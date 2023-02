Smalti rosa: i migliori da comprare per fare la manicure a casa

R egina George diceva che “il mercoledì ci si veste di rosa”, ma le nostre unghie hanno bisogno di questo colore. Sempre e comunque.

Il rosa è uno dei colori più controversi, tanto nell’abbigliamento quanto nel trucco o nel make-up, smalto compreso. O lo ami o lo odi, soprattutto quando riguarda certe tonalità particolari, vedi la famiglia dei rosa bubble gum e rosa barbie, ma c’è anche poi un gruppo di rosa, quello dalle tonalità più impalpabili, come il rosa naturale e il rosa cipria che sono considerati alla stregua dei neutri e quindi ampiamente accettati in qualunque periodo dell’anno, soprattutto quando si parla di colore di smalto per chi vuole una manicure elegante e non particolarmente appariscente.

È anche vero che il trend #barbiecore ha portato nuovamente alla ribalta una tonalità particolare di rosa, che sta vivendo un successo senza precedenti. Nail art e make-up stanno cavalcando questa tendenza, riaprendo così un ventaglio di possibilità per chi cerca uno smalto rosa per poter esprimere la propria creatività attraverso manicure più o meno elaborate.

In fondo ogni tonalità di rosa ben si presta per le nostre diverse personalità (e mood), quindi davvero possiamo dire che c’è uno smalto rosa per ognuna di noi, anche se la ricerca del colore e del finish perfetto non è sempre facile, per non parlare della formula - classica, gel o semi permanente? Ecco 10 smalti rosa per accontentare tutte.

Smalto rosa naturale

Manucurist Green col. Hortensia

Dior Vernis Smalto Effetto Gel Colore Vibrante & Brillante

OPI Soft Shades col. NLA 15 Dulche de Leche

Smalto rosa Barbie

Gucci Beauty Vernis À Ongles Col. 402 Vantine Fuschia

Essence Smalto Gel col. Pink Ventures

Mesauda Milano Shine N'Wear Full Col. 211 Groove

Sephora Collection Color Hit Smalto Unghie col. Color Hit Smalto Unghie

Smalto rosa cipria

Chanel Le Vernis col. 413 Rose Confidentiel

Nèonail Plant-Based Wonder col. Lily

Essie Gel Couture, Tenuta fino a 12 Giorni col. 130 Touch Up

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.