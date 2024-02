S ervono a polimerizzare la formula dello smalto e a renderlo perfetto e impeccabile e non puoi non averla se fai la manicure con il semipermanente a casa

Le lampade LED per semipermanente sono il tool che non può mancare se se sei appassionata di manicure a lunga tenuta e gel semipermanenti. E ovviamente sono imprescindibili se vuoi farti la manicure a casa con risultato professionale. Probabilmente questo lo sai già. Quello che forse non sai è che con il termine comune “fornetto” si parla di due tipologie di lampade diverse. I professionisti conoscono la differenza e forse dovresti saperla anche tu, così da poter scegliere la lampada migliore per semipermanente.

LED o UV: qual è la differenza

Quello che comunemente chiamiamo fornetto - ossia le lampade LED e UV - permette ai gel, alle colle e agli smalti di catalizzare, creando così una pellicola simile alla plastica che è ciò che rende lo smalto lucido e gli permette di rimanere a lungo impeccabile, come quando appena applicato.

Entrambe le lampade utilizzano i raggi UV, ma cambia la tecnologia con cui sono realizzate e anche i tempi di asciugatura. Le lampade UV sono lampade a incandescenza e funzionano con dei tubi fluorescenti, consumano più energia, emettono più calore e possono richiedere un tempo di esposizione più lungo per asciugare i gel semipermanenti. Le lampade LED sono elettroluminescenti, quindi “fredde”, consumano meno energia, emettono poco calore e necessitano di un tempo di esposizione più breve.

Se il fornetto a LED ci mette dai 30 ai 60 secondi - tempistica che varia in base alla formula e al colore dello smalto - per quello a raggi UV occorrono circa 2 minuti.

Le migliori lampade LED semipermanente da comprare

Se stai ancora valutando quale lampada comprare, oltre all’oggetto singolo sappi che ce ne sono molte incluse negli starter kit per la manicure semipermanente a casa, dove spesso trovi anche la base e lo smalto colorato. Le lampade LED non hanno cifre da capogiro, ma valuta bene in base alle tue esigenze prima di acquistare: se stai iniziando ora i kit unghie base potrebbero essere un ottimo affare rispetto a comprare i singoli prodotti.

