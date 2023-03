Nail art 2023: ecco le tendenze che vestiranno le nostre unghie

C olori, disegni, tinta unita, manicure semplici o elaborate con accessori, forme e lunghezza: ecco le tendenze nail art. Scopriamo quali ci portiamo dal 2022 e quali sono invece le novità.

La nail art non smette mai di stupirci e anche questa primavera 2023 ci riserva grandi sorprese. Ogni stagione gli onicotecnici e nail artist raggiungono livelli di creatività inediti per cui ogni unghia è una piccola opera d’arte. La manicure, anzi la nail art, non è più fine a se stessa, ma parte integrante di un look.

TikTok, Instagram e Pinterest rimangono sempre una grande fonte d’ispirazione, ma noi abbiamo chiesto a un esperto di raccontarci cosa aspettarci la prossima stagione e non farci cogliere impreparate, così da essere le prime a foggiare unghie così pazzesche da diventare potenzialmente virali.

Nail art primavera 2023

“La nail art del 2023 è iniziata con bagliori e lustrini degni di una première. Unghie in festa cosparse di coriandoli luccicanti in ogni sorta di combinazione di colori per un look magico sulle unghie. Tutto a impreziosire i toni nude come una corona regale su un nobile pallore. La novità è un look da poter essere indossato tutto l’anno per un effetto gioiello scintillante degno delle passerelle di Philippe Plein”, dice Massimo Albini, Nail Artist OPI.

Colori di tendenza della nail art

“La primavera/estate ispira a un’atmosfera romantica con il ritorno dei rosa dai vintage pink al wild rose e al pink punch, coordinati su occhi e labbra per un look fresco e monocolore. Ecco quindi giocosi colori pastello, tenui e rilassanti, e nail art che ripropongono boquet minimalisti e linee appena accennate e curve per apparire più addolcite e smiling a incorniciare su tutti i lati della lamina i nude di base, con colori allegri e trendy, come l’arancio, il verde e il violetto”, racconta il nail artist OPI.

“Molti i look trasparenti sulle passerelle estive, sia per contrastare il riscaldamento globale sia per donare una silhouette leggera e impalpabile che si riflette sulle unghie smaltate di nude con shade che permettono di ottenere un look appena accennato che uniforma il colore naturale delle unghie, illuminandole”.

“Il viola e la lavanda hanno regnato alla fashion week Milanese, dalle passarelle di MSGM ad Alberta Ferretti, e ci accompagneranno sino alla fine del 2023 e l’inizio del 2024. In primis la lavanda digitale che induce alla stabilità, la serenità e l'evasione digitale che molti di noi hanno incanalato per proteggere la nostra salute mentale in tempi difficili. I viola sono stati a lungo collegati alla spiritualità: associati al settimo chakra della corona, si pensa che portino un senso di equilibrio”.

“Altro trend 2023 sarà l’effetto ombré che pur essendo un classico della nail art è stupendo in ogni tonalità e che si abbina a qualsiasi palette di colori creando illusioni ottiche di grande versatilità. Ferragamo l’ha proposto con le nuance di rosso”.

Nail art inverno 2023

“L’inverno si affronterà con l’energia dei colori ancestrali effetto lithos che donano il benessere della litoterapia: il blu lapislazzulo, il rubino, il viola ametista e il verde nefrite e il giallo quarzo citrino. I minerali sono potenti talismani che racchiudono la forza della natura, influenzandoci positivamente. Se indossiamo il colore di queste pietre associandolo con il nostro segno zodiacale si sfrutta al meglio questo beneficio. Per la donna sicura e dinamica ma anche misteriosa e raffinata, lo smalto nero è sempre un must have, come si è visto alla sfilata di Moschino che ha messo in evidenza un revival rock/punk adornato da preziosi effetti collier”.

Lunghezza unghie: tornano corte

“Assistiamo al ritorno di una lunghezza naturale tendente al corto a prova di tastiera smartphone. Praticità per unghie prêt-à-porter senza troppo dispendiosità di tempo nel dover aspettare di averle lunghe o farle ricostruire. Per quanto riguarda la forma, essendosi accorciate le unghie, c’è piena libertà di scelta tenendo sempre d’occhio l’armonia con la forma della propria mano. Una particolare attenzione a cuticole impeccabili e i laterali della lamina non smangiati da una limatura scorretta. La manicure non è solo un rituale legato alla ricrescita o alla sbeccatura del colore ma a una quotidiana routine, come per la skincare, che si occupa della salute delle unghie, della pelle intorno e di tutta la mano”, conclude Albini.