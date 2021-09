D a Instagram e dalle passerelle arrivano le nuove manicure all'insegna della creatività. Perché in tema di tendenze unghie questa stagione non ha rivali

Dai colori avvolgenti, cremosi e dark, alla manicure nude discreta (anche quando si tratta di reinventare la più classica delle french), questa è la stagione della versatilità condita con un pizzico di follia quando si tratta di esplorare il capitolo della nail art gioiello. Curiosa? Scopri con noi tutte le più belle tendenze unghie autunno inverno 2021 2022!

Nude Nails Look

Unghie naturali e minimal con colori tenui e molto delicati. Le tonalità vanno dai pastello ai beige mentre le decorazioni sono essenziali, come l’effetto baby boomer e il degradè che torna in modalità “massima discrezione”.

Blu Mania

Lo smalto di colore blu non può mancare nelle tendenze unghie autunno e inverno 2021 2022. Visto alle sfilate di Hermès, Saint Laurent e Off white, in questo periodo vedremo una carrellata di nuance diverse sulle mani. Dalle più cremose a quelle più scure, il blu scalza le più classiche tonalità autunnali - come il bordeaux e il marrone - dalla pole position dei colori più cool. Infine, il blu permette di dare libero sfogo alla tua fantasia sfruttando tutte le tecniche e gli abbinamenti easy to do.

Blooming gel

Lo step successivo alla jelly manicure, la blooming gel manicure è arricchita con motivi e pattern translucidi sui quali viene poi passato lo smalto. Il risultato è vagamente “psichedelico” e decisamente catchy.

La nail art gioiello

Siamo di fronte alla nail art più originale e sopra le righe tra le tendenze unghie autunno inverno 2021 2022. La manicure gioiello si può riassumere in un solo aggettivo: eccessiva. Impreziosita con bijoux Swarovski (veri!), anelli e pietre dure, è impossibile che passi inosservata. E, di sicuro, non presenta problematiche in quanto a durata.

Deep & Dark #1

Partiamo dai grandi classici della categoria “scurissimi”: il nero. Amato dagli stilisti per questo autunno inverno 2021 2022 è assoluto, privo di fronzoli e con un finish cremoso. Insomma, la soluzione migliore per tantissime situazioni, daily look inclusi.

Deep & Dark #2 aka Neutral

Sempre nella categoria della manicure dark, un classico del repertorio autunnale, lla nail art black si affiancano una serie di alternative che potremmo definire più “neutre”, come per esempio toni intensi del viola. Si tratta di un colore altrettanto glam soprattutto se si punta alle varianti più “calde” come il prugna, ideale su qualsiasi tonalità di pelle.