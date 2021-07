S e anche per voi la parola estate fa rima con colore, romanticismo ed eleganza, non potete assolutamente rinunciare alla Matte french! La tendenza unghie più cool della bella stagione, ovviamente in versione opaca!

Quando si parla di manicure non si può non parlare anche della classica e super gettonata French. Uno stile elegante sempre alla moda, capace di rendere le vostre mani bellissime e originali in ogni occasione. E senza mai tralasciare la sua innata nota di raffinatezza. Aspetto che viene messo ancora più in risalto se si opta per la Matte french, la tendenza più cool dell’estate.



Colorata o a pois ma sempre super romantica e categoricamente opaca. Per donare alle vostre unghie un aspetto sofisticato, delicato e assolutamente unico. Regalandovi un’estate all’insegna delle emozioni e del romanticismo, anche nel look. Ecco, allora, alcuni esempi da cui prendere spunto per realizzare una Matte french che sarà difficile non guardare e, soprattutto, dimenticare.

Cos’è la Matte french?

Prima di capire come rendere le vostre unghie davvero strepitose e romantiche con la Matte french è bene capire di cosa stiamo parlando (ovviamente per chi non lo sapesse). Niente di complicato in realtà, ma solo una versione “opaca” della classica french manicure. E che al posto di utilizzare degli smalti lucidi, glitterati o dai toni neon, fluo ecc., predilige quelli dal finish opaco, appunto. Un tocco di eleganza assolutamente unico.

Ma come si esegue la Matte french? Anche in questo caso, la risposta è molto semplice.

Come si fa

Per realizzarla, infatti, vi basterà seguire i classici passaggi di una tradizionale french manicure, con un’unica differenza: la scelta dello smalto finale. Ecco come:

per prima cosa è importante limare bene le unghie, donandogli la forma che più si desidera;

poi si spingono le cuticole con l’apposito bastoncino;

si strofina la parte superiore dell’unghia con il raschietto, levigandola;

si applica lo smalto trasparente e, una volta asciutto, si spennella lo smalto bianco lungo la lunetta dell’unghia (la tipica caratteristica della french manicure).

A questo punto, poi, non vi resta che procedere con la scelta del vostro smalto opaco preferito, e realizzare in autonomia o con l’aiuto di una professionista, la vostra Matte french estiva più romantica di sempre.

Matte french, classica ma preziosa

Se anche per voi la semplicità è l’arma vincente per un look sempre perfetto ed elegante, allora non potete assolutamente rinunciare a realizzare una Matte French base, nei toni del bianco, rosa tenue o nude, ma sorprendentemente preziosa e all’insegna del romanticismo.

Con dei dettagli geometrici o linee finissime e dorate. Un’opzione perfetta per l’estate ma allo stesso tempo classica. Adatta a ogni occasione e look, dalla spiaggia e fino a sera.

Via libera al colore!

Se, invece, è il colore il vostro must per un look estivo all’insegna del romanticismo ma anche del divertimento e della fantasia, dovete assolutamente provare una Matte French super colorata, nei toni pastello. Dal giallo, al rosa, dal color pesca fino all’azzurro o al verde. Un vero arcobaleno sulle dita.

Il modo perfetto per sfoggiare delle unghie super trendy ma senza rinunciare all’eleganza che solo una finitura opaca può dare. Un vero tripudio di colore, finezza e originalità.

Matte french arcobaleno

Attenzione però. Perché limitarsi all’arcobaleno su una mano quando lo si può avere su ogni unghia? Per un effetto super wow e una Matte french estiva che non passerà di certo inosservata.

Un nail look assolutamente originale e delle unghie che trasmettono tutta la vostra gioia e la voglia di vivere a pieno delle splendide giornate di sole, divertimento e quel tocco di romanticismo tipico delle serate estive (e che non vi dimenticherete mai!).

Azzurro che passione

Il colore del cielo, del mare e un “mai più senza” d’eccezione quando si parla di look romantici e di Matte french. Ovviamente senza dimenticarsi mai che in estate è importante anche osare e dare spazio alla creatività. Come?

Colorando le vostre unghie in tema azzurro, ma anche variando con i diversi toni della nuance, più chiara, più scura, passando dal bianco e, perché no, optando per una sola unghia di un altro colore. Ma sempre in tema “matte”.

E se fosse rosa?

Ma se al posto dell’azzurro si volesse optare per il colore del romanticismo per eccellenza? Perché no! La Matte french nei colori del rosa, lilla o fucsia si presta benissimo per esprimere al meglio il vostro animo dolce e super sentimentale. Ma sempre con quel tocco di creatività capace di attrarre occhi e cuore di chi vi guarda. Provare per credere!

Un’estate a pois

Qualcuno ha detto pois? Certo che sì! Il mood ideale per l’estate, simpatico, divertente e fuori dal comune. Ma soprattutto semplice da realizzare. Come? Eseguendo una Matte french “base”, con uno smalto opaco dai toni tenui, chiari, minimal.

E tutta da impreziosire con una cascata di pois (nelle cromie che più vi piacciono) da realizzare “in negativo” sul bianco della lunetta. Per donare alle vostre unghie un aspetto davvero unico e irresistibile. Da vere protagoniste dell’estate!

Matte french tra colore e puntini

L’idea dei pois vi piace un sacco ma non volete rinunciare anche alla semplicità di una passata di smalto uniforme. Nessun problema! Potete optare per una Matte french che mixa le due cose. L’estro tipico dell’esatte con un mood più classico.

Colorando le vostre unghie con uno o più smalti opachi, impreziosendo la lunetta della french con dei bellissimi pois. Sempre optando per nuance chiare, tenui, in perfetto stile romantico.

Le opzioni per essere davvero strepitose sono tantissime. Non vi resta che scegliere la Matte french più adatta a voi e sbizzarrirvi con le diverse nuance. Per vivere un'estate ricca di divertimento, colore e occasioni super romantiche.