Gli smalti effetto gel che non puoi non avere

S ono i migliori per resa, colore, durata e rapporto qualità prezzo, perfetti per una manicure come dall’estetista.

Le tue amiche non vivono senza la manicure in gel fatta dall’estetista, ma tu sei quella che si annoia facilmente e ama cambiare colore spesso, ma soprattutto diventi idrofoba ai primi accenni di ricrescita e non hai la pazienza e la dedizione necessarie per far girare i tuoi appuntamenti intorno a quello con l’estetista.

Anzi, probabilmente hai imparato a mettere lo smalto da sola così da non aver bisogno di nessuno per gestire la tua manicure, ma allo stesso tempo ti piace il risultato - estetico e professionale - che hanno le unghie appena uscite dal salone di bellezza.

Gli smalti effetto gel sono la soluzione che fa per te. Colori vibranti e bel finish sono assicurati, ma la durata dipende molto da chi lo applica. Base, strati sottili e top coat per renderlo più resistente sono un must, così come rispettare i tempi di asciugatura. Poi dovresti fare attenzione anche quando lavi capelli (lasciare le unghie a lungo sott’acqua non è esattamente l’ideale se puntiamo a far durare lo smalto almeno una settimana) o in generale a non sbattere le unghie contro superfici dure che possano graffiare o far sbeccare lo smalto.

Dior Vernis Smalto Effetto Gel Colore Vibrante & Brillante

Douglas Collection Stay & Care Gel Polish

Pupa Lasting Color Gel

ASTRA Make-up Lasting Gel Effect

Sally Hansen Smalto Unghie Miracle Gel Set

Essie Gel Couture

Essence Smalto Gel

ME by Mesauda SET 6 ME GEL POLISH ROLLERCOASTER COLLECTION

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.