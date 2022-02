L e sopracciglia incorniciano lo sguardo e definiscono il volto, per questo non possono essere curate con approssimazione. Se sei indecisa sulla forma più adatta per te queste celeb potrebbero ispirarti

Molte cose nel mondo beauty cambiano velocemente e quando si crede di aver finalmente colto l’essenza di una tendenza, ecco che puntualmente tutto si stravolge e ne arriva una nuova a ridefinire ogni cosa. Questo vale ancor di più per le sopracciglia, che a seconda di come vengono sfoggiate hanno riescono a cambiare il mood dell’intero volto.

Una regola unica per definirle non esiste, visto che ogni viso a seconda della forma e dei colori si adatta a una tipologia precisa. Il coniglio quindi è sempre quello di affidarsi a mani esperte, almeno le prime volte che decidete di definirle.

Se però avete bisogno di qualche ispirazione da mostrare alla vostra estetista, ecco un po’ di celeb che con le loro sopracciglia super cool stanno dettando legge.

Chiara Ferragni

In testa alla lista non poteva che esserci lei, Chiara Ferragni, che ultimamente sfoggia sopracciglia pettinate verso l’alto realizzate con la tecnica denominata feathery brows. Anche se a una prima occhiata possono sembrare disordinate, in realtà definiscono lo sguardo rendendolo estremamente più intenso.

Dua Lipa

Pettinate verso l’alto anche quelle di Dua Lipa, che però sceglie di non riempire tutti i buchi delle sopracciglia ma di lasciare qualche spazio tra un pelo e l’altro. In questi caso l’effetti finale è meno d’impatto ma molto più naturale.

Miriam Leone

Come lei stessa ha spesso sottolineato, le sopracciglia hanno creato in passato qualche problema a Miriam Leone, schernita perché solita sfoggiarle molto folto e spesse. Per noi però è perfetta così e anzi, sopracciglia importanti non fanno che esaltare ancor di più i suoi occhi verdi.

Elisa Maino

Super definite e dallo spessore piuttosto uniforme quelle di Elisa Maino, che non si inarcano troppo ma lo fanno solo in modo lieve verso la parte esterna. Questo mood è perfetto per le ragazze mediterranee dai lineamenti decisi, che intendono valorizzarli ancora di più sfoggiando sopracciglia che non si mimetizzino ma siano uno dei punti focali del viso.

Giulia De Lellis

Stessa scelta per Giulia De Lellis, che dispensando consigli beauty sui social non ama trascurare nessun aspetto, nemmeno quello delle sopracciglia. Indirizzate leggermente verso l’alto, le sue non sono spettinate come quelle di Chiara Ferragni ma rimangono decisamente più statiche.

Lily Collins

Anche la Emily in Paris più glamour che ci sia sceglie sopracciglia bold, piene e che nell’economia del viso spicchino sul resto, diventando elemento predominante. In questo caso però, a tre quarti l’arco è molto più accentuato e la coda finale sottile e direzionata verso il basso.

Cara Delevingne

Impossibile parlare di sopracciglia spesse senza citare la top model e attrice britannica Cara Delevingne, che le ha sfoggiate per prima quando ancora non erano un trend e ancora oggi le sfoggia con fierezza. A renderla un’icona delle bold brown è stato anche l’accostamento con la chioma bionda che non ha fatto altro che metterle ancor più in evidenza. Oggi i capelli di Cara si sono scuriti ma le sue sopracciglia restano tra le più copiate.

Alice Campello

Mood decisamente diverso quello scelto da Alice Campello, che per incorniciare lo sguardo opta per sopracciglia curate ma decisamente meno spesso e definite. Il risultato è molto naturale e se la tua idea di bellezza è quella di un trucco che c’è ma non si vede, questo genere è quello che fa per te.

Bella Hadid

Molto più sottili le sopracciglia di Bella Hadid, che in un attimo ci riportano con la mente agli anni Novanta e primi anni Duemila, quando la prerogativa era estirpare quanti più peli possibili e sfoggiare sopracciglia quasi impercettibili. Oggi non si è tornati a quegli estremi ma Bella non è la prima celeb a sfoltire le sue e tutto lascia presagire che il trend del 2022 saranno proprio le skinny brown.

Lila Grace Moss

Ad adottare questa tendenza infatti sono anche altre star, come la figlia di Kate Moss, Lila Grace, alla quale stanno divinamente. Questa scelta a metà strada tra retrò e avanguardia è perfetta soprattutto per le ragazze bionde che non amano che tra la chioma e le sopracciglia ci sia uno stacco troppo evidente ma al contempo non se la sentono di decolorarle.

Le skinny brown, infatti, essendo molto sottili si mimetizzano meglio delle altre con il resto del viso.