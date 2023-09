Unghie a specchio: Il segreto per una manicure brillante e futuristica

D alle passerelle dei più importanti brand di moda ai social network, le unghie a specchio si confermano una tendenza da provare almeno una volta nella vita.

Con la fine dell’estate e l’avvicinarsi dell’autunno è tempo di dare un nuovo look alle tue unghie.

Messi da parte i colori pastello e le le nail art floreali, è il momento di guardare alle nuove tendenze in grado di valorizzare le tue mani.

Le Chrome Nails, o unghie effetto a specchio, rappresentano sicuramente l’ultimo “Hot topic” nel mondo delle nail art. Questa tecnica innovativa consente di ottenere una finish brillante e riflettente sulle unghie, che simula quello di uno specchio.

Il risultato finale? Un gioco di luce e riflessi che attirano lo sguardo e regalando alle mani un aspetto elegante e sofisticato.

Come si realizzano le unghie a specchio?

Per prima cosa, assicurati di aver rimosso accuratamente tutti i residui di smalto della tua precedente manicure. Può sembrare banale, ma se le tue unghie non sono perfettamente pulite, lo smalto potrebbe non aderire bene e rovinare la tua nail art.

Inizia stendendo il tuo smalto semipermanente preferito su tutta l’unghia, una volta asciutto, prosegui utilizzando una lampada UV o LED per 30 o 40 secondi per polimerizzare il colore. A questo punto, applica un top coat senza dispersione e procedi con la parte più divertente della nail art... la polvere effetto mirror!

Proprio così, il segreto per realizzare queste nails dall'effetto specchiato, è l'utilizzo di una speciale polvere cromata in grado di creare giochi di luce e riflessi sulle tue mani.

Con un pennellino, lavora con precisione il pigmento e levigalo fino a raggiungere un aspetto omogeneo e brillante proprio come quello di uno specchio.

Elimina gli eccessi con un pennello a setole morbide (puoi usare anche un vecchio pennello da make up), applica una seconda passata di top coat e riutilizza la lampada UV per 60 secondi.

I colori e forme su cui puntare

Questo incredibile effetto cattura l'attenzione di tutti grazie alla sua brillantezza e riflessi metallici.

Che si tratti di un oro sfavillante, un argento lucente o addirittura di colori più audaci come il rosa shocking o il viola elettrico, la nail art a specchio è in grado di trasformare qualsiasi manicure in una vera opera d'arte! Ma non è solo la scelta dei colori che conta, anche le forme giocano un ruolo fondamentale.

Nonostante questa manicure si presti a qualsiasi lunghezza d'unghia, le mirror nails sono più evidenti su quelle di lunghezza media o XXL. Infatti, quelle troppo corte potrebbero non rendere al meglio l'effetto specchiato.

Per la scelta della forma invece, è una decisione che devi prendere analizzando diversi fattori, fra cui le tue preferenze personali e la morfologia delle tue mani. La più gettonata è sicuramente quella "squoval", caratterizzata da una forma quadrata con bordi arrotondati.

Questa silhouette offre un'area leggermente più ampia rispetto alle classiche unghie quadrate, bilanciando l'aspetto audace dell'effetto specchiato con una nota di morbidezza ed eleganza.