Smalti glitter ad effetto brillantini o diamante

H ai una passione per lo smalto con i brillantini? Ecco qui i più carini e sfiziosi da comprare online.

Che da un paio di anni a questa parte si parli di glitter mania, soprattutto se si tratta di nail art, è un dato di fatto. Gli smalti glitter sono infatti sempre più spesso protagonisti della manicure e non per forza solo in tempo di feste, tanto che le amanti del genere li sfoggiano tutto l’anno.

Ogni smalto, a seconda della dimensione dei brillantini, può regalare effetti diversi sulle unghie. Dal delicato effetto sabbia, nei colori neutri di beige e oro con glitter di piccole dimensioni, a quelli più sfacciati e festaioli, dai colori vividi e accesi e di dimensione tale che si vedono anche a distanza - il mercato degli smalti glitter è in grado di soddisfare ogni gusto ed esigenza.

La manicure scintillante

Lo smalto glitter è il segreto per una manicure con unghie che brillano, sia che tu scelga di usare uno smalto normale o di fare una manicure con smalto glitter semipermanente. Steso solo lunetta per una french manicure sfavillante, sfumato, semplice sull’unghia nuda o sullo smalto - tono su tono o a contrasto, lo smalto glitter ti permette di esplorare la tendenza secondo la tua personalissima estetica. Il risultato dipende da te, dalla scelta dei colori e dalla dimensione dei brillantini.

I migliori smalti glitter da comprare online

Ecco qui una selezione di smalti glitter che ti faranno avere unghie sfavillanti tutto l’anno.

