchiamento non c’è niente di meglio di un siero antiage. Applicala sul dorso delle mani per eliminare le macchie scure e averle morbidissime. Cuticole – Per avere sempre unghie bellissime dopo la ricostruzione gel è importante prendersi cura delle cuticole. Questa parte di pelle inspessita si trova alla base delle unghie e ha un ruolo protettivo . Per questo motivo le cuticole vanno sempre idratata. Come? Puoi usare l’olio di mandorle dolci, l’olio di cocco oppure l’olio di argan.

. Per questo motivo le cuticole vanno sempre idratata. Come? Puoi usare l’olio di mandorle dolci, l’olio di cocco oppure l’olio di argan. Crema - Gli agenti atmosferici tendono a danneggiare e irritare le mani, per questo idratazione e igiene sono importantissimi. Punta su prodotti con un alto grado di idratazione , come l’olio d’oliva, l’olio di cocco o il burro di karitè. Hanno una consistenza molto più densa di altre creme e consentono di mantenere inalterato l’equilibrio idrolipidico.

, come l’olio d’oliva, l’olio di cocco o il burro di karitè. Hanno una consistenza molto più densa di altre creme e consentono di mantenere inalterato l’equilibrio idrolipidico. Maschera – Per una maggiore idratazione puoi scegliere di fare una volta a settimana una maschera per le mani. Massaggia l’olio naturale sulla pelle oppure aggiungi una dose generosa di crema e lascia in posa, indossando i guanti in plastica riciclabile o in cotone per trattenere l’umidità.

per trattenere l’umidità. Crema solare – Non dimenticare mai di applicare la crema solare con un fattore di protezione almeno 15 sia al mattino che durante la giornata, meglio se ogni volta che ti lavi le mani. La protezione solare è importante, in particolare quando si guida. Il sole infatti è la causa principale di macchie solari, scottature e segni prematuri dell’invecchiamento.

I miti da sfatare

Il primo mito da sfatare riguardo la ricostruzione con gel? Le unghie respirano. Si tratta di un vero e proprio mito e una scusa per non indossare gel manicure o nail art. In realtà non è necessario fare una pausa fra un’applicazione e l’altra, perché le unghie non respirano! Per capire se sono in salute basterà osservarle con attenzione. Se appaiono particolarmente fragili e deboli, con striature e macchie strane, è consigliabile, prima di rinnovare il gel, rivolgersi a un professionista.