L e unghie in autunno possono sembrarti più stressate del solito ma niente paura, per riportarle a nuova vita basta seguire questi facili suggerimenti.

In autunno il nostro organismo vive un generale rinnovamento, dopo i mesi estivi che per vari motivi lo hanno messo a dura prova. Durante questo processo capelli, pelle e unghie possono risultare molto più deboli e bisognosi di cure extra. Se il tuo pallino è avere sempre una manicure perfetta e ti sembra di non riuscire a realizzarla a causa di unghie non proprio in formissima, ecco alcuni trattamenti infallibili ai quali puoi sottoporle per renderle più forti.

Impacchi rivitalizzanti

Gli impacchi sono tra i metodi più semplici per apportare alle unghie un trattamento rinforzante. Ecco i più efficaci.

Impacco con olio d’oliva e limone

L’olio d’oliva è uno degli elementi naturali più rinforzanti che ci siano e usarlo come base di trattamenti specifici è sicuramente un’idea azzeccata, ancor di più se, come in questo caso, lo si affianca al limone.

Il succo di questo agrume, infatti, ha un forte potere detox e aiuta a smacchiare unghie ingiallite o rovinate dall'utilizzo di smalti troppo aggressivi.

Unisci in una ciotola due cucchiai di olio di oliva e uno di succo di limone, poi immergi nel recipiente un fazzoletto di cotone in modo che assorba il liquido, quindi tamponalo delicatamente sulle unghie.

Impacco di bicarbonato

Anche il bicarbonato ha un grande potere sbiancante e fortificante. Per preparare un impacco versane un paio di cucchiai in un po’ d’acqua, poi immergi nel liquido un fazzoletto di cotone e tamponalo sulle unghie delicatamente.

Impacco olio di cocco e limone

Probabilmente sei abituata a usare l’olio di cocco per la cura dei capelli ma la sua azione nutriente può avere grande effetto anche sulle unghie. Applicalo su di esse con la tecnica dell’impacco o, se ti sembra più comodo, con un pennellino pulito, come fosse uno smalto.

Impacco all'aloe vera

Anche l’Aloe Vera è famosa per le sue proprietà idratanti, detossinanti e riparatrici, quindi perché non provarla anche sulle unghie? Diluisci un cucchiaio di gel in alcune gocce di olio di oliva e applicalo con una pezza di cotone.

Maniluvio a base di tè verde

Un altro ingrediente considerato un toccasana per rinforzare le unghie e le cuticole è il tè verde.

Preparane una tazza esattamente come faresti se dovessi berla e una volta raffreddato immergici le mani per circa 10 minuti. Al termine di questo periodo massaggia bene le unghie.

...o di olio e limone

Gli stessi ingredienti usati per l’impacco olio e limone possono essere usati anche sotto forme di maniluvio, immergendo le dita nel recipiente per circa 20 minuti.

Maschere naturali

Le maschere per le mani non servono solo a rinvigorire la pelle ma, se composte dagli ingredienti giusti, anche a rinforzare le unghie in vista di una manicure. I migliori sono quelli che puoi tranquillamente trovare nella tua cucina.

Maschera all'uovo e miele

Il mix di questi due elementi svolge un'azione fortemente nutritiva ed emolliente.

Sbatti un uovo poi versane un cucchiaio in una ciotola, insieme alla stessa quantità di miele e olio di oliva. Una volta ottenuto un composto omogeneo applicatelo sulle unghie e lascialo agire per circa mezz'ora.

Maschera al burro di karitè

Il burro di karitè è tra gli ingredienti più usati quando si tratta di nutrire e calmare una superficie stressata.

Per preparare questa maschera mixalo a qualche goccia di olio essenziale di limone e a un cucchiaino di olio extravergine d’oliva. Una volta ottenuta una crema omogenea stendila sulle unghie e lasciala agire per una ventina di minuti.

Maschera all'avocado

Le proprietà di questo frutto sono energizzanti e rinvigorenti, quindi anche le unghie indebolite potrebbero trarne giovamento. Unisci la polpa di mezzo avocado a un cucchiaio di olio d’oliva, due di miele e qualche goccia di limone.

Applica il composto sulle unghie compiendo movimenti circolari.

Interventi localizzati

Se hai in casa uno smalto che non usi più elimina il contenuto e pulisci bene boccetto e pennello con l’acetone. Una volta asciutti usali per applicare trattamenti mirati.

Olio di ricino

Questo ingrediente ha riconosciute proprietà ricostituenti e rinforzanti per le unghie, soprattutto se unito all'olio di oliva. Versa i due elementi in parti uguali nel contenuto vuoto dello smalto. Usa il pennello per stenderlo sulle unghie e lascialo agire fino a che non si asciuga.

Aglio e limone

L'aglio ha proprietà sfiammanti e detossinanti e può rivelarsi molto utile per la cura delle unghie. Puoi strofinarlo direttamente su di esse oppure tritarlo, unirlo ad alcune gocce di limone e stenderlo con un pennellino.

Consigli extra per mantenere le unghie forti

Usa una buona base protettiva prima di mettere lo smalto.

Scegli smalti di qualità e limita al massimo l’uso dei solventi chimici.

Fare una pausa dallo smalto di tanto in tanto.

Usa i guanti quando usi detersivi e prodotti chimici.

Tieni un'alimentazione sana ed equilibrata, ricca di vitamine A, C e quelle del gruppo B, proteine e sali minerali, tra cui ferro, calcio e zinco.