L a ricostruzione gel è un modo ottimo per avere unghie sempre perfette e curate, ma come farla durare più a lungo senza rischi di rotture o sbeccature?

La ricostruzione gel è il nuovo must beauty, ma come farla durare di più e avere unghie splendide a lungo? Questa tecnica, ideale per prendersi cura delle mani, serve a ricoprire o allungare le unghie. Rappresenta un’ottima soluzione per avere una manicure sempre impeccabile senza il rischio di sbeccare con facilità lo smalto. In più, nonostante alcuni luoghi comuni non danneggia l’unghia e può durare per molto tempo.

Cos’è la ricostruzione gel per unghie

Erano gli anni Cinquanta quando negli Stati Uniti esplose la passione per la ricostruzione delle unghie in acrilico. La tecnica, inventata da un dentista americano, prevedeva l’uso di alcuni prodotti e una asciugatura naturale. Da allora sono trascorsi anni e la tecnologia legata alla bellezza delle mani si è evoluta. Oggi la ricostruzione unghie in gel è senza dubbio la più utilizzata e apprezzata. Non ne esiste un solo tipo, ma troviamo una distinzione fra tip e cartine.

Tip o cartine? Fai la tua scelta!

Tip o cartine? Quando si parla di ricostruzione gel questa è la prima scelta beauty da fare. Tutto dipende dalle singole esigenze. Le tip di solito sono consigliate per un intervento veloce, mentre le cartine sono ottime in caso di unghie corte. Ma in cosa si differenziano queste tecniche?

Le tip sono le classiche unghie finte che andranno a coprire completamente l’unghia. Sono un’ottima soluzione per chi vuole una manicure a regola d’arte in pochi minuti.

Le cartine non allungano le unghie, ma sono particolarmente utili in caso di fragilità o rotture.

Il metodo monofasico o trifasico

A sua volta la ricostruzione con cartina prevede due opzioni: il metodo monofasico e quello trifasico. In un caso l’unghia viene pulita, eliminando le cuticole, in seguito si crea una base per rendere maggiore la vita del trattamento. Dopo aver dato all’unghia la sua forma finale, si applica un fissante. Nell’altro si utilizza un solo prodotto che svolgerà il ruolo di base, modellante e sigillante.

Quanto dura

Solitamente la ricostruzione gel ha un’ottima resistenza e può durare anche un mese. Ovviamente la durata varia in base alla tecnica scelta. A volte le tip possono resistere meno perché, essendo più lunghe, sono maggiormente esposte a urti e traumi. Un ritocco, in ogni caso, potrebbe essere necessario se l’unghia è molto corta.

Come farla durare di più

Tuttavia esistono trucchetti e consigli utili per far durare più a lungo la costruzione gel e avere mani stupende per tantissimo tempo.

Usa i guanti quando fai le pulizie

Spolverare, lavare i piatti oppure il bagno sono operazioni tanto semplici quanto quotidiane che però potrebbero mettere a rischio le tue unghie. Per proteggere ed evitare che si danneggino, ricordati di indossare sempre i guanti in plastica. Consentono infatti di mettere al riparo le mani da detergenti aggressivi ed eventuali urti o taglietti.

Scegli la forma giusta

La forma dell’unghia può essere determinante per stabilire la durata del gel. Ad esempio, la forma squadrata, con angoli netti, risulta molto più fragile, perché esposta a urti e al rischio di impigliarsi nei fili delle maglie. La manicure arrotondata, al contrario, limita il rischio di rottura.

Attenta ai microtraumi

Alcuni gesti che ti sembrano innocui possono causare dei veri e propri traumi alle unghie. Per esempio battere tutti i giorni i polpastrelli sulla tastiera può mettere a dura prova la ricostruzione gel, accorciando drasticamente la vita di questo trattamento beauty.

Non dimenticare il top coat

Solitamente al termine della ricostruzione si applica un gel fissante e sigillante. Nel corso dei giorni (almeno una volta a settimana) potresti però stendere un velo di top coat trasparente sulle unghie. Si tratta di un piccolo trucco che consente di mantenerle lucide e proteggerle dagli agenti esterni.

Metti via la lima

Ti sembrerà strano, ma la lima è una nemica giurata della ricostruzione gel. Il motivo? Quando la nail artist applica i prodotti passa il pennello anche nel bordo esterno dell’unghia. Un modo per dare uniformità e rendere tutto più protetto e durevole. Ma se una volta a casa, pensando di dare una forma migliore all’unghia, inizia a passare la lima, finirai per sollevare lo strato di prodotto e sfaldarlo.

Scegli prodotti di qualità

I prodotti, come sempre, fanno la differenza e sceglierli di qualità è un requisito essenziale per far durare di più la ricostruzione gel. Ovviamente un professionista riuscirà a garantire non solo un’applicazione migliore, ma anche un’ampia gamma di prodotti fra cui scegliere e di alta qualità. Il fai da te è consigliabile solamente per le più esperte e per chi non a tempo di recarsi dall’estetista. Per tutte le altre la parola d’ordine è fantasia! Mettiti comoda, prepara le unghie e spazia fra fantasie, colori e disegni, per creare la manicure perfetta per te, puntando sulle novità più trendy o sui grandi classici.