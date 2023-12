American Manicure: la rivincita delle unghie chic

M anicure discreta e sofisticata? Eccoci qui con l’American Manicure, sorella della French, ma con un twist moderno.

Se ti sei stancata di manicure esagerate e troppo vistose che richiedono troppa manutenzione, l’American Manicure è la risposta ai tuoi desideri.

La French Manicure è senza dubbio quella più famosa, quella da cui tutto ha avuto origine. È la manicure più classica della storia, chic, che non passerà mai di moda perché non è un evergreen e difficilmente andrà incontro a picchi di notorietà sui social. Detto ciò, rimane una delle manicure più amate di tutti i tempi. Non facciamoci però ingannare dal nome. La French Manicure è made in USA ed è nata negli anni ‘30 del secolo scorso come manicure che si adattasse ai diversi look che le attrici dovevano sfoggiare nelle diverse scene dei film, perché dover aspettare che lo smalto asciugasse ad ogni cambio di outfit diluiva i tempi di registrazione all’infinito. Come soluzione nacque allora questa tipologia di manicure, con la punta bianca e la base di trasparente o rosa pallidissimo. Venne battezzata Frenc Manicure perché dopo che star e attrici avevano iniziato a sfoggiarla divenne popolare sulle passerelle francesi.

Differenza tra American Manicure e French Manicure

L’American Manicure, come abbiamo accennato, è molto simile alla parente francese come modalità di stesura di smalto, ma cambiano i colori utilizzati. Quando si parla di American Manicure infatti, per la punta dell’unghia non si usa un bianco ottico, piuttosto un bianco sporco, un color crema o una avorio e per la base dell’unghia un colore nude, così che il contrasto risulti meno netto e il risultato finale sia più omogeneo e naturale.

Un’altra differenza tra French e American manicure è la forma dell’unghia. Poichè la prima gioca sui contrasti netti degli smalti, anche la forma è più d’impatto, ecco perché di solito è abbinata a unghie quadrate. La morbidezza dell’American Manicure invece si sposa meglio con le più contemporanee mandorla e ovale, ma è bellissima anche portata da chi ama le unghie corte.

Ma come mai tutto questo furore intorno all’American Manicure? Beh, possiamo dire che è una aesthetic che si sposa benissimo con tutti i trend di TikTok che vanno dalla #thatgirl alla #cleangirlaesthetic. E poi diciamola tutta, fa anche molto Old Money Aesthetics: elegante e lussuosa, ma non sfacciata, amata da celeb come Jennifer Lopez e Selena Gomez che si fanno fare le mani dal guru della manicure Tom Bachik.