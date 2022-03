Le vip che ci stanno (davvero) insegnando a sfoggiare l’eyeliner grafico

L’eyeliner grafico è il must have di stagione e molte celeb ce ne stanno dando la dimostrazione con questi beauty look da copiare subito

È il colore solitamente a caratterizzare ogni collezione make up primaverile, imponendosi come must have di stagione, e anche quest’anno la tendenza sembra confermata, se pur portata avanti con uno strumento nuovo: l’eyeliner. È lui infatti il Re del momento, usato per creare linee grafiche spesso multicolor ma non solo.

A mettere in evidenza il proprio sguardo in questo modo sono ormai tantissime vip, dalle quali tratte ispirazione per look originali da sfoggiare nei prossimi mesi.

Chiara Ferragni punta tutto sul fluo

In cima alla lista delle celeb che stanno alimentando il trend dell’eyeliner grafico c’è ovviamente Chiara Ferragni, che esibendolo nel corso di numerosi eventi glam degli ultimi mesi ci ha dato un assaggio di come sarà l’estate 2022: super funny e fluo.

Il colore scelto più spesso dall’imprenditrice digitale è il verde, che almeno stando a quanto captato dal mondo social, potrebbe diventare ufficialmente il più usato della primavera su viso, unghie, abiti e accessori.

Replicare il look di Chiara in questo caso non è difficilissimo visto che l’eyeliner non è steso all’attaccatura delle ciglia ma appena sopra la piega dell’occhio. Certo, la mano ferma serve comunque ma trattandosi di una linea a mano libera qualche micro errore potrebbe essere celato con più facilità.

Non meno wow anche l’eyeliner grafico rosa applicato con due linee non continue.

Dal total black per Francesca Michielin alle ragazze di Euphoria

Spettacolare il beauty look scelto da Francesca Michielin nel corso di una delle serate sanremesi. In quell’occasione il suo eyeliner grafico era nero ma il risultato non meno stupefacente. Replicare il lavoro svolto in quel frangente dal suo make up artist è indubbiamente complesso ma non impossibile. Se vuoi esercitarti però comincia con una matita occhi color burro, così da poter correggere gli errori e ricominciare senza impiastricciarti troppo.

Anche le ragazze di Euphoria hanno contribuito e non poco allo sviluppo di questa tendenza e proprio per questo le ispirazioni legate alla serie abbondano.

Molto simile al mood di Francesca Michielin, anche intensificato ulteriormente da un ombretto azzurro, l’eyeliner grafico di Sydney Sweeney aka Cassie.

Rosso per Bella Thorne

Infine, se ami il colore del fuoco, questo make up red e glitter sfoggiato dall’attrice Bella Thorne è l’ispirazione giusta per feste in spiaggia super scintillanti.