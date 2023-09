Nail art e segni zodiacali: una manicure per ogni segno

A ogni segno zodiacale la sua manicure!



Segni zodiacali e abbigliamento, segni zodiacali e trucco e, ovviamente segni zodiacali e nail art! Come ogni abbinamento ai segni dello Zodiaco che si rispetti, anche quello legato alla manicure ha le sue regole e le sue combo tutte da scoprire: come quella fra la Vergine e lo smalto bianco lattiginoso (probabilmente l'unico segno capace di farlo durare senza rovinarlo) e quello del Cancro e la sua anima girlish e dolce, in perfetta armonia con delle unghie rosa da vera Barbie! Pronta a scoprirle tutte?

Segni di terra

I segni di terra sono Toro (21 aprile - 20 maggio), Vergine, (23 agosto - il 22 settembre) e Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio).

TORO

Il Toro è il segno di Venere e di Giove e per questo è un segno capace di apprezzare tutti i piccoli piaceri della vita, in tutte le loro forme. Ma non solo: essendo un segno di terra, è anche un grande amante della natura ed è capace di restare con i piedi ben piantati, svelando un carattere pragmatico e affidabile. I I colori che più gli si addicono sono senza ombra di dubbio quelli della terra, della natura e dei boschi, quindi tutte le sfumature di verde muschiato e marrone.

VERGINE

Conosciuto come il segno più preciso e puntiglioso dello Zodiaco, è anche simbolo di logica, razionalità, perfezionismo e organizzazione. Di conseguenza la manicure di una Vergine sarà impeccabile, senza nessuna imperfezione: difatti è l’unico segno che riesce a portare colori chiari e delicati senza sbeccare mai le unghie o a farsi trovare con qualche difetto di manicure. La nail art che la rappresenta al meglio è la Milk Bath Manicure: candida, immacolata e impeccabile.

CAPRICORNO

Il Capricorno è un segno determinato, che non si fa spaventare dalle sfide e pronto a tutto per arrivare a quello che vuole. Tutto ciò, abbinato a una grande ambizione e dedizione al lavoro, rappresenta il mix perfetto per non fermarsi davanti a nulla. Per un Capricorno dunque nulla è impossibile: proprio per questo la nail art che più gli si addice - in termini di conquista personale e capacità di terminare un impegno - è quella 3D, ricca di ornamenti, decorazioni e dettagli complessi tutti da realizzare.

Segni di fuoco

I segni di fuoco sono Ariete (21 Marzo - 20 Aprile), Leone (23 luglio - 22 agosto) e Sagittario (22 novembre - 21 dicembre).

ARIETE

L’Ariete è il primo dei dodici segni zodiacali ed è energico, dinamico e coraggioso: in poche parole, quando vuole qualcosa fa di tutto per ottenerlo. Ma oltre all’impulsività, anche la passione ha un ruolo importante nel suo carattere ed è per questo che il colore di smalto più adatto a lui è sicuramente il rosso. Un rosso profondo, focoso e intenso, che simboleggia l’ardore e il desiderio.

LEONE

Il Leone è il re dello Zodiaco: dominato dal Sole, che dona la vita a tutto il sistema solare, ama essere al centro dell’attenzione e attirare tutti gli sguardi su di sé. Affascinante e carismatico, adora recitare il ruolo del protagonista ed essere ammirato, senza paura di brillare nel buio. Per lui, le unghie duochrome di colori metallizzati e scintillanti come oro, argento o bronzo, sono le perfette alleate per risplendere come si deve.

SAGITTARIO

Amante delle novità, il Sagittario raramente rimane fermo in un posto solo, ma adora viaggiare e scoprire il mondo. Il suo grande spirito di avventura e la sua fame di conoscenza di ciò che ancora non è stato svelato necessitano quindi di una manicure adatta alla sua voglia di esplorare i confini della terra: le sue unghie devono quindi essere curate ma anche pratiche, ideali per resistere a lunghe tratte. Optiamo per una nail art corta - in modo da evitare che si spezzi - e nude, per essere sempre on point senza troppi sforzi.

Segni d'aria

I segni d’aria sono Gemelli, (nati dal 21 maggio al 21 giugno); Bilancia, (23 settembre - 22 ottobre) e Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

GEMELLI

I Gemelli sono il segno zodiacale più vivace, energico e dinamico dello zodiaco. Sono sempre alla ricerca di qualcuno con cui condividere la loro gioia e curiosità e sono una fonte inesauribile di allegria in pillole. I colori che li rispecchiano sono vitaminici, vibranti e solari, proprio come tutte le sfumature di giallo e arancione.

BILANCIA

Bilancia è sinonimo di armonia, equilibrio e attenzione verso gli altri. Una ragazza Bilancia odia ferire i sentimenti altrui e preferisce di gran lunga la pace ai conflitti. Proprio per questo la manicure che le si addice ne riflette il carattere mite e tranquillo, declinandosi in un tripudio di colori soft, pastello e desaturati.

ACQUARIO

Un Acquario rifuggirà da tutto ciò che è convenzionale, sicuro e certo, prediligendo le novità con un pizzico di anticonformismo: la manicure adatta alla donna Acquario sarà quindi in linea con le ultime tendenze del momento ma anche emblema di qualcosa di rivoluzionario, trasgressivo e ricco di creatività.

Segni d'acqua

I segni d’acqua sono Cancro (22 giugno - 22 luglio); Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) e Pesci (20 febbraio - 20 marzo).

CANCRO

Il Cancro, essendo il segno della Luna, è per eccellenza immagine di femminilità, sensibilità e dolcezza. Gran sognatrice, la donna Cancro trae energia dalle emozioni, non sopporta la superficialità ed è in grado di lottare per le persone che ama senza remore. Buona e premurosa, è anche capace di gran tenacia e coraggio: per lei, non esiste colore più adatto del e rosa (meglio se Barbie) in tutte le sue sfumature e declinazioni, per un #barbiecore da manuale.

SCORPIONE

Lo Scorpione è noto per sexy, misterioso e un gran conquistatore. Il suo sex appeal e il suo innato fascino - supportato dal suo intelletto e dalla sua profondità - lo rendono uno dei segni più irresistibili e conturbanti, la cui nail art ideale potrebbe proprio essere scura, intensa e dark.

PESCI

I Pesci sono la rappresentazione dell’etereo, dello sconfinato e del metafisico: questo segno infatti ama tutto ciò che è spirituale e mistico, oltre ad essere un grande esploratore di sè e di ciò che non è visibile ai più: un po’ come gli abissi del mare e le sue creature. La manicure adatta a loro ricorda l’oceano e le maree, come la Sea Glass manicure e qualsiasi nail art con colori che vanno dal blu, all’azzurro, all’indaco.