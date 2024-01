Smalti Peach Fuzz per la manicure Pantone 2024

D a quando Pantone ha dichiarato Peach Fuzz il colore del 2024 ci siamo scatenate per cercare gli smalti per una manicure di super tendenza. Ecco i nostri preferiti.

Non appena il Pantone Color Institute ha annunciato il colore dell’anno, con Peach Fuzz è stato amore a prima vista. E non è passato molto prima che noi tutte, più veloci di un ghepardo che si lancia sulla preda, ci mettessimo alla frenetica ricerca di tutto ciò che esiste in questa meravigliosa tonalità color pesca. Dai blush agli ombretti, dai rossetti agli smalti.

Ed è proprio sugli smalti Peach Fuzz che vogliamo concentrare la nostra attenzione, proprio per creare le manicure più cool dell’anno nel colore che faremo fatica ad abbandonare. Soprattutto ora che le giornate si stanno allungando e ci stiamo spingendo verso periodi più luminosi e con temperature miti, una nuova tonalità soft di smalto è quello che ci serve per risollevare l’umore.

E noi che siamo sempre alla ricerca del meglio per te, abbiamo fatto una selezione di smalti Peach Fuzz da comprare online, normali, in gel e semipermanenti. Ora non ti rimane che tirar fuori la carta di credito e assicurarti di portare a casa il tuo preferito.

I migliori smalti Peach Fuzz da comprare online

I migliori smalti Peach Fuzz semipermanenti

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.