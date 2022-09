G li smalti dell’autunno tornano a dipingere le nostre manicure con colori caldi e vibranti: tante ispirazioni che ti conquisteranno e diventeranno subito un tuo must have.

Le tendenze delle unghie autunnali sono imperdibili: colori, sfumature, nail art e texture sono oggi protagoniste delle manicure più cool che ci siano. Che siano home made, in gel, o semi permanente i trend autunnali per la manicure sono ben definiti e impazzano sui social, Instagram prima di tutto, e dalle passerelle, virtuali e non, che abbiamo visto nelle ultime fashion week.

I grandi classici, ovviamente, non mancano anche per la fall season: nude, marroni, bordeaux arricchiranno le manicure di tutte ma, a queste, si aggiungeranno trend scintillanti e metal come le sfumature oro e argento. Le più audaci, poi, potranno poi buttarsi sulle nail art ispirate ai jeans: un vero tuffo negli anni ’80.

Se sei alla ricerca di ispirazioni per la tua prossima manicure home made o dalla tua estetista di fiducia qui troverai le unghie autunnali più cool del momento: colori e ispirazioni per rendere uniche le tue mani e ritrovare un po’ di serenità anche nelle piccole cose.

Nude e marrone, gli evergreen per le unghie autunnali

I colori nude per le unghie continuano a arricchire con discrezione e delicatezza anche le unghie d’autunno. Marroni, beige, rosati, taupe: i sottotoni e le sfumature di nude sono tantissime, basta riuscire a trovare quella che più si adatta alla tua carnagione proprio come insegna l’armocromia. Il trend della stagione, per una manicure da urlo, vuole ogni unghia di una sfumatura diversa, ma tutte declinate sullo stesso colore: divertente ma discreta.

Se per te i colori sono un passo troppo azzardato, puoi optare per uno dei trend più cool degli ultimi anni: il marrone. Le sfumature del cacao e del cioccolato, nei toni più o meno caldi e intensi si sposano con la stagione e con ogni forma e lunghezza di unghia.

Metal, per illuminare le unghie d'autunno

Oro, argento, bronzo e non solo. Le unghie e le nail art metalliche tornano come un caldo amarcord ad arricchire le manicure dell’autunno. Piccoli accenti o colore pieno: le possibilità sono tantissime e, mai come quest’anno, un tocco di luce è quel che ci vuole per rendere più leggere le giornate. Sì all’oro per le ragazze sole e argento per quelle luna, sarà facile capire quale colore ti sta meglio: osservati. Non dimenticare un buon top coat, in questo caso è fondamentale per un effetto specchio super cool!

La french manicure che non ti aspetti

No, non sei tornata indietro del tempo: la french manicure è tornata, ma oggi ha un sapore tutto diverso. Oltre alla classica con base nude e mezza luna bianca oggi, infatti, la french si declina in colori e decori di tutti i tipi. Provale sulle unghie corte e squadrate proprio come detta la tendenza dell’autunno partendo da una base nude e aggiungendo un accenno di colore in pieno contrasto.

Colori d’autunno

Più che cavalcare le tendenze prova a indossare l’autunno. I suoi colori, dati dal foliage, le zucche e i tramonti emozionanti, possono arricchire le nostre manicure di fine anno. Arancione, caramello, terracotta, ocra, ma anche verdoni e taupe: tu quale sceglie per la tua fall manicure?

Rosso, il trend che non stanca mai

Rosso, burgundy e non solo: questo colore è un grande classico e anche per l’autunno torna a impreziosire le nostre unghie. Scuro e vibrante come il color vino, rosso scarlatto per chi non ci rinuncia mai o aranciato per chi ama i colori che ricordano le spezie: uno per ogni look e personalità. Spetta solo a te scegliere.

Back to black (e non solo)

Non è mai noioso, ma è come un vecchio maglione pronto a scaldarti nelle giornate più difficili: lo smalto nero, insieme a tutte le gradazioni più profonde, torna sulle nostre unghie autunnali. Sceglilo opaco, lucido o impreziosito da piccole nail art in contrasto con un super black&white. E se non l’hai abbandonato anche in estate, ora lo apprezzerai ancor di più.

Denim mani

Blu, azzurro, denim: le sfumature dei jeans passano dal nostro outfit alle unghie con una sola passata di smalto. La tendenza dell’autunno porta tantissime tonalità di blue e azzurro sulle unghie ricordando i jeans: capo basic che ognuna di noi ha nel proprio armadio. Un colore per tutte, impossibile non trovare il colore ad hoc.

Pastello, le sfumature che non ti aspetti

Per l'autunno ci si aspettano colori più scuri, toni che riportano al foliage e sfumature più spente. Ma anche la fall season vuole le sfumature pastello tra gli smalti dedicati alle unghie, sia di mani che di piedi, aggiungendo però carattere a questi toni eterei con applicazioni e nail art imperdibili. Colori spesso ricollegati al mondo femminile, ma oggi lo smalto è genderless e viene indossato da tutti.

Nail art, le inspo perfette per la stagione del foliage

Che siano corte o lunghe, le unghie per l'autunno si vestono anche con nail art e disegni. Minimal o più ricche, le decorazioni per la tua manicure della fall season sono imperdibili e bellissime. Da aggiungere, proprio come i colori pieni, non mancheranno poi i toni metallici riempiti di glitter e piccole particelle luminose per arricchire ancor di più le unghie.

Smalti autunno 2022, i migliori da indossare 1/7 Dior Vernis, 763 Redred 2/7 ASTRA Pure Beauty Nails Collection, 3037

3/7 Passione Unghie, SP420 Lifetime 4/7 Orly, Stop the Clock 5/7 CND, Willowtalk 6/7 Diego dalla Palma, 377 - Milky Way 7/7 Faby, Tra le galassie PREV NEXT