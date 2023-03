Smalti bordeaux: ecco quelli da provare che ti faranno innamorare

D iciamocela tutta, insieme al rosso e al nude il bordeaux è uno dei colori più iconici e senza tempo per unghie meravigliose

C’è il momento giusto per ogni cosa, anche per innamorarsi di un colore di smalto che hai sempre sottovalutato e il bordeaux è uno di quelli, almeno fino a quando non ti accorgi che è una tonalità meravigliosa per l’autunno/inverno.

Dalla personalità più decisa dei nude e molto meno appariscente del rosso, rivela sfumature che lo rendono assolutamente versatile e in grado di adattarsi ad ogni stile, sia che cerchi un dettaglio elegante e sofisticato o anche qualcosa di più deciso, senza però scadere nel vecchio cliché del nero.

Ebbene sì, lo smalto bordeaux è un evergreen che non risulta mai noioso, soprattutto se lo declini in nail art, french manicure, reverse french o half moon. Non è necessario fare l’unghia uniforme, però è importante trovare la sfumatura giusta.

La tonalità di smalto bordeaux più amato e venduto al mondo è il colore Rouge Noir di Chanel, un bordeaux scuro, intenso e iconico. La punta di nero che lo contraddistingue lo rende unico e riconoscibile a colpo d’occhio ed è un must-have per la stagione invernale. Incredibile se si pensa che questa sfumatura di bordeaux è nata da un errore di laboratorio. La prova che i successi si ottengono uscendo dai percorsi prestabiliti.

Se ancora non ci credi, ecco qui un po’ di smalti bordeaux da provare.

Chanel Le Vernis in Rouge Noir

Manucurist Smalto Green in Hollyhock

Sephora Collection Color Hit in It Girl

Mesauda Shine n’ Wear in Bloody Mary

Essie Gel Couture in Model Clicks

TNS Smalto in Fifth Avenue

ASTRA make-up Lasting Gel Effect in Brick Red

Catrice ICONails Smalto Gel in Caught on the red Carpet

OPI Nail Laquer in Como se Llama

