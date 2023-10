Latte Nails: Il trend unghie da provare questo autunno

L e "Latte Nails" inaugurano la stagione autunnale, portando sulle unghie colori caldi e gourmet

Non ci sono dubbi che i trend di TikTok nascano, diventino virali e continuino la loro ascesa evolvendosi e abbracciando nuove sfumature e interpretazioni nel corso del tempo.

Un esempio evidente di questa dinamica è rappresentato dal celebre "Latte Makeup," il trend beauty che ha suscitato un enorme interesse su TikTok durante la scorsa estate. Caratterizzato da sfumature calde come il caramello, il beige, il cacao e l'ambra, abilmente applicate su occhi, guance e labbra per creare un look abbronzato e luminoso.

Ora, questa tendenza che ha dominato la scena estiva è pronta a fare il suo ingresso nel mondo della manicure, trasformandosi nelle affascinanti "Latte Nails" per la stagione autunnale.

Cosa sono le "Latte Nails"?

Come suggerisce il nome, le "Latte Nails" presentano una varietà di toni ispirati al caffè latte, che spaziano dalle tonalità neutre del tortora alle tonalità più calde del caramello e del marrone scuro.

Immagina di osservare un delizioso latte macchiato: l’espresso caldo e intenso, il latte cremoso, la schiuma soffice e quel tocco di beige setoso che si mescola perfettamente con il caffè.

In sintesi, le "Latte Nails" sono la scelta ideale per abbracciare la magia dell'autunno con uno stile sofisticato e raffinato, portando con sé l'atmosfera accogliente di un caffè latte direttamente sulle tue unghie. Questi colori sobri, accoglienti e raffinati si abbinano facilmente a una vasta gamma di outfit e accessori. Infatti, possono essere perfettamente accostati sia a look casual, come jeans e maglioni avvolgenti, che a vestiti più eleganti per la sera .

Le migliori nail art a tema “latte nails”

Come ogni tendenza che si rispetti non c'è limite alla creatività quando si parla di nail art. Qui di seguito ne abbiamo selezionate quattro perfette per ogni tipo di stile e lunghezza d'unghia.



La versione french manicure

Le “latte nails” sono perfette anche con la classica french. Quale miglior modo per inaugurare l’autunno sorseggiando il tuo caffè?

Lunghezza XXL E DETTAGLI IPEREALISTICI

Se vuoi unghie d'effetto che si facciano notare, allora prova questa variante dalla forma a ballerina XXL.

I dettagli richiamano perfettamente la schiuma montata del latte a contatto con il caffè.

Latte Nails nella versione cinquanta sfumature di caffè

Ami il caffè e ti è difficile decidere tra moka, cappuccino e latte macchiato? Se vuoi dare un tocco di colore alle tue unghie ma non ti piacciono le nail art troppo elaborate, ti basterà dipingere ogni una di una diversa sfumatura di marrone. In questo modo potrete dare alle vostre mani un bellissimo look ombré.

Latte nails kawaii

Chi non è rimasta affascinata almeno una volta dai disegni che i baristi riescono a fare sui nostri cappuccini? Questa nail art riprende le decorazioni tipiche che si possono fare con il latte montato a caldo, dando un twist ironica e super girly alle tue mani.