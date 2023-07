La Sea Glass Manicure è la nuova nail art ispirata ai riflessi del mare

D ai colori marini, lattiginosa e minimal, la nuova tendenza in materia di unghie rievoca una distesa di acqua luminosa in un tripudio di colori che ricordano l’oceano

In un momento storico in cui il Mermaidcore che spopola su TikTok e il film La Sirenetta con Halle Bailey hanno catalizzato l’attenzione degli utenti spostandola di conseguenza su tutto ciò che ha a che fare con l’oceano e i suoi colori meravigliosi, era inevitabile che, proprio quando l’estate - e con lei tutte le reminiscenze del mare - bussasse alla porta, si creasse un altro trend che ne rievocasse l’estetica.

Nail art per l'estate: la Sea Glass Manicure

Questa volta dunque, è il turno della Sea Glass Manicure, un nail trend il cui nome dice già più o meno tutto: si tratta di una manicure che ha come intento quello di replicare i colori e l’effetto specchiato e luminoso del mare ma, a differenza di molte altre tendenze perlescenti, brillanti e oleografiche, questa si concentra su una base opaca, semitrasparente e dai toni azzurri e blu. Immaginati dunque la Sea Glass Manicure come un’evoluzione delle Clean Girl Nails e delle Milk Bath Nails e del loro effetto brillante, glassato e lattiginoso, ma in una versione minimal e color riflessi del mare, perfetta per la bella stagione.

Come realizzare la Sea Glass Manicure

Le tonalità ammesse? Tutte quelle che ricordano ovviamente gli sconfinati abissi: dal blu scuro delle profondità del mare, fino all’azzurro, l’indaco, il celeste e il baby blue passando per il turchese, il verde acqua, il color carta da zucchero e i colori delle alghe e del mare in tempesta, quando assume quelle sfumature verdastre e livide.

L’importante è rievocare, tramite la texture e la consistenza dello smalto una distesa di acqua limpida e impalpabile, effetto “goccia d’acqua”.

Proprio per questo gli smalti migliori per realizzare questa manicure marine e glazed, e per riprodurre sulle unghie in maniera più veritiera possibile la texture e la trasparenza opaca dell’acqua, non sono i classici smalti tradizionali, bensì quelli in gel: la loro formulazione gelatinosa riesce a donare difatti un aspetto opalino e traslucido fedele e reale alla rappresentazione dell’acqua del mare in tutta la sua bellezza.

Per ricrearle ti basterà quindi munirti di una base & top coat e del tuo colore preferito nella gamma dei blu e in pochi minuti avrai ottenuto la tua Sea Glass Manicure dei sogni. Per un risultato ancora più autentico, ti consigliamo di passare due volte il top coat dopo lo smalto, in modo che sigilli il tutto con un finish extra lucido.

Le nail art estive ispirate al mare

Ma le possibilità della Sea Glass Manicure non finiscono qui: oltre al classico smalto declinato in una sola tonalità su tutte le unghie, questo trend permette di spaziare fra accostamenti di colore cromatici, in una combinazione di color block che giocano con nuance in scala, mixate fra loro oppure a due a due, senza considerare gli accostamenti in contrasto, gli effetti mismatched dove ogni dito presenta una tonalità diversa e gli esperimenti dove ogni unghia viene gradualmente colorata in gradazione fino ad evocare le onde e le increspature dell’acqua in tonalità multiple.