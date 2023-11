Tendenze unghie: scopri le ultime novità per l’Inverno 2023

N on solo tonalità caramello, toffee e cioccolato: l'inverno 2023 promette di essere una stagione indimenticabile per le amanti delle nail art

Con l'avvicinarsi dell'inverno, dimenticate le french manicure neon, le unghie multicolore e le tonalità pastello delle stagioni passate.

Questo inverno, gli smalti e le relative nail art lasciano il posto a tonalità calde ed avvolgenti come un maglione in cachemire.

Fra sfumature profonde e ricche, ispirate ai toni della natura ed effetti metallizzati e cromatici, l'inverno 2023 si prospetta come una stagione più creativa di tutte le precedenti. Pronta a scoprire tutte le tendenze?

Cherry Moka

È il colore su cui puntare questo inverno, una tonalità di rosso amarena profonda e chic con una lucentezza sublime che si abbina perfettamente con qualsiasi outfit. Può essere sfoggiato sulle mani con una manicure monocromatica, oppure utilizzato per impreziosire la tua nail art preferita.

La buona notizia? Valorizza tutti i tipi di unghie: lunghe o corte, arrotondate, quadrate, a mandorla o a stiletto... a te la scelta!

Grigio

È bastato uno scatto pubblicato da Hailey Bieber sui social, per trasformare lo smalto grigio in una tendenza per l'inverno 2023.

Questo colore elegante e versatile , a differenza del Cherry Mocha, si abbina perfettamente con altre tonalità come l'argento ed il blu cobalto.

Se pensi possa essere difficile da portare all over, ti consigliamo di inglobarlo all'interno di una nail art cromata o glitterata.

Quiet luxury

Talk of quiet luxury has dominated the conversation (thanks succession) but have you heard of the quiet luxury manicure? That's right the simple nude nail is the latest addition to that aesthetic. We rounded up some of our clients clean and gorgeous manicures to give you an idea of what that looks like. Tempted to switch to a nude mani or will you stick to a bright bold palette this summer? Let us know below!

Il fenomeno del "Quiet luxury" si sta diffondendo anche sulle nostre unghie.

Questo stile si concentra sull'aspetto curato delle unghie, ma in modo sottile ed elegante, senza nail art o smalti colorati. Per ottenere questo effetto, è essenziale prestare molta attenzione alle cuticole, mantenendole ben curate e idratate. Le unghie dovrebbero avere una lunghezza moderata, contribuendo a una finitura impeccabile, che appare quasi impercettibile ad occhio nudo ma è realizzata con estrema attenzione. Per quanto riguarda il colore, è meglio optare per nuance nude simili al nostro incarnato oppure scegliere uno smalto trasparente.

Il ritorno della forma a stiletto



In contrapposizione al trend del "Quiet Luxury", una delle forme che è pronta a fare il suo grande ritorno nel panorama delle unghie è sicuramente quella a stiletto. Questa forma affusolata, sinonimo di femminilità e audacia, è perfettamente abbinata a smalti neri, verde oliva o rossi, creando un contrasto affascinante e sofisticato.

Tuxedo Nails

L'essenza delle Tuxedo Nails? Sperimentare con contrasti grafici in bianco e nero per ottenere un risultato incredibilmente sofisticato.

Sexy ed eleganti come uno smoking da uomo, questa nuova manicure è spesso associata ad una reverse french manicure.

Uruuru nails

Le Uruuru Nails, sono perfette per la holiday season. Questa tendenza nail art, si ispirata al termine giapponese "uruuru," che significa "qualcosa di liscio e lucido", creano un look sofisticato e glam perfetto per sorprendere tutti durante le cene ed i pranzi natalizi .

Champagne Velvet

Forse è troppo presto per iniziare a tirare fuori l'albero di Natale, ma se ami le festività natalizie puoi iniziare ad entrare nel mood con le Velvet champagne nails. Una nail art scintillate e glam che evoca un flûte di champagne.