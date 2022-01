S ono una vera rarità: solo il 2% della popolazione, infatti, ha a disposizione un paio di occhi verdi pronti da truccare con ombretti, eyeliner e matite colorate che sappiano far risaltare le mille sfaccettature dell’iride. Una vera fortuna, specialmente perché il verde è perfetto in abbinamento a nuance davvero interessanti.

Sono affascinati e lo sai, ecco perché hai bisogno di un trucco occhi verdi che sappia valorizzarli con la giusta combinazione di colori. Per farlo, le regole sono poche e si basano, semplicemente, sulla ruota dei colori. Truccare gli occhi verdi, infatti, richiede uno studio accurato dei colori complementari, da utilizzare come base di partenza per creare un makeup semplice, da giorno o da sera e persino per un trucco occhi verdi da sposa. I giochi cromatici realizzati con ombretto, matita o eyeliner, infatti, dovrebbero essere creati a partire da tonalità come viola, arancione o rosso, perfette per valorizzare gli occhi verdi. Una regola assoluta? Ovviamente, no! Le iridi verdi, infatti, possono essere messe in risalto anche da accenti dorati e pennellate di colore intense come l'azzurro, il blu o il verde foresta. Senza considerare quanto un trucco nero, con ombretto sfumato o con eyeliner, possano valorizzare le iridi verde, in tutte le loro sfaccattature.

Trucco occhi verdi semplice e speciale

Se cerchi un makeup per occhi verdi che sia semplice ed elegante al tempo stesso, la soluzione migliore è optare per un ombretto nude, ma non troppo. Ciò che ti serve, infatti, è un trucco occhi che renda le iridi ancora più brillanti, senza sovrastarle. Ecco perché dovresti davvero dare una chance ai glitter. Niente di eccessivo: distribuiti per creare un punto luce, sono l'ideale per realizzare un trucco semplice, ma di grande effetto.

L'ombretto arancione per valorizzare gli occhi verdi

In cerca di un trucco per occhi verdi per un'occasione speciale? Gioca con l'arancione bruciato. Una sfumatura molto particolare, che si avvicina al bronzo e al rame e che può valorizzare le iridi attraverso un contrasto netto. Un trucco occhi tutt'altro che discreto: utilizzare i colori complementari, infatti, ti garantirà un makeup molto espressivo.

Tutorial trucco occhi verdi: lo smokey eyes nero

Gli occhi verdi sono naturalmente dotati di una certa intensità. Ecco perché puoi provare a valorizzarli ulteriormente utilizzando matita e ombretto nero. Purché, ovviamente, tu faccia moltissima attenzione a sfumare lo smokey eyes alla perfezione: nemmeno la brillantezza degli occhi verdi, infatti, potrebbe sopravvivere a un trucco troppo pesante.

Come truccare gli occhi verdi? Il rosso opaco e il bordeaux

Il rosso si sposa alla perfezione con gli occhi verdi. Ecco perché un ombretto matte potrebbe essere tutto ciò di cui hai bisogno per far brillare il tuo sguardo. Puoi utilizzarlo per creare un makeup monocromatico, che abbracci i tuoi occhi donando loro un'intensità particolare. Utilizzalo su tutta la palpebra per creare una forma allungata, giocando semplicemente con sfumature e stratificazione.

Occhi verdi: il makeup ideale se sono piccoli

La prima cosa da fare per truccare bene gli occhi verdi piccoli è utilizzare un ombretto luminoso, oro o argento per creare un punto luce nell'angolo interno dell'occhio. Un ottimo espediente, ma non l'unico, adatto a far apparire gli occhi più grandi: l'ideale, infatti, è utilizzare un ombretto chiaro, che possa aprire lo sguardo, senza appesantirlo. Aggiungi tanto mascara e il risultato sarà perfetto.

Come far risaltare gli occhi verdi con l'ombretto azzurro?

Utilizzare un ombretto azzurro per truccare gli occhi verdi potrebbe essere una scelta azzardata, ma anche sbalorditiva. La chiave è trovare la giusta sfumatura: un azzurro cielo, infatti, è l'ideale per mettere in risalto occhi verde oliva, mentre una nuance come il turchese dovrà essere abbinata a occhi verdi particolarmente brillanti. Un'opzione ideale, soprattutto, se hai una pelle dal sottotono caldo e leggermente ambrata.

Trucco occhi verdi con eyeliner

Una linea di eyeliner nero è sempre una buona idea, anche per gli occhi verdi. L'ideale è utilizzarlo per sottolineare lo sguardo, dando vita a tratti grafici e sperimentali o al più classico dei cat-eye. La cosa più importante, naturalmente, è fare in modo che il trucco non risulti troppo pesante sugli occhi, rimpicciolendoli e non valorizzandoli.

Come truccare gli occhi verdi e grandi

Ti serve un tutorial per truccare gli occhi grandi e verdi? Niente di più semplice. Tutto ciò che ti serve è qualche ombretto scuro, per creare delle ombreggiature leggere che diano l'illusione che gli occhi siano più piccoli. Nero, marrone o melanzana: i colori giusti sono dark e opachi. Aggiungendo la matita sulla rima inferiore, il trucco per gli occhi grandi sarà impeccabile.

Il trucco da giorno per gli occhi verdi

Il trucco occhi verdi da giorno si illumina con tonalità delicate come il rosa. Un accenno di colore leggero, adatto a mettere in risalto le iridi senza appesantire eccessivamente il makeup. Per aggiungere un tocco di modernità al trucco, sfoggia un ombretto senza sfumature, portato a tutta palpebra. Una volta messo il mascara, il tuo sguardo risulterà luminoso e aperto, adatto ad affrontare la giornata.

Il makeup elegante per gli occhi verdi è nei toni del viola

Il viola è davvero la nuance perfetta per valorizzare gli occhi verdi. Una tonalità molto più versatile di quanto potresti pensare, che si adatta a un trucco da giorno, quanto a uno da sera. Scegli questa nuance per l'ombretto, la matita o l'eyeliner e, se hai voglia di osare, abbinala a una sfumatura shock come il fucsia: la combinazione non ti deluderà!

Trucco da sera per occhi verdi

Hai in previsione una serata romantica e raffinata? Ti serve un trucco occhi elegante per valorizzare il verde delle iridi. Come è ovvio, la tua migliore opzione è uno smokey eyes scuro, nei toni del grigio e del nero. Una combinazione di colore che ti permetterà di aggiungere qualche pennellata metallizzata, l'ideale per creare un bel contrasto brillante.

Truccare gli occhi verdi in modo semplice

Ti basta un solo ombretto per dare vita a un trucco occhi verde semplice e adatto a qualsiasi momento della giornata. In questo caso, il tuo miglior alleato è l'arancione. Scegli un ombretto pastello, chiaro e leggero, in modo da poterlo utilizzare tanto di giorno, quanto la sera. Trattandosi di una tonalità complementare al verde, infatti, non occorre caricare eccessivamente il colore o procedere con sfumature troppo complesse.

Un azzardo couture: l'ombretto verde

Potrebbe sembrare una follia, ma sugli occhi verdi puoi azzardare anche un ombretto o un eyeliner verde. La cosa importante, infatti, è scegliere una nuance che sia completamente diversa dai tuoi occhi e, possibilmente, nettamente più scura. In questo modo, il trucco verde agirà sottolineando lo sguardo e creando un abbinamento ton sur ton molto interessante.

Il trucco blu per gli occhi verdi

Se i tuoi occhi verdi tendono a una sfumatura acquamarina, il blu elettrico è il colore che DEVI provare per il tuo makeup. L'effetto è un contrasto degno dell'alta moda. Ecco perché gli occhi dovranno diventare il focus del trucco, lasciando incarnato e labbra nude e matte, senza eccessi. Come portare il blu? Prova scegliendo un ombretto, da distribuire sulla palpebra mobile e sfumare leggermente.

Truccare le iridi verdi con il rosso

Il rosso è una di quelle tonalità che, se utilizzata bene, può trasformare ogni trucco in un piccolo capolavoro. Se, poi, l'abbinamento è con gli occhi verdi, il risultato è davvero intenso. L'ideale, infatti, è sfruttare una tonalità molto pigmentata e vivace, che possa aprire lo sguardo e rendere il verde degli occhi ancora più vivo. Trattandosi di un colore molto intenso, però, ricordati di non esagerare e di non utilizzare altri colori sgargianti per il tuo makeup.